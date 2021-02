Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet steht wegen eines millionenschweren Schutzkittel-Auftrags seiner NRW-Landesregierung weiter in der Kritik. Ein Rechtsgutachten im Auftrag der SPD hält die Vergabe des Auftrags an die Modefirma van Laack für nicht rechtmäßig. Die Koblenzer Anwaltskanzlei kommt zu dem Schluss, dass bei der Vergabe "grob gegen die herrschenden Vorschriften des Vergaberechtes verstoßen" worden sei. "Eine Rechtfertigung, das Vergabeverfahren derart intransparent und mit nur einem Unternehmen zu führen, besteht nicht", heißt es in dem Ende Dezember fertiggestellten vierseitigen Gutachten, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuerst hatte die Welt berichtet.

Der Auftrag über Schutzausrüstung in der Corona-Pandemie aus dem vergangenen April hatte einen Umfang von 38,5 Millionen Euro ohne Mehrwertsteuer. Das Geschäft hatte Kritik geweckt, nachdem bekannt wurde, dass der Kontakt zu van Laack über den Sohn von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) zustande kam. Johannes "Joe" Laschet ist Mode-Blogger und seit Jahren mit van Laack im Geschäft.

Mit den vergaberechtlichen Grundsätzen - auch in der Corona-Pandemie - sei es nicht vereinbar, einen Auftrag dieses Volumens ohne Berücksichtigung weiterer möglicher Angebote zu vergeben, heißt es in dem Gutachten. Das Transparenzgebot verlange eine nachvollziehbare Auswahl an Unternehmen, die zu Vertragsverhandlungen aufgefordert würden. Verhandlungen mit nur einem Unternehmen seien nur gerechtfertigt, wenn feststehe, dass nur dieses in der Lage sei, den Auftrag zu erfüllen. Das sei im Fall van Laack nicht ersichtlich. Überdies stellten Schutzkittel "keine neuartige Produktart" dar. "Es gab auch vor der Pandemie das Bedürfnis, solche Kittel zu beschaffen." Es sei also davon auszugehen, dass der Regierung entsprechende Bezugsquellen bekannt gewesen oder die notwendigen Informationen leicht zu beschaffen seien.

Laschet weist Kritik an dem Geschäft zurück. Zu Beginn der Pandemie habe es kaum Schutzkleidung und Masken gegeben. Die Landesregierung hatte den Auftrag mit einer Notlage und einem Runderlass begründet, der Aufträge ohne Ausschreibung sowie Verhandlungen mit nur einem Unternehmen erlaube.

Verwaltungsgerichtshof kippt nächtliche Ausgangssperre in Baden-Württemberg

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat die Corona-bedingte nächtliche Ausgangssperre gekippt. Nach dem am Montag veröffentlichten Beschluss muss die Vorschrift in der Corona-Verordnung, die Ausgangsbeschränkungen von 20 Uhr bis 5 Uhr vorsieht, außer Vollzug gesetzt worden. Zum letzten Mal findet sie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Anwendung. Damit war der Eilantrag einer Klägerin aus Tübingen erfolgreich.

Der 1. Senat argumentiert, die Landesregelung habe zuletzt die gesetzlichen Voraussetzungen nicht mehr erfüllt. Nach dem Infektionsschutzgesetz seien Ausgangsbeschränkungen nur möglich, wenn ihr Unterlassen zu irgendwelchen Nachteilen in der Pandemiebekämpfung führe. Sie kämen nur dann in Betracht, wenn der Verzicht auf Ausgangsbeschränkungen - auch unter Berücksichtigung aller anderen ergriffenen Maßnahmen - zu einer wesentlichen Verschlechterung des Infektionsgeschehens führe.

Zudem müsse die Landesregierung prüfen, ob diese Ausgangsbeschränkungen landesweit angeordnet werden müssten oder ob differenziertere, am regionalen Infektionsgeschehen orientierte Regelungen in Betracht kämen. Den gesetzlichen Anforderungen habe das Land zuletzt - anders als Ende Dezember und Mitte Januar, als Eilanträge erfolglos blieben - nicht mehr entsprochen.

Karliczek stellt Leitfaden für Schulöffnungen vor

Schulen können einem vom Bundesbildungsministerium geförderten Leitfaden zufolge auch in Zeiten der Corona-Pandemie geöffnet werden. Voraussetzung sei, dass alle im Leitfaden genannten Hygieneregeln streng befolgt würden. "Je länger der Zustand der geschlossenen Schulen andauert, umso mehr sehnen wir uns alle gemeinsam nach Nomalität", sagte Bildungsministerin Karliczek bei einer Pressekonferenz am Montag. Dennoch gelte es, weiter vorsichtig zu sein. Der neue Leitfaden spreche sich bewusst nicht explizit für oder gegen Schulöffnungen aus. Aber wenn sich die Politik in der gegenwärtigen Situation wieder für eine Öffnung entscheide, sei es wichtig, einen Leitfaden zur Hand zu haben, der auf wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen basiere.

Der Leitfaden sieht unter anderem vor, dass Kontakte bei einem mäßigen Infektionsgeschehen auf eine festgelegte Gruppe beschränkt sein sollen und die Interaktion mit weiteren Gruppen ausgeschlossen bleiben soll. Bei einem hohen Infektionsgeschehen soll der Unterricht zudem gestaffelt beginnen, Schüler und Lehrer sollen eine OP-Maske tragen. Ist das Infektionsgeschehen sehr hoch, soll Wechselunterricht stattfinden, die Klassen sollen halbiert werden. Zudem gibt es Empfehlungen zum Lüften von Räumen, Maßnahmen im Musikunterricht sowie einen klaren Umgang mit erkälteten Schülern und Verdachtsfällen. Sportunterricht wird demnach befürwortet, weil die positiven gesundheitlichen Wirkungen zumindest unter bestimmten Voraussetzungen überwiegen.

Der Leitfaden wurde unter Mitwirkung von 36 Fachgesellschaften erarbeitet und vom Bildungsministerium gefördert. 40 Studien wurden demnach ausgewertet. Die wissenschaftliche Leitung lag bei Eva Rehfuess, Leiterin des Lehrstuhls für Public Health der LMU München.

Wann Schulen geöffnet werden, bleibt allerdings auch mit den Handlungsempfehlungen eine politische Frage. Bund und Länder wollen sich am Mittwoch treffen, um über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise zu diskutieren. Die Situation an den Schulen wird dabei aller Voraussicht nach ein größeres Thema werden. Am Wochenende hatte Karliczek gesagt, dass eine Öffnung der Schulen wegen der allgemeinen Infektionslage vermutlich vorerst nur in Ausnahmefällen möglich sein dürfte.

Spahn und Söder dämpfen Hoffnung auf baldige Lockerungen

Sowohl Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) als auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) haben zwei Tage vor dem neuerlichen Treffen zwischen Bund und Ländern die Hoffnungen auf Lockerung der Corona-Eindämmungsmaßnahmen gedämpft. Am Mittwoch wollen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder treffen, um über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise zu beraten.

Spahn sagte in der ARD-Sendung "Anne Will": "Alle wünschen sich einen Sechs-Monats-Plan, aber den kann es halt in dieser Dynamik, in dieser Pandemie nicht geben." Es gehe nur "Zug um Zug". Den Menschen in Deutschland stünden noch einige harte und schwere Wochen bevor. Es werde weiterhin notwendig sein, die konkreten Maßnahmen immer wieder anzupassen, so Spahn weiter. "Ich weiß, alle haben eine Sehnsucht nach irgendetwas, das dann hält für sechs oder zwölf Monate. Aber das geht nicht. Das Virus ist zu dynamisch. Die Lage verändert sich zu sehr", sagte der CDU-Politiker.

Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder zeigte in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" Verständnis für die Corona-Müdigkeit vieler Menschen. "Das Auf-Sicht-Fahren nervt. Aber das Auf-Sicht-Fahren ist das einzige, was wirklich hilft. Denn der Herausforderer, vor dem wir stehen - Corona -, hält sich null an Termine, die wir setzen."

Söder zeigte sich aber zuversichtlich, dass beim Bund-Länder-Treffen am Mittwoch über Perspektiven zur Lockerung des Lockdowns gesprochen werden könne. "Wie und wie lange und in welchem Umfang, das muss man noch diskutieren." Er betonte, dass es wichtig sei, kleinere Signale zu setzen, beispielsweise bei Frisören. Aber auch hier mahnte Söder zur Vorsicht: "Alles vernünftig Schritt für Schritt."

Mehrere Ministerpräsidenten hatten am Wochenende Lockerungsszenarien ins Spiel gebracht. Eine Forderung dabei war, dass Schritte für bestimmte Infektionszahlen festgeschrieben werden sollen. Bundesgesundheitsminister Spahn sagte, konkrete Lockerungsschritte seien erst möglich, wenn "wir deutlich unter 50 bei 100 000 sind". Am Sonntagabend lag die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner bei 75,6. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember bei 197,6 gemeldet worden.

Auch nach Ansicht von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die schnelle Senkung der Corona-Infektionszahlen "absoluten Vorrang" vor Lockerungen des Lockdowns. An Öffnungsstrategien werde gearbeitet, sagte er am Sonntagabend auf "Bild live". Derzeit seien die "Zahlen aber noch zu hoch, um konkrete Schritte jetzt schon zu verantworten".

Bundesfinanzminister Olaf Scholz will bei den Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch über Öffnungskonzepte sprechen. "Da wird jetzt weiter konkretisiert werden müssen", sagte er im ZDF. Priorität hätten aus seiner Sicht Schulen und Kitas. Man müsse aber "vorsichtig bleiben" und auf die Mutation des Virus achten.

Die Impfstoffproduktion müsse so weit wie möglich angekurbelt werden. Außerdem gehe es darum Pläne zu machen, wie das Impfen "konkret organisiert wird", sobald mehr Impfstoff vorliege. "Spätestens im zweiten Quartal wird es Wochen geben, in denen wir Millionen Impfungen vornehmen müssen." Das müsse jetzt genau vorbereitet werden, damit im Sommer dann "ziemlich viele" Bürger geimpft seien.

Offenbar neuer Corona-Bonus für Klinikpersonal geplant

Als Anerkennung für die besonderen Belastungen in der Corona-Pandemie sollen Klinikmitarbeiter erneut eine Prämie von bis zu 1500 Euro pro Person bekommen. Insgesamt stellt die Bundesregierung dafür 450 Millionen Euro bereit, wie Berichten zufolge aus einer Vorlage von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für das Kabinettstreffen an diesem Montag hervorgeht.

"Die zweite Welle der Corona-Pandemie hat viele Krankenhäuser und ihre Beschäftigten vor eine noch größere Belastung gestellt als die erste Welle", heißt in der Vorlage, aus der die Zeitungen der Funke Mediengruppe vorab berichten. Für den herausragenden Einsatz bei der Versorgung von Covid-19-Patienten solle deswegen den besonders betroffenen Beschäftigten eine extra Corona-Prämie als finanzielle Anerkennung zuteilwerden. Die Prämien sollen von den Krankenhäusern bis Ende Juni 2021 an die Beschäftigten ausgezahlt werden.

4535 Corona-Neuinfektionen und 158 neue Todesfälle gemeldet

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 4535 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 158 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Montag hervorgeht.

Vor genau einer Woche hatte das RKI 5608 Neuinfektionen und 175 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Die erfassten Fallzahlen sind an Montagen in der Regel niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag dem RKI zufolge am Montagmorgen bei 76. Die meisten Bundesländer verzeichnen laut RKI weiterhin sinkende Sieben-Tages-Inzidenzen. Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie 2 288 545 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 08.02., 00.00 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte noch deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 61 675. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2 041 300 an.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Sonntagabend bei 0,94 (Vortag 0,95). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 94 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.