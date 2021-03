Ein Großteil der Deutschen würde es einer Umfrage zufolge begrüßen, wenn Kinder und Jugendliche bald wieder in den Vereinen Fußball spielen dürften. In einer repräsentativen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur beantworteten 47 Prozent die Frage, ob die Bundesregierung und die Länder das bei ihren Beratungen beschließen sollten, mit Ja. Rund ein Drittel (35 Prozent) war dagegen, 18 Prozent positionierten sich nicht.

Seit Monaten bremst der Lockdown Nachwuchsfußballer im Hobby- und Leistungsbereich. Seit Anfang November darf nicht mehr gespielt, nicht einmal mehr trainiert werden. Betroffen sind neben dem Fußball zahlreiche weitere Bereiche des Breitensports. Der Deutsche Fußball-Bund appellierte deshalb bereits wiederholt an die Politik.

RKI registriert 3943 Corona-Neuinfektionen und 358 neue Todesfälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 3943 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 358 weitere Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI vom Dienstag hervor. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 3883 Neuinfektionen und 415 neue Todesfälle verzeichnet. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 5.25 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Dienstagmorgen bundesweit bei 65,4 - und damit etwas niedriger als am Vortag (65,8). Vor vier Wochen, am 2. Februar, hatte die Inzidenz noch bei 90 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.

Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33 777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden - er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2 451 011 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 02.03., 5.25 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2 264 600 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 70 463.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Montag bei 1,01 (Vortag 1,08). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 101 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Modekonzern s.Oliver erwägt Klage gegen Lockdown

Der deutsche Bekleidungskonzern s.Oliver will bei einer Verlängerung des Lockdowns vor dem Bundesverfassungsgericht klagen. "Man kann uns Händler nicht nach Belieben an- und ausschalten! Das bringt uns in finanzielle Probleme", sagt Vorstandschef Claus-Dietrich Lahrs der Zeitung "Augsburger Allgemeinen" laut einem Vorabbericht. Der Manager wirft Bund und Ländern eine Ungleichbehandlung im Handel vor. "Der Lebensmitteleinzelhandel und die Drogeriemärkte sind geöffnet und erfreuen sich bester Besucherfrequenzen."

Laschet, Haseloff und Tschentscher plädieren für kontrollierte Lockerungen

Vor den neuen Corona-Beratungen der Ministerpräidenten mit Kanzlerin Angela Merkel am Mittwoch erklären weitere Landeschefs, dass sie auch vor Erreichen eines Inzidenzwerts von 35 erste Lockerungen befürworten. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet spricht sich für kontrollierte Öffnungsschritte ohne Fokussierung auf Inzidenzwerte anstatt eines langen Corona-Lockdowns aus. "Jetzt gilt konzentrierte Sicherheit statt dauerhaftes Schließen", sagt Laschet dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die sozialen, wirtschaftlichen und psychischen Schäden der Pandemie müssten sorgfältig abgewogen werden. Er fordert eine vorsichtige Öffnung mit einer ganzen Breite von Schutzmassnahmen und den besseren Einsatz digitaler Möglichkeiten.

Auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) wirbt für Lockerungen. "Die Menschen sind nach dem Lockdown erschöpft", sagt der amtierende Bundesratspräsident den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es müsse verhindert werden, dass "vieles in den illegalen Bereich wandert". Sonst breite sich das Virus noch stärker aus. Als Beispiel nannte Haseloff den Sport: "Statt unkontrollierter Sporttreffs von Gruppen können wir Sport bis zu fünf Personen wieder zulassen, wenn die Vereine darauf achten, dass die Hygieneregeln eingehalten werden. Was wir im Moment machen, kann nicht dauerhaft so bleiben."

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher setzt auch vorsichtige Lockerungen: "Wir würden die Krise eher verlängern, wenn wir jetzt zu viele Beschränkungen gleichzeitig aufheben", der SPD-Politiker der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Wir müssen eine starke dritte Welle verhindern, bevor uns die Impfungen ausreichend Schutz vor Corona bieten." Die Lockerungen sollten dennoch aber auch bei einer Inzidenz über 35 möglich sein. "Aufgrund der aktuell eher wieder zunehmenden Infektionsdynamik erreichen wir diesen Wert in nächster Zeit sicher nicht. Wir müssen vorsichtig bleiben, haben uns aber vorgenommen, eine Öffnungsstrategie zu entwickeln, die Planungsperspektiven gibt und sicher ist", so Tschentscher. Jeder Schritt müsse kontrolliert erfolgen, etwa in Verbindung mit Schnell- oder Selbsttests.

NRW startet am 8. März mit Impfungen in Kitas und Schulen

Nordrhein-Westfalen beginnt am 8. März mit Impfungen für Erzieher, Lehrer und Polizisten. Familienminister Joachim Stamp (FDP) nannte diesen Termin am Montag in Düsseldorf für das Personal in Kitas und Schulen und sprach dabei von einem "Befreiungsschlag" für die Beschäftigten und Familien. Nach dpa-Informationen geht es dabei um landesweit 168 000 Kita-Erzieher sowie um 89 000 Lehrer an den Grund-, Förder- und Sonderschulen.

Der Impfstart für Polizisten ist nach den Plänen der Landesregierung in NRW ebenfalls für den 8. März vorgesehen. Das geht aus einem Impferlass des Gesundheitsministeriums an die Kommunen von Montag hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Nach Informationen der Dpa geht es um 36 000 Polizisten mit direktem Personenkontakt.

Für die Corona-Impfungen von Beschäftigten in Kindertagesstätten, Grundschulen, Förderschulen und in der Kindertagespflege erhalten die Kreise und kreisfreien Städte für die zehnte Kalenderwoche insgesamt 110 000 Dosen des Astrazeneca-Impfstoffs. Weitere 80 000 Impfdosen von Astrazeneca sind demnach in der elften und weitere 90 000 Impfdosen in der 12. Kalenderwoche für diesen Personenkreis vorgesehen. Alle Impfungen sollen sowohl in den Impfstellen der Impfzentren als auch über mobile Teams in den Einrichtungen selbst verabreicht werden.

Anspruchsberechtigt sind laut dem Erlass neben Lehrkräften sowie Erzieherinnen und Erziehern auch Kindertagespflegepersonen sowie weitere Beschäftigte, die regelmäßig in den Einrichtungen tätig sind. Dazu zählten auch Integrationshelfer, Sozialarbeiter und das Personal an den Grundschulen, dass die Kinder am Nachmittag betreut (OGS).

Im Bereich Polizei geht es um ein Impfangebot an die Einsatzkräfte, die einem hohen Infektionsrisiko durch regelmäßigen Bürgerkontakt ausgesetzt sind. Priorität hätten Einsatzhundertschaften. Die Impfung könne über die Impfzentren, mobile Teams oder die medizinischen Strukturen der Polizeibehörden organisiert werden. Für die Impfungen ist auch in diesem Bereich der Impfstoff von Astrazeneca vorgesehen. Die Impfkapazitäten sollen wegen zu erwartender steigender Impfstoffmengen ausgebaut werden. "Die bisherige Vorgabe zur Vorhaltung von Kapazitäten zur Durchführung von 7000 Impfungen im Monat pro 70 000 Einwohner wird dahingehend angepasst, dass ab dem 1. April 8000 Impfungen im Monat pro 70 000 Einwohner ermöglicht werden müssen", heißt es in dem Erlass des NRW-Gesundheitsministeriums weiter.

Die Zweitimpfung mit Astrazeneca soll in Nordrhein-Westfalen nun nach zwölf Wochen erfolgen. Bereits vereinbarte Termine für die Zweitimpfung nach neun Wochen könnten aber beibehalten werden. Außerdem sollen Impfdosen, die für das Krankenhauspersonal zugewiesen wurden, auch für andere Berufsgruppen genutzt werden.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten sich vor einer Woche darauf geeinigt, Lehrkräfte an Grund- und Förderschulen und Kita-Erzieher in der Impfreihenfolge von der dritten in die zweite Gruppe hochzustufen. Zur Gruppe zwei zählen außerdem viele chronisch Kranke, Menschen über 70 und Polizisten.

Corona-Warn-App wurde 25,8 Millionen Mal heruntergeladen

Die Zahl der Nutzer der Corona-Warn-App steigt nach Angaben der Bundesregierung weiter. Die App sei mittlerweile 25,8 Millionen Mal heruntergeladen worden, sagt Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. 97 Prozent der niedergelassenen Labore seien an die App angeschlossen, fast 9,4 Millionen Testergebnisse seien direkt an die App übermittelt worden und fast 263 000 Anwender hätten ihr positives Testergebnis über die App geteilt.

Umfrage: Mehrheit für Lockdown-Lockerung

Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sind 43 Prozent der Befragten für eine Lockerung des Lockdowns, 17 Prozent sprachen sich sogar für eine komplette Rückkehr zur Normalität aus. Dem gegenüber stehen 26 Prozent der Befragten, die für die Beibehaltung der geltenden Einschränkungen sind. Neun Prozent sind gar für eine Verschärfung. Damit spricht sich zum ersten Mal seit Beginn des Lockdowns Mitte Dezember eine Mehrheit für Lockerungen aus. Die YouGov-Umfrage wird alle zwei bis vier Wochen durchgeführt.

Fast drei Viertel der Umfrage-Teilnehmer (73 Prozent) stehen hinter den Maßnahmen von Bund und Ländern, zu denen die Schließung von Geschäften, Schulen, Restaurants und Hotels sowie das Verbot von Kultur- und Sportveranstaltungen mit Zuschauern gehören. Anfang Januar waren noch fast zwei Drittel (65 Prozent) für die Beibehaltung oder Verschärfung der Maßnahmen. Vor der letzten Bund-Länder-Konferenz am 10. Februar war es dann nur noch die Hälfte der Befragten, inzwischen liegt der Anteil bei 35 Prozent.

An dringendsten ist der Wunsch uneingeschränkt einkaufen gehen zu können. Dafür sprachen sich 49 Prozent der Befragten aus. Danach folgte der Wunsch nach Lockerungen der Vorschriften, mit wie vielen Menschen man sich treffen darf (43 Prozent), der Öffnung von Restaurants (42 Prozent) und der Öffnung von Schulen (32 Prozent). 18 Prozent der Befragten wünschen sich, dass Dienstleistungsbetriebe wie Kosmetik- und Massagestudios wieder öffnen dürfen, 16 Prozent die Möglichkeit, zum Beispiel in Fitnessstudios Sport zu treiben. Den Besuch von Kulturveranstaltungen zu ermöglichen wünschten sich 12 Prozent, uneingeschränkt reisen zu können 11 Prozent der Befragten. 9 Prozent wünschen sich eine Öffnung von Hotels, 5 Prozent den Besuch von Sportveranstaltungen. Die Befragten konnten jeweils drei Bereiche nennen.

Die Skepsis gegenüber den Einschränkungen überwiegt inzwischen bei den Anhängern aller im Bundestag vertretenen Partei. Am größten ist der Wunsch nach Lockerung bei den Wählern der AfD (72 Prozent) und FDP (67 Prozent). Dahinter folgen die Anhänger der Linken (58 Prozent), der CDU/CSU (57 Prozent), der SPD (54 Prozent) und der Grünen (49 Prozent).

Die Unzufriedenheit mit dem Krisenmanagement der Bundesregierung in der Corona-Pandemie nimmt unterdessen weiter zu. Nur noch 48 Prozent der Befragten bewerten das Regierungshandeln sehr positiv (7 Prozent) oder eher positiv (41 Prozent). Anfang Februar waren noch 50 Prozent eher zufrieden, im Oktober waren es sogar noch 57 Prozent und während der ersten Corona-Welle im April 67 Prozent. Heute zeigen sich 22 Prozent sehr unzufrieden mit dem Krisenmanagement der Regierung und weitere 25 Prozent eher unzufrieden. 5 Prozent machen keine Angaben.

Bundesregierung verschärft Einreiseregeln für französische Grenzregion Moselle

Im Kampf gegen die Ausbreitung gefährlicher Mutationen des Coronavirus wird die Einreise aus der französischen Grenzregion Moselle nach Deutschland erschwert. Mit Wirkung ab Dienstag stuft die Bundesregierung die an das Saarland und Rheinland-Pfalz grenzende Region als sogenanntes Virusvariantengebiet ein, wie das Robert Koch-Institut im Internet bekannt gab.

Einreisende aus dem Départment mit seinen etwa eine Million Einwohnern müssen künftig bei Einreise nach Deutschland einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Ein Schnelltest ist dabei ausreichend.

Fluggesellschaften sowie Bus und Bahnunternehmen dürfen keine Passagiere mehr aus Moselle nach Deutschland befördern. Ausgenommen davon sind aber unter anderem deutsche Staatsbürger und in Deutschland lebende Ausländer. Auch der Warenverkehr soll nicht beeinträchtigt werden. Stationäre Grenzkontrollen wie an den Grenzen zu Tschechien und zum österreichischen Bundesland Tirol soll es an der Grenze zu Frankreich nach dpa-Informationen nicht geben.

Im Département Moselle war es in den vergangenen Wochen zum verstärkten Auftreten der Coronavirus-Varianten gekommen. Nach Angaben von Premierminister Jean Castex handelt es sich bei 60 Prozent der positiven Fälle in Moselle um die südafrikanische Variante. Das Département Moselle ist eines von rund 100 Départements in Frankreich und gehört zur Region Grand Est.