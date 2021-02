Nach dem Willen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) soll der Lockdown um einen weiteren Monat, bis zum 14. März, verlängert werden. Das geht aus einem aktualisierten Beschlussentwurf, Stand 7.40 Uhr, hervor, welcher der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Weiterhin soll Bürgerinnen und Bürgern lediglich erlaubt sein, sich mit einer Person zu treffen, die nicht zu ihrem eigenen Haushalt gehört. Medizinische Masken in Geschäften und Nahverkehr bleiben Pflicht und Arbeitgeber sind weiter angehalten, großzügige Home-Office-Regelungen zu ermöglichen. Ab dem 1. März sollen aber Friseurinnen und Friseure wieder arbeiten dürfen.

Zu den Schulen und Kindertagesstätten heißt es in dem Entwurf, "Öffnungen im Betreuungs- und Bildungsbereich" hätten Priorität: "Dieser Bereich soll daher als erster schrittweise wieder geöffnet werden", mit Masken, Lüften und mehr Schnelltests. Zuständig seien dafür die Bundesländer, heißt es.

Zu nächsten Öffnungsschritten im März wird in dem Entwurf noch kein konkreter Vorschlag gemacht. Stattdessen werden hier zwei Alternativen genannt. Entweder, heißt es in dem Papier, könne sich die Runde aus Bund und Ländern am 10. März erneut zusammenfinden und beraten. Oder aber die kommenden Öffnungsschritte könnten von der Zahl der Neuinfektionen abhängig gemacht werden: Dann könnten nächste Schritte "bei einer stabilen deutschlandweiten Sieben-Tage-Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner erfolgen", heißt es. Dann könnte die vorsichtige Öffnung des Einzelhandels mit einer begrenzten Zahl von Kunden, die Öffnung von Museen und Galerien sowie die Öffnung von anderen "körpernahen Dienstleistungsbetrieben" anstehen, heißt es. Lediglich in Ländern und Landkreisen, die weiter über der Sieben-Tage-Inzidenz von 50 liegen, sollen die Maßnahmen schärfer bleiben.

NRW erlaubt sieben Imfpdosen pro Biontech-Ampulle

In Nordrhein-Westfalen können aus jeder Phiole des Impfstoffs von Biontech und Pfizer jetzt sieben wie bisher sechs Impfdosen gewonnen werden. Doch es gibt Einschränkungen: "Sofern aus einem Vial sieben vollständige Einzeldosen entnommen werden können, bestehen keine Bedenken, damit eine weitere Person zu impfen", erklärt ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Düsseldorf. Es darf dabei kein Impfstoff aus verschiedenen Ampullen vermischt werden.

Bislang sind in nach offizieller Zulassung sechs Dosen in den Phiolen enthalten. Diese seien aber aus technischen Gründen regelmäßig überfüllt. Zuerst hatte der Kölner Stadtanzeiger darüber berichtet.

RKI: Sieben-Tage-Inzidenz fällt unter 70

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) 8072 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 813 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Mittwoch hervorgeht. In diesen aktuellen Zahlen sollten auch 600 Nachmeldungen von Neuinfektionen aus Nordrhein-Westfalen enthalten sein, die laut RKI am Vortag gefehlt hatten. Vor genau einer Woche hatte das RKI 9705 Neuinfektionen und 975 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Mittwochmorgen bei 68. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die meisten Bundesländer verzeichnen laut RKI weiterhin sinkende Sieben-Tages-Inzidenzen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2 299 996 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 10.02., 00.00 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte noch deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 62 969. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2 073 100 an.

Gewerkschaft warnt vor zu schneller Öffnung von Gastronomie und Hotels

Vor der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch warnt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) angesichts der Ausbreitung der Coronavirus-Mutanten vor einer zu schnellen Öffnung der Gastronomie und der Hotels.

"Das Gastgewerbe darf nicht zum Experimentierfeld beim Umgang mit neuen Gefahren werden", sagt NGG-Chef Guido Zeitler der Rheinischen Post mit Blick auf die Virus-Mutanten. Der Schutz der Beschäftigten habe höchste Priorität. "Das Gastgewerbe hat aber gezeigt, dass dies mit ausgefeilten Hygienekonzepten sowie Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz möglich ist", sagt Zeitler. Wichtig sei, dass die Regelungen bundesweit einheitlich gelten.

Schwesig will Öffnungsperspektiven für Schulen - Lehrerverbände mahnen

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat vor dem Bund-Länder-Treffen eine klare Perspektive für die Wiedereröffnung von Schulen verlangt, doch Lehrerverbände mahnen zur Vorsicht.

"Wir machen das bei uns im Land so: Wo geringe Inzidenzen sind, haben wir Grundschulen und Kitas offen gelassen. Und in Hotspots haben wir nur Notbetrieb. Ich rate dazu, dass wir das in ganz Deutschland machen", sagte Schwesig im Politik-Talk der Bild-Zeitung. Die Politikerin schlug außerdem vor, man könne regional vorgehen und müsse nicht warten, bis auch der letzte Landkreis mit den Infektionen runtergehe.

Lehrerverbände und Gewerkschaften sprachen sich gegen eine vorschnelle Öffnung aus. "Ich empfehle: Lieber noch ein, zwei Wochen warten als zu früh zu viel zu riskieren", erklärte der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Laut Meidinger brauche man für Schulöffnungen einen klaren Plan und feste Kriterien, was bei welcher Inzidenz passieren solle. Er appellierte an die Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel (CDU), einen solchen Plan zu liefern.

Sachsen will Grundschulen und Kitas öffnen

Sachsen will Grundschulen und Kitas vom kommenden Montag an in einem eingeschränkten Betrieb wieder öffnen. Für Grundschüler soll jedoch die Schulbesuchspflicht vorerst aufgehoben werden, kündigte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Dresden an. Eltern könnten damit selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken. Im Interesse der Kinder und auch der Familien habe man sich zu diesem Schritt entschlossen. Die Hygienemaßnahmen würden weiter hochgehalten. Die Regelung soll sachsenweit gelten - auch für jene Landkreise, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit noch bei mehr als 100 liegt.

Eingeschränkter Regelbetrieb für Grundschulen und Kitas bedeutet die strikte Trennung von Gruppen und Klassen mit festen Bezugspersonen. "Die Kinder sollen auch außerhalb der Gruppen- und Klassenräume auf dem Gelände der Einrichtung nicht aufeinandertreffen", hieß es. Eine entsprechende Regelung gab es bereits beim Lockdown im Frühjahr 2020.

Hans und Tschentscher gegen Lockerungen

Vor den Bund-Länder-Beratungen zu Corona am Mittwoch mehren sich die Warnungen vor verfrühten oder unkoordinierten Lockerungen der Maßnahmen zur Virus-Eindämmung. Der Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist bislang bis zum 14. Februar befristet. Am Mittwoch wollen der Bund und die Bundesländer bei einer Schalte mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) beraten, wie es dann weitergeht.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich eindringlich für eine Verlängerung des Lockdowns ausgesprochen und seine Amtskollegen sowie die Kanzlerin zu einem abgestimmten Vorgehen zur Vermeidung einer dritten Corona-Welle aufgerufen. Auf die Frage, ob die Ministerpräsidentenkonferenz den Lockdown verlängern sollte, sagt Tschentscher dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Ja, unbedingt." Öffnungsschritte dürfe es erst geben, wenn der Einfluss der Mutanten auf das Infektionsgeschehen beurteilt werden könne. Das sei derzeit noch nicht der Fall.

Auch der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans hat vor den Bund-Länder-Beratungen vor voreiligen Lockerungen gewarnt. "Momentan sind die Zahlen für große Lockerungen nach wie vor zu hoch. Wir müssen dringend noch weiter runter mit den Neuinfektionen, um auch gegen die gefährlichen Virus-Mutanten gewappnet zu sein", sagte der CDU-Politiker der Rheinischen Post. Es wäre "ein Fehler, jetzt einfach wieder zu öffnen, nur weil ein bestimmtes Datum erreicht ist". Am Mittwoch gehe es um einen Perspektivplan für die kommenden Monate, was bei welchem Infektionsgeschehen wieder möglich sein werde.

Der Städte- und Gemeindebund hat vor einem immer lauteren "Wunschkonzert" gewarnt: "Es vergeht derzeit kein Tag, an dem nicht bestimmte Gruppen und Organisationen neue Forderungen stellen, die aus ihrer jeweiligen Sicht ganz besonders wichtig sind", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Alle Gruppen, die im Lockdown Nachteile erleiden, fordern immer mehr und bessere Leistungen, ohne dass die Leistungsfähigkeit des Staates und der spätere Ausgleich auch nur erwähnt werden."

Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hingegen hat mangels Perspektiven zum Ende des Lockdowns von drohendem Arbeitsplatzabbau gesprochen. Es sei "kurz vor zwölf", sagte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es sei aus Sicht der Arbeitgeber nicht nachvollziehbar, die Maßnahmen fortzuführen, "ohne endlich ein klares und regelbasiertes Öffnungsszenario zu erkennen", das eine breite Mehrheit auch mittrage. Den Unternehmen fehle daher der Planungshorizont. "Und viele Unternehmen haben den Punkt bereits erreicht, an dem sie Beschäftigung abbauen müssen, viele stehen kurz davor", warnte er.

Stichprobe: Hannover meldet "deutlich zweistelligen Anteil" von Virus-Mutante

Die Region Hannover meldet einen deutlichen Anstieg an Corona-Infektionen mit den Virus-Mutanten. Man habe 74 Positivproben untersucht und bei 32 von ihnen die zuerst in Großbritannien entdeckte Virus-Mutante B.1.1.7 festgestellt, teilt das Gesundheitsamt mit. "Wir müssen also annehmen, dass sich der Anteil der Mutationen deutlich im zweistelligen Prozentbereich bewegt", sagt Cora Hermenau, Gesundheitsdezernentin der Region Hannover.

Das Robert-Koch-Institut hatte am Freitag geschätzt, dass der Anteil bei 5,8 Prozent lag. Es wird aber mit einer raschen Ausbreitung der ansteckenderen Virus-Mutanten gerechnet.