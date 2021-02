Angesichts weiter sinkender Corona-Infektionszahlen stellt Bundeskanzlerin Angela Merkel nun schnellere Öffnungsschritte in Aussicht. Wenn eine Sieben-Tage-Inzidenz von 35 erreicht sei, könnten die Länder zunächst wie vereinbart den Einzelhandel öffnen, sagte Merkel am Freitag im ZDF-Interview.

"Wenn wir den Öffnungsschritt mit den Geschäften gemacht haben und wir haben (...) zwei Wochen lang stabil unter 35, dann können wir den nächsten Schritt ins Auge fassen", fügte sie hinzu. Dies könnte dann die Bereiche Kultur, Sport, Gastronomie oder Hotels betreffen. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner - die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz - sank in Deutschland auf 62,2 (Vortag: 64,2), wie das RKI meldete.

Regierungssprecher Steffen Seibert betonte, dass Länder auch vor dem offiziellen Lockdown-Ende am 7. März Geschäfte öffnen könnten, wenn sie die Sieben-Tage-Inzidenz unter den Wert von 35 gedrückt hätten. Merkel bezeichnete es als möglich, dass am 1. März bundesweit der Wert von 50 erreicht werde.

"Die Corona-Maßnahmen wirken"

Als es losgeht, fehlt erst einmal einer: Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) verspätet sich. Im Bundestag wird noch über die pandemische Lage debattiert.

"Die Corona-Maßnahmen wirken", sagt der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, dann zu Beginn der gemeinsamen Pressekonferenz mit Spahn und der Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt, Sandra Ciesek. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie wirkten aber nicht nur im Hinblick auf die Corona-Infektionen. Es gäbe auch insgesamt weniger Infektionskrankheiten als sonst.

"Die Maßnahmen verhindern eben auch, dass wir uns mit anderen Erregern anstecken", so Wieler. So würden zurzeit nur 20 bis 30 Grippefälle pro Woche gemeldet, so wenige wie sonst nur im Sommer. Normalerweise seien es im Winter Tausende Fälle pro Woche. Dies sei ein großartiger Erfolg. Es helfe dabei, Arztpraxen und Krankenhäuser zu entlasten. Sein Institut registriert nach seinen Angaben derzeit auch deutlich weniger Masern- und Durchfallerkrankungen als in früheren Jahren. Aber auch was die Corona-Infektionen angehe, setze sich der erfreuliche Trend im Infektionsgeschehen fort. "Wir sind alles in allem auf einem guten Weg", sagt Wieler.

Einige Varianten haben aber einen Boost erhalten. Sie seien ansteckender und breiteten sich in Deutschland aus. Man wolle in der kommenden Woche die Erhebung in Laboren zu der Virus-Mutante B.1.1.7 wiederholen, um mehr über die Ausbreitung der Variante zu erfahren. Es gelte weiter, aktiv so viel Ansteckung wie möglich zu verhindern. "Jede Ansteckung ist eine zu viel", stellt der RKI-Präsident fest.

Die Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt, Sandra Ciesek sagt, die Zulassung von Antigen-Schnelltests in Deutschland stehe kurz bevor. Diese Schnelltests, die jeder durchführen kann, seien ein Weg aus dem Lockdown. Ciesek berichtet von einer Studie zu Antigen-Schnelltests unter 700 Lehrern in Hessen. Insgesamt seien mehr als 10 000 Tests vorgenommen worden. Die Studie habe gezeigt, dass die Schnelltests nicht ohne Anleitung durchgeführt werden könnten. So wurden die Studienteilnehmer per Video über die korrekte Anwendung des Tests aufgeklärt, eine 24-Stunden-Hotline beantwortet Fragen.

Die Studie habe auch gezeigt, dass die Tests eine gewisse Qualität haben müssten. Falsch positive Tests würden einen PCR-Test nach sich ziehen. Auch dürfe nicht angenommen werden, dass die Schnelltests eine hundertprozentige Sicherheit bieten würden. Die Tests dürften die Menschen nicht dazu veranlassen, die AHL-Regeln zu vernachlässigen, so Ciesek weiter. Sie lieferten keine adäquate medizinische Diagnose.

Nachdem auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verspätet erschienen ist, sagt er noch einmal, dass er wisse, dass der Winter hart sei. "Die Realität fühlt sich noch viel härter an." Alle wollten zurück in ihren Alltag, aber das ginge noch nicht. "Die Infektionszahlen sinken ermutigend stark, aber sie sind noch nicht genug gesunken, um Beschränkungen zu lockern", so Spahn weiter. "Wenn wir jetzt öffnen, verspielen wir den Erfolg, den wir uns durch Verzicht erarbeitet haben."

Das Gesundheitssystem habe standgehalten, es habe sich als robust und widerstandsfähig bewährt. Es sei aber wichtig, das Land vor dem Eintrag weiterer gefährlicher Virusvarianten schützen. Deshalb habe der Innenminister Einreiseverbote erlassen. Er wisse, wie wichtig in den Grenzregionen der tägliche Austausch über die Grenze sei. Doch momentan sei er nicht möglich.

Laientests seien ein weiterer Schritt aus dem Lockdown. Der Einsatz von Schnelltests und Selbst-Schnelltests in einer offizieller Teststrategie sei aber erst sinnvoll, wenn die Qualität und Aussagekraft der Produkte gesichert ist. Sei dies der Fall, könnten sie ein "guter und wichtiger Baustein" sein. Es reiche in Deutschland aber nicht, wenn wie in Österreich die Hersteller einfach nur erklären müssten, dass ihre Produkte allen Anforderungen gerecht würden. Die Produkte müssten auf ihre Qualität getestet werden. Diese Test will Spahn möglich machen. Aber es seien auch wieder PCR-Testkapazitäten frei, sodass ab kommender Woche jeder, der Symptome habe, sich wieder testen lassen könne.

Zum Stand der Impfkampagne berichtete der Gesundheitsminister, dass mittlerweile 3,8 Millionen Menschen in Deutschland geimpft seien. 1,5 Prozent hätten bisher auch eine Zweitimpfung erhalten. Stand Freitag seien 5,7 Millionen Impfdosen ausgeliefert worden, Ende kommender Woche sollen es acht Millionen Dosen sein. Die Impfkampagne nehme Woche um Woche an Fahrt auf. Es sei aber wichtig, dass in diesem harten Winter weiterhin alle aufeinander achtgäben, so Spahn.

Nach Berichten über mehrere Fälle, in denen Amtsträger früher als vorgesehen geimpft wurden, sollen Spahn zufolge Konsequenzen geprüft werden. Sanktionen sollen ihm zufolge gemeinsam mit dem Bundestag im Zuge der Beratung über das Infektionsschutzgesetz geprüft werden. Aus mehreren Ländern gibt es Berichte, wonach sich unter anderem Landräte und Oberbürgermeister haben impfen lassen, obwohl sie noch nicht dran waren. In diesen Fällen haben die Amtsträger Impfdosen erhalten, die am Ende eines Tages übrig waren und sonst verfallen wären. Bei der Knappheit des Impfstoffs sei "fast alles besser als wegwerfen", sagte Spahn. Es sei aber wichtig, auch für diese Situation Regeln zu haben. Spahn verwies auf Regelungen, wonach übriggebliebene Dosen an Klinikmitarbeiter, Feuerwehrleute oder Polizisten verimpft werden. Diese Gruppen werden ebenfalls prioritär geimpft, allerdings erst in späteren Gruppen. Das Verhalten der Amtsträger sei auch eine "Frage von politischer Klugheit", sagte Spahn. Sie müssten sich fragen, ob es nicht ein gutes Beispiel von Solidarität wäre, dann mit der Impfung dran zu sein, wenn es die geltende Rechtsverordnung vorsieht, sagte er.

RKI meldet 9860 Corona-Neuinfektionen

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 9860 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Außerdem wurden 556 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Freitag hervorgeht. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 5.30 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich.

Am Freitag vergangener Woche hatte das RKI 12 908 Neuinfektionen und 855 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33 777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden - er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Freitagmorgen bundesweit bei 62,2. Vor vier Wochen, am 13. Januar, hatte die Inzidenz noch bei 155 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die meisten Bundesländer verzeichnen laut RKI weiterhin sinkende Sieben-Tages-Inzidenzen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2 320 093 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 12.02., 00.00 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2 101 000 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 64 191.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Donnerstagabend bei 0,85 (Vortag 0,82). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 85 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Einreisestopp aus Tschechien und Tirol

Wegen der Häufung von Virusmutanten verhängt die Bundesregierung einen Einreisestopp aus Tschechien und Tirol. "Der Freistaat Bayern und der Freistaat Sachsen haben heute die Bundesregierung gebeten, Tirol und grenznahe Gebiete Tschechiens als Virusmutationsgebiete einzustufen und stationäre Grenzkontrollen vorzunehmen", hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer zuvor der Süddeutschen Zeitung gesagt. "Wir werden das wohl so entscheiden. Das ist mit der Kanzlerin und dem Vizekanzler abgestimmt." Die Maßnahmen treten in der Nacht zum Sonntag in Kraft.

An der bayerisch-österreichischen Grenze gibt es seit der Zeit hoher Flüchtlingszahlen bereits stationäre Grenzkontrollen. Seehofer will diese nun auch an der tschechischen Grenze einführen. "Wir gehen davon aus, dass das erfolgen muss", sagte er. "Wir können nicht in Deutschland alle Schuhläden zusperren, aber den ungebremsten Eintrag von Virusvarianten aus dem Ausland zulassen und Fasching feiern."

Geplant seien Transportverbote, wie sie bereits für Reisende aus Großbritannien, Irland, Portugal, Südafrika und Brasilien gelten. Da es sich bei Tschechien und Tirol um einen unmittelbaren Nachbarstaat beziehungsweise eine Nachbarregion Deutschlands handle, müsse auch der Individualverkehr mit Autos stärker kontrolliert werden. "Stationäre Kontrollen sind aus meiner Sicht unverzichtbar, da wir mit Zurückweisungen an den Grenzen arbeiten". Constanze von Bullion

Schulöffnungen - "Den Ländern freie Hand zu geben, ist ein Eigentor"

Der Verzicht von Bund und Ländern auf einen einheitlichen Fahrplan zur Öffnung der Schulen stößt auf scharfe Kritik. Bildungsverbände, Gewerkschaften und Schülervertreter verurteilten den Beschluss, dass die Länder selbst über die weiteren Schritte entscheiden.

Etliche Länder wollen die Schulen bereits im Februar schrittweise öffnen, andere erst später. Merkel sagte nach den Beratungen mit den Ministerpräsidenten, sie hätte mit der Öffnung gerne erst ab dem 1. März begonnen.

"Den Ländern freie Hand zu geben, ist ein Eigentor", sagte die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Marlis Tepe, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Akzeptanz der Corona-Maßnahmen werde dadurch weiter sinken. "Der Bund hat beim Thema Schulen und Kitas vor den Ländern kapituliert", sagte Tepe. Weder die Kultusministerkonferenz noch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hätten bis heute eine klare Strategie und einen bundesweit einheitlichen, verlässlichen Stufenplan vorgelegt. Ein solcher Plan müsste deutlich machen, bei welchen Inzidenzwerten welche Maßnahmen greifen sollten.

Auch der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, bemängelte, dass keine einheitliche, an die Inzidenz gekoppelte Regelung vereinbart wurde. Die Schulen dürften für Präsenzunterricht im Wechselbetrieb erst geöffnet werden, wenn in der jeweiligen Region die Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 Fällen liege, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Im schlimmsten Fall müssten die Schulen nach einer zu frühen Öffnung im April oder Mai nochmals geschlossen werden. Dies könne dazu führen, dass dieses Schuljahr komplett abgeschrieben werden müsse.

Der Vorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann, verlangte mehr Tests, medizinische Masken für Lehrkräfte und Kita-Personal. "Wir halten es weiterhin für unabdingbar, dass bundesweit bei einem vergleichbaren Infektionsgeschehen vor Ort auch die gleichen Maßnahmen ergriffen werden", betonte er. Ähnlich äußerte sich die Bundesschülerkonferenz: "Ein einheitliches Vorgehen wäre nicht nur wünschenswert, sondern essenziell gewesen", sagte Generalsekretär Dario Schramm dem RND.

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst (SPD), begrüßte die Öffnungsperspektiven für Schulen dagegen ausdrücklich. "Die Ersten, die von Lockerungen profitieren, sind Kinder und Jugendliche. Das ist ein gutes Ergebnis", sagte die brandenburgische Bildungsministerin der Rheinischen Post. Auch "die Prüfung, ob Erzieherinnen, Erzieher und Grundschullehrkräfte früher geimpft werden können" sei zu befürworten. Auch Bundesfamilienministerin Franziska Giffey sprach von einem ausgewogenen Beschluss, "der unserer Empfehlung aus dem Dreiklang von schrittweiser Öffnung von Kitas und Schulen, mehr Testen und schnellerem Impfen entspricht".

Vonseiten der Intensivmediziner gab es ebenfalls nur in diesem einen Punkt Kritik: dem uneinheitlichen Vorgehen der Länder bei Schulen und Kitas. "Die Fortsetzung des Lockdowns ist aus meiner Sicht des Intensivmediziners richtig und vernünftig", sagt Uwe Janssens, Ex-Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), der Rheinischen Post. Er begrüße den neuen Richtwert, eine Inzidenz von 35. Bei den Beschlüssen zur Öffnung der Schulen hätte er sich allerdings ein einheitliches Vorgehen sehr gewünscht. Er sei enttäuscht, dass es wieder "16 individuelle Regelungen geben wird".

Auf allgemeine Zustimmung stieß hingegen die Überlegung, Grundschullehrkräften sowie Erzieherinnen und Erziehern früher eine Impfmöglichkeit zu bieten. Nach dem Beschluss von Bund und Ländern soll geprüft werden, ob sie durch eine Änderung der Impfverordnung in der Reihenfolge nach vorne rücken können. Giffey wertete dies als "wichtiges Signal der Anerkennung und des Schutzes der Arbeit mit den Kleinsten".

RKI meldet 10 237 Neuinfektionen

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) 10 237 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 666 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Donnerstag hervorgeht. Am Donnerstag vergangener Woche hatte das RKI 14 211 Neuinfektionen und 786 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Donnerstagmorgen bundesweit bei 64,2. Die meisten Bundesländer verzeichnen laut RKI weiterhin sinkende Sieben-Tages-Inzidenzen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2 310 233 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 11.02., 00.00 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Mittwochabend bei 0,82 (Vortag 0,82). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 82 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Lockdown wird bis 7. März verlängert

In einer Videokonferenz haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise ausgetauscht. Der Lockdown wird verlängert - zunächst bis zum 7. März.

Merkel sagte, seit dem letzten Bund-Länder-Gipfel sei die Inzidenz von 111 auf jetzt 68 gesunken. "Wir können sehr zufrieden sein", sagte die Kanzlerin. Das zeige, dass die strikten Maßnahmen Wirkung zeigten und die Marke von einer Inzidenz von 50, die ein wichtiger Leitfaden sei, näherkomme. Merkel bestätigte, dass die nächsten Öffnungsschritte durch die Länder erfolgen sollen, wenn es eine "stabile Inzidenz" von 35 gebe. Stabil heiße, dass die Inzidenz "mindestens drei Tage" diesen Wert habe, sagte Merkel. Absprachen zwischen den Ländern bei Öffnungen sollen Phänomene wie "Shopping-Tourismus" vermeiden. Merkel warnte mit Blick auf die Öffnungen jedoch auch weiter vor den Gefahren, welche von den Virus-Mutanten ausgehen. Die nächste Bund-Länder-Runde soll am 3. März stattfinden.

Vorher war bereits bekannt geworden, dass Friseurgeschäfte ab dem 1. März wieder öffnen dürfen. Dabei wurde auch mit der Bedeutung der Friseure für die Hygiene argumentiert. "Vor dem Hintergrund der Bedeutung von Friseuren für die Körperhygiene und der jetzt bereits seit Längerem bestehenden Schließung erscheint es erforderlich, die Inanspruchnahme zu ermöglichen, da erhebliche Teile der Bevölkerung, insbesondere ältere Menschen, auf diese angewiesen sind", hieß es in einem Beschlussentwurf.

Berlins Regierender Bürgermeister Müller sagte, der Weg der Einschnitte, so mühsam er auch sei, habe vielen Menschen das Leben gerettet. Er dankte all den Menschen, welche die Maßnahmen "solidarisch" mittragen würden. Es wäre seiner Meinung nach "fatal", jetzt zu schnell zu öffnen und damit das Erreichte zu gefährden. Es komme darauf an, die kommenden Wochen jetzt durchzuhalten, damit dann ganz andere Schritte wieder hin zur Normalität möglich seien. Das Ziel der Inzidenz sei ein wichtiges Zwischenziel, um diese Normalität zu erreichen. Es sei wichtig, dass dies nun so formuliert worden sei.

"Sind wir ehrlich: Es ist leichter zuzumachen als zu öffnen. Zumachen erfordert Mut, Öffnen erfordert Klugheit", sagte Markus Söder. Wichtig sei deswegen, genau zu überlegen, welche Schritte man jetzt ergreife - nach dem Motto "Perspektive mit Vorsicht". Dabei verwies auch Söder wie Merkel auf die Gefahren der Mutanten. Die sinkenden Zahlen würden jedenfalls beweisen, dass die Maßnahmen Wirkung zeigten. Es habe zudem bereits Bund-Länder-Beratungen gegeben, in denen die Kluft zwischen denen, die öffnen wollten und denen, die mehr für Vorsicht seien, größer gewesen sei.

Bund und Länder geben auch die Linie auf, dass es bundesweite Vorgaben für Öffnung der Schulen geben soll. "Die Länder entscheiden im Rahmen ihrer Kultushoheit (sic) über die schrittweise Rückkehr zum Präsenzunterricht und die Ausweitung des Angebots der Kindertagesbetreuung", heißt es in dem von Bundesregierung und Ministerpräsidenten vereinbarten Beschluss. Es sollen vermehrt Schnelltests in Schulen eingesetzt werden. Medizinische Masken, Lüften und Hygienemaßnahmen seien weiter nötig. Die Länder sollen die Digitalisierung des Lernens weiter ausbauen, um hybriden Unterricht und das schrittweise Hochfahren des Lehrbetriebes zu flankieren. Mehrere Länder hatten zuvor angekündigt, auf jeden Fall in den kommenden Tagen die Grundschulen wieder öffnen zu wollen. Merkel sagte, sie habe dabei andere Wünsche gehabt, müsse jedoch die jetzige Regelung auch mit Blick auf die "Kultushohheit" der Länder akzeptieren.

Impfzentren sollen bis spätestens Ende März ausgelastet sein

Nach dem Corona-Impfstoffmangel zu Beginn soll sich einem neuen Impfplan des Bundesgesundheitsministeriums zufolge die Situation in den kommenden Wochen deutlich entspannen. Das Ministerium verwies am Mittwoch auf eine Modellrechnung der Kassenärztlichen Vereinigung, wonach Ende März die Kapazitätsgrenze der Impfzentren "einschließlich der mobilen Impfteams" erreicht sein könnte.

Hinzukommen - abhängig vom Präparat - mögliche Impfungen in Hausarztpraxen. "Ebenso zeichnet sich ab, dass die Impfzentren auch bei einer Einbeziehung der Arztpraxen in die Verimpfung für einen längeren Zeitraum parallel weiterbestehen müssen", heißt es weiter. In der Modellrechnung des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (ZI) heißt es, dass ab Mai rund drei Millionen Dosen wöchentlich verimpft werden könnten und ab Ende Juni dann mehr als sieben Millionen Dosen - rechnerisch also täglich eine Million Impfdosen.

Das ZI empfiehlt deshalb, die Kapazitäten der Impfzentren von 200 000 auf 300 000 Impfungen pro Tag zu erhöhen. Sowohl das Gesundheitsministerium als auch das ZI weisen darauf hin, dass die Berechnungen aber davon abhängig sind, dass die Impfstofffirmen tatsächlich wie versprochen liefern. Das Ministerium hatte Anfang Februar mitgeteilt, dass es mit der Lieferung von 77 Millionen Impfdosen im zweiten Quartal rechne.

Können nur die bisher zugelassenen Impfstoffe eingesetzt werden, könnten laut ZI-Modellrechnung Ende Juni alle Personen der drei Prioritätengruppen geimpft sein, die dies möchten. Würden weitere Impfstoffe zugelassen, könnte dies auch Anfang Juni so weit sein.

Die Bundesregierung sieht weiter die Möglichkeit, bis Ende des Sommers allen ein Impfangebot zu machen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) soll nun vertieft erforschen, wie die vorhandenen Impfstoffe am effektivsten eingesetzt werden können, um Hospitalisierungen und Todesfälle zu verhindern. "Zudem soll ermittelt werden, ab welcher Impfquote mit welchen Effekten auf das Infektionsgeschehen zu rechnen ist und wie sich dadurch das Kontaktverhalten in der Bevölkerung verändert", heißt es in dem Papier des Gesundheitsministeriums.

NRW erlaubt sieben Imfpdosen pro Biontech-Ampulle

In Nordrhein-Westfalen können aus jeder Phiole des Impfstoffs von Biontech und Pfizer jetzt sieben statt wie bisher sechs Impfdosen gewonnen werden. Doch es gibt Einschränkungen. Es muss tatsächlich genug Impfstoff in einer Phiole vorhanden sein: "Sofern aus einem Vial sieben vollständige Einzeldosen entnommen werden können, bestehen keine Bedenken, damit eine weitere Person zu impfen", erklärt ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Düsseldorf. Es darf dabei kein Impfstoff aus verschiedenen Ampullen vermischt werden.

Bislang sind in nach offizieller Zulassung sechs Dosen in den Phiolen enthalten. Diese seien aber aus technischen Gründen regelmäßig überfüllt. Zuerst hatte der Kölner Stadt-Anzeiger darüber berichtet.