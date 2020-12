Bundeskanzlerin Angela Merkel hat weitere Corona-Maßnahmen noch vor Weihnachten gefordert und in einem emotionalen Appell dazu aufgerufen, in der Pandemie-Bekämpfung auf die Wissenschaft zu hören. In der Generaldebatte izum Haushalt m Bundestag forderte sie mit Blick auf die aktuellen Zahlen nachdrücklich, die Weihnachtsferien um weitere drei Tage auf den 16. Dezember vorzuziehen.

Die Wissenschaft flehe geradezu darum, vor Weihnachten, bevor man Oma und Opa sehe, eine Woche der Kontaktreduzierung zu ermöglichen, sagte Merkel. "Wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Das sollten wir nicht tun", sagte Merkel.

Die Bundeskanzlerin bezeichnete die Empfehlungen der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina für Geschäftsschließungen und eine Verlängerung der Weihnachtsferien bis zum 10. Januar als richtig und verteidigte den Kurs, bei der Pandemiebekämpfung der Wissenschaft zu folgen. Europa heute stehe heute, wo es stehe, wegen der Aufklärung und dem Glauben an die Wissenschaft. "Ich habe mich in der DDR zum Physikstudium entschieden, (...) weil ich ganz sicher war, dass man vieles außer Kraft setzen kann, aber die Schwerkraft nicht, die Lichtgeschwindigkeit nicht und andere Fakten nicht, und das wird auch weiter gelten."

Neuer Höchstwert: 590 Corona-Tote an einem Tag

Die Zahl der binnen 24 Stunden gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist sprunghaft angestiegen und hat einen neuen Höchststand erreicht. Die deutschen Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) 590 neue Todesfälle innerhalb eines Tages, wie aus den RKI-Zahlen vom Mittwochmorgen hervorgeht. Das sind über 100 Fälle mehr als beim bisherigen Höchstwert von 487 Toten vom vergangenen Mittwoch.

Insgesamt wurden binnen 24 Stunden 20 815 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Am Mittwoch in der Vorwoche lag der Wert noch bei 17 270. Den bisher höchsten Tageswert gab es am 20. November mit 23 648 Fällen.

In der Tendenz war die Zahl der täglichen Todesfälle zuletzt nach oben gegangen, was nach dem steilen Anstieg bei den Neuinfektionen erwartet worden war. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg am Mittwoch auf 19 932.

Für ganz Deutschland gab das RKI außerdem einen Wert von 149,1 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen an. Zu Beginn des Teil-Lockdowns im November waren es um die 120 gewesen. Bund und Länder wollen erreichen, dass es weniger als 50 werden - so könnten Gesundheitsämter Infektionsketten wieder nachverfolgen.

Laschet betont bundesweites Vorgehen gegen Corona

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich für bundeseinheitliche Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie ausgesprochen. "Wir müssen gemeinsame Lösungen finden", sagte er am Mittwoch im ARD-"Morgenmagazin". Eine Ausnahme gelte allerdings für Bundesländer, in denen das Infektionsgeschehen "aus dem Ruder läuft", wie etwa Sachsen. Diese Länder müssten handeln. Sachsen will bereits von Montag an Schulen, Kindertagesstätten und Geschäfte schließen.

Zur Diskussion über eine bundesweite Verschärfung der Corona-Schutzmaßnahmen sagte Laschet, die Politik müsse immer wieder auf neue Entwicklungen und wissenschaftliche Empfehlungen wie die der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina reagieren. Man dürfe aber nicht hektisch oder panisch vorgehen. Die Wissenschaftler der Institution hatten am Dienstag einen harten Lockdown ab Weihnachten empfohlen.

Er halte den von der Leopoldina vorgeschlagenen Zeitraum vom 27. Dezember bis 10. Januar für den bestmöglichen, um einem erneuten Anstieg der Infektionen so gut wie möglich vorzubeugen. "Ein Lockdown zu dieser Zeit richtet den geringsten Schaden an", sagte Laschet. Ein früherer harter Lockdown sei nicht sinnvoll, sondern würde nur einen "Run" auf die Geschäfte provozieren.

Laschet will die Maßnahme aber auf bundesweiter Ebene, dazu sei die Koordination mit der Ministerpräsidentenkonferenz und der Bundeskanzlerin nötig. Die Lockerungen zu Weihnachten will er aber nicht antasten: "Der Appell ist klar. Aber Begegnungen wird es an Weihnachten geben."

Kontaktbeschränkungen über die Feiertage: Der Stand in den Ländern

Trotz des Bund-Länder-Beschlusses zum Teil-Lockdown im Kampf gegen die Corona-Pandemie gehen die Bundesländer unterschiedliche Wege. Hinsichtlich der Kontaktbeschränkungen - insbesondere über die Feiertage - gelten verschiedene Regeln. Der aktuelle Stand:

Die geplante Lockerung der Corona-Kontaktbeschränkungen vom 23. Dezember 2020 bis zum 1. Januar 2021 wurde mittlerweile in einzelnen Bundesländern verkürzt oder ganz aufgehoben.

In Baden-Württemberg werden die Beschränkungen nur vom 23. bis zum 27. Dezember gelockert. In Bayern sollen die Lockerungen von Kontaktbeschränkungen nur noch vom 23. bis zum 26. Dezember aufrechterhalten werden. Auch die Regierung in Sachsen-Anhalt hat angekündigt, dass es an Silvester voraussichtlich keine Lockerungen der Corona-Regeln geben wird. In Brandenburg ist eine Verkürzung der Lockerungen auf die Zeit vom 23. bis 27. Dezember im Gespräch.

Gar nicht gelockert - also auch nicht über Weihnachten - werden die Maßnahmen in Berlin. Auch in Thüringen sollen die Corona-Kontaktbeschränkungen über die Weihnachtsfeiertage und Silvester angesichts hoher Infektionszahlen nicht gelockert werden. In Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, im Saarland und in Schleswig-Holstein wird es nach derzeitigem Stand bei den Lockerungen über die Feiertage bleiben - oder eine Entscheidung dazu steht noch aus.

In Hessen und Rheinland-Pfalz sind alle Maßnahmen zunächst bis zum 20. Dezember begrenzt. In Schleswig-Holstein dürfen sich in der Öffentlichkeit bis zu zehn Personen aus zwei Haushalten treffen. Sachsen will ab Montag wegen massenhafter Corona-Infektionen das öffentliche Leben weiter herunterfahren.

Bund und Länder hatten vereinbart, bei Familientreffen vom 23. Dezember bis 1. Januar zehn Personen plus Kinder zuzulassen. Ab Weihnachten empfiehlt die Wissenschaftsakademie Leopoldina außerdem eine Schließung der Geschäfte. Nach Empfehung der Wissenschaftler sollte dann vom 24. Dezember bis 10. Januar "in ganz Deutschland das öffentliche Leben weitgehend ruhen".

Impfstoff soll in Kasernen gelagert werden

Die Bundeswehr wird laut Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) die Corona-Impfstoffe zur Sicherheit in ihren Kasernen zwischenlagern. Das berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe in einem Vorabbericht. Wo immer es sinnvoll erscheine, werde man die Anlieferung und Lagerung des Impfstoffes in Kasernen ermöglichen, versicherte sie. Die Bundeswehr habe auch den Ländern Unterstützung angeboten. "Die Bundeswehr kann hier auf Antrag der Länder mit bis zu 26 Impfzentren sowie bis zu 26 mobilen Impfteams helfen", sagt Kramp-Karrenbauer. "Noch nie in der 65-jährigen Geschichte der Bundeswehr haben wir über einen so langen Zeitraum Amtshilfe geleistet", fügte sie hinzu.

Sachsen will Kindergärten, Schulen und Einzelhandel schließen

Die sächsische Staatsregierung plant, Schulen, Kindergärten und Horte von Montag, 14. Dezember, an zu schließen. Auch der Einzelhandel bleibt dann zu. Ausnahmen gebe es nur für Supermärkte und Geschäfte für die Grundversorgung, kündigte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) an. Die Maßnahmen sollen vorerst bis 10. Januar 2021 gelten, "ein überschaubarer Zeitraum, aber trotzdem eine Herausforderung", so Kretschmer. Am Freitag sollen die neuen Maßnahmen in einer Sondersitzung der Staatsregierung beschlossen werden.

Grund für den harten Lockdown ist die hohe Sieben-Tages-Inzidenz in Sachsen, die nach Daten des RKI von Dienstag bei 319 lag, mehr als doppelt so hoch wie der Bundesdurchschnitt. Besonders die Auslastung der Krankenhäuser sei bereits besorgniserregend, sagte der Ministerpräsident. Aus Regionen wie der Oberlausitz würden bereits Intensivpatienten nach Dresden und Leipzig verlegt.

Auch deshalb habe die Staatsregierung entschieden, "dass wir Sachsen jetzt zur Ruhe bringen müssen". "Wir haben es mit milderen Mitteln versucht, aber wir sehen, dass diese Instrumente nicht greifen", sagte Kretschmer. Ein harter Lockdown sei jetzt die einzige Möglichkeit, das Infektionsgeschehen zu stoppen. Er rufe die Bevölkerung auf, weiter solidarisch zu sein und sich unbedingt an die Regeln zu halten.

Auch Mecklenburg-Vorpommern reagiert mit verschärften Schutzmaßnahmen auf die gestiegene Zahl von Corona-Infektionen. Das Kabinett beschloss am Dienstag in Schwerin, die Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen zu erweitern und Schüler ab der 7. Klasse nach den Weihnachtsferien zunächst per Internet zu Hause zu unterrichten. Bewohner von Pflegeeinrichtungen dürfen nur noch von jeweils einem Angehörigen am Tag besucht werden. Außerdem soll Alkohol nicht mehr in der Öffentlichkeit ausgeschenkt werden dürfen. Zudem wird es dem Beschluss zufolge auch in Mecklenburg-Vorpommern Ausgangsbeschränkungen geben, sobald eine Stadt oder Region 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche erreicht.

Baden-Württemberg: Hartnäckige Quarantäneverweigerer sollen eingewiesen werden

Uneinsichtige Quarantäneverweigerer sollen in Baden-Württemberg künftig in einem von zwei bis drei ausgewählten Krankenhäusern im Südwesten untergebracht werden. Darauf einigten sich der für Gesundheit zuständige Sozialminister Manne Lucha (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Dienstag nach langen Debatten.

Das Innenministerium hatte auf eine strikte Zwangseinweisung solcher Personen in eine zentrale Klinik im Land gedrängt. Lucha hatte dafür plädiert, dass sich die Kommunen dezentral darum kümmern, da es sich um Einzelfälle handele. Lucha will nun bis Ende der Woche die zuständigen Kliniken benennen. Strobl sagte, er sei froh, dass man sich darauf verständigt habe, "hartnäckige Quarantäneverweigerer abzusondern". Es sei aber nur das letzte Mittel, wenn solche Menschen sich auch durch Bußgelder nicht zur Vernunft bringen ließen.

Die baden-württembergische Landesregierung will zudem den Alkoholausschank unter freiem Himmel insbesondere aufgrund des hohen Andrangs an Glühweinständen im Land verbieten. Man werde ein flächendeckendes Alkoholverbot in die nächste Corona-Verordnung aufnehmen, kündigte Lucha am Dienstag an. Die Kommunen sollten das schon zum 3. Advent umsetzen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat drastische Maßnahmen für Regionen mit extrem ausufernden Corona-Infektionszahlen angekündigt. Man werde noch diese Woche für Regionen mit mehr als 300 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in sieben Tagen drastische Maßnahmen beschließen müssen, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Er hoffe, dass die Maßnahmen für die extremen Hotspots Anfang nächster Woche in Kraft treten können.

Versammlungsbehörde untersagt "Querdenker"-Großdemonstration in Frankfurt am Main

Die Versammlungsbehörde in Frankfurt hat eine für Samstag geplante Großdemonstration der "Querdenker"-Bewegung mit insgesamt 40 000 erwarteten Teilnehmer untersagt. Durch den geplanten Demonstrationszug aller Teilnehmer durch die Frankfurter Innenstadt, den zu erwartenden Gegendemonstrationen und den damit verbundenen Gefahren von Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Gruppierungen sei von einer konkreten Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung auszugehen, begründet die Stadt das Verbot.

Höhere Summen bei Corona-Hilfen

Die Bundesregierung will die Abschlagszahlungen bei den Novemberhilfen erhöhen. Unternehmen sollen statt bisher maximal 10 000 Euro künftig maximal 50 000 Euro bekommen, wie das Bundesfinanzministerium der SZ am Dienstag bestätigt hat.

Vor allem aus den Ländern war die Forderung gekommen, die Abschlagszahlungen massiv zu erhöhen, und zwar auf bis zu 500 000 Euro - weil ansonsten viele Firmen in Liquiditätsengpässe kämen. In der Bundesregierung war aber dem Vernehmen nach die Sorge groß, dass es bei deutlich höheren Abschlagszahlungen vermehrt zu Missbrauchsfällen kommen könnte. Offen ist, wann genau die regulären Novemberhilfen ausgezahlt werden sollen. Unternehmen sowie Selbstständige, die vom Teil-Lockdown betroffen sind, sollen generell 75 Prozent des entgangenen Umsatzes ersetzt bekommen.

Die Bundesregierung rechnet insgesamt mit einem Finanzvolumen von rund 15 Milliarden Euro bei den Novemberhilfen. Damit werden Unternehmen etwa in der Gastronomie sowie Selbstständige unterstützt, die wegen des Teil-Lockdowns ihren Betrieb dicht machen mussten. Wegen der Verlängerung der Beschränkungen sind nach dem Modell der Novemberhilfen auch milliardenschwere Dezemberhilfen geplant - auch dabei soll es Abschlagszahlungen geben.

Die regulären Novemberhilfen könnten aber erst im Januar fließen, wie aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der FDP im Bundestag hervorgegangen war. Ein Punkt dabei ist, dass Kurzarbeitergeld bei der "Novemberhilfe" abgezogen werden muss, dazu müssen Firmen zusätzliche Informationen angeben.