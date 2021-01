Hochinzidenzgebiet Ägypten: Reisende warten in einer Lounge am Flughafen von Kairo auf ihre Flüge.

Wegen besonders hoher Corona-Infektionszahlen hat die Bundesregierung ab Sonntag erstmals mehr als 20 Länder als Hochinzidenzgebiete eingestuft, für die dann leicht verschärfte Einreiseregeln gelten. Wie das Robert Koch-Institut am Freitag auf seiner Internetseite mitteilte, handelt es sich um folgende Länder: Ägypten, Albanien, Andorra (Fürstentum Andorra), Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Estland, Iran, Israel, Kolumbien, Kosovo, Lettland, Libanon, Litauen, Mexiko, Montenegro, Nordmazedonien, Palästinensische Gebiete, Panama, Portugal, Serbien, Slowenien, Spanien, Tschechien, USA.

Bisher hatte die Bundesregierung nur zwischen Gebieten mit besonders ansteckenden Virusvarianten und "normalen" Risikogebieten unterschieden. Jetzt gibt es drei Kategorien:

Spahn mahnt in Pandemie zur Geduld Zum Video Artikel (Video: Reuters )

"Normale" Risikogebiete: Das sind Länder oder Regionen über einem Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Das gilt derzeit für fast ganz Europa mit Ausnahme einzelner Gebiete in Griechenland, Finnland, Norwegen, Österreich und Dänemark. Weltweit sind weit mehr als 100 Länder Risikogebiete.

Hochinzidenzgebiete: Das sind Länder mit deutlich höheren Infektionszahlen als in Deutschland. Dazu zählen in der Regel die Länder mit einem Inzidenzwert über 200 (Inzidenz in Deutschland: 115). Es können aber auch weitere Länder unter dieser Marke unter bestimmten Bedingungen zu "Hochinzidenzgebieten" erklärt werden.

Virusvarianten-Gebiete: Das sind Gebiete, in denen hochansteckende Varianten des Coronavirus aufgetreten sind. Bisher fallen Großbritannien, Irland, Südafrika und Brasilien in diese Kategorie.

Reisende aus "normalen" Risikogebieten müssen sich spätestens 48 Stunden nach Einreise in Deutschland auf Corona testen lassen. Zudem müssen sie zehn Tage in Quarantäne, können sich davon allerdings durch einen zweiten negativen Test ab Tag fünf vorzeitig befreien lassen. Der Unterschied bei den Hochinzidenz- und Virusvarianten-Gebieten: Der Test muss bereits höchstens 48 Stunden vor Einreise erfolgen. Außerdem können die Ausnahmeregeln für die Quarantäne eingeschränkt werden. Das ist aber Sache der einzelnen Bundesländer.

Wieler: Mehr als 50 000 Tote eine "schier unfassbare Zahl"

Wie ist die aktuelle Corona-Lage in Deutschland? Dazu äußerte sich am Freitag Jens Spahn in der Bundespressekonferenz. Neben dem Gesundheitsminister waren ebenfalls anwesend: RKI-Präsident Lothar Wieler, der Charité-Virologe Christian Drosten sowie Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI).

Spahn erinnerte daran, dass der erste Corona-Fall in Deutschland ziemlich genau ein Jahr her sei. Keiner habe ahnen können, was sich für Deutschland, Europa und die ganze Welt ergeben würde, sagte Spahn - auch wenn man das Virus damals schon ernst genommen habe. "Es ist noch nicht vorbei, auch nach einem Jahr nicht, obwohl wir es uns alle wünschen", so der Minister. Spahn ging auf Fragen der Bevölkerung ein, warum der Lockdown verschärft würde. Die Infektionszahlen würden zwar sinken, aber mit dem Lockdown sei es so ähnlich wie mit der Einnahme von Antibiotika: Setze man die zu früh ab, sei dies schädlich. Die Zahlen müssten so weit runtergehen, dass die einzelnen Infektionen wieder nachvollziehbar würden. Die Mutation des Virus zwinge uns, mit dem Virus auch anders umzugehen.

Spahn betonte, dass der Winter nicht leicht werde, man aber einen Ausblick auf einen besseren Sommer habe. Dabei hob der Minister auch die Bedeutung der Impfungen hervor. Es seien bislang über 1,5 Millionen Impfungen erfolgt, davon mehr als 100 000 Zweitimpfungen, 60 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen seien erstmalig geimpft. Die Zulassung des dritten Impfstoffs, der des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca, mit der nächste Woche gerechnet wird, werde vermutlich schon im Februar einen "spürbaren Unterschied" in der Anzahl der möglichen Impfungen machen, sagte Spahn. Das liege auch daran, dass von dem Mittel bereits viel vorproduziert sei.

Die Null-Covid-Strategie hält Spahn für ungeeignet, um sie in Deutschland anzuwenden. "Das Modell sehe ich nicht auf Deutschland übertragbar", sagte er. Das Land liege in der Mitte eines Kontinents, in der Mitte der Europäischen Union, "deswegen sehe ich Null als dauerhafte Zielmarke nicht als das, was in einem Land wie Deutschland mit unserer Lage und Situation funktionieren kann." Eine Initiative "Zero Covid" macht sich mit diesem Ziel gerade für einen kompletten Shutdown europaweit stark.

RKI-Chef Wieler sagte, wenn die Kontaktbeschränkungen weiter verfolgt würden, sei Deutschland auf einem guten Weg. Die Karten des Instituts, die das Infektionsgeschehen zeigten, würden langsam heller werden. Es sei für ihn eine "schier unfassbare Zahl", dass mittlerweile mehr als 50 000 Menschen in Verbindung mit dem Virus gestorben seien, so der RKI-Chef. Die bekannten Maßnahmen würden auch gegen die Mutationen des Virus helfen, die nach neuesten Studien wohl 22 bis 35 Prozent ansteckender sei. Wieler appellierte dabei auch an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen. Die Impfstoffe seien geprüft und sicher.

Christian Drosten verteidigte die deutsche Sequenzierungsstrategie, über die diskutiert wird, wenn es um die Nachverfolgung der neuen Virusvarianten ginge. Zum einen sei die Variante aus England bei einem PCR-Test aufgefallen und dann in einer Sequenzierung nur bestätigt worden. Und zum anderen würden Großbritannien und Dänemark zwar mehr sequenzieren, doch die beiden Länder seien die Ausnahmen. Diese Untersuchungsmethode würde bei derartigen Krankheitserregern nicht so häufig angewandt. "Das ist also eigentlich genau das Richtige, was da passiert, zur Kontrolle dieser Mutante" sagte Drosten über die Verschärfung der Kontaktbeschränkungen. Er prach von einem "guten Augenmaß" bei dem Ziel Deutschlands, fünf Prozent an Proben zu Sequenzieren.

Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, sagte, es gebe keinen auffälligen Anstieg bei den Fällen auf Intensivstationen nach den Feiertagen. Dabei dankte er ausdrücklich der Bevölkerung für ihre Disziplin. "Wir sind noch weit weg von einer Situation, in der man von einer Entspannung sprechen kann", sagte Marx, auch wenn die Zahlen auf den Intensivstationen spürbar sinken würden. "Wir müssen es verhindern, dass die dritte Welle kommt, ohne dass wir die zweite weitestgehend bewältigt haben." RKI-Chef Wieler bestätigte, der Großteil der Bevölkerung habe sich in einem hohen Teil "ausgezeichnet" verhalten, das sehe man auch an Bewegungsdaten und dies sei der Grund, warum die Zahlen nun sinken würden.

Drosten hatte im Vorfeld gesagt, die Pandemie zeige einen wunden Punkt des Familienlebens. "Gerade in einem Land wie in Deutschland, wo man meistens nicht mit Oma und Opa unter einem Dach lebt, sind viele Familien jetzt in einer ganz schwierigen Situation", sagte er dem Spiegel. Das Problem, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen, betreffe momentan sehr viele Menschen. "Ich hoffe, dass wir langfristig daraus lernen und neue Lösungen finden", so Drosten.

Mehr als 50 000 Corona-Tote seit Pandemiebeginn

In Deutschland sind seit Beginn der Pandemie mehr als 50 000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Die deutschen Gesundheitsämter meldeten dem Robert-Koch-Institut (RKI) 859 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden, wie das RKI am Freitagmorgen bekannt gab. Damit stieg die Gesamtzahl der Todesfälle auf 50 642. Vor genau einer Woche waren 1113 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet worden. Der Höchststand von 1244 neuen Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden.

Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI außerdem 17 862 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages. Vor genau einer Woche hatte das RKI 22 368 Neuinfektionen verzeichnet. Der Höchststand von 33 777 registrierten Neuinfektionen binnen 24 Stunden war am 18. Dezember gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag dem RKI zufolge am Freitagmorgen bei 115,3. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die Zahl schwankte danach und sinkt seit einigen Tagen wieder. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern bleiben jedoch groß: Die höchsten Inzidenzen haben Thüringen mit 218,4 und Brandenburg mit 194,4. Den niedrigsten Wert hat Bremen mit 80,9.

Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie 2 106 262 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte noch deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gibt das RKI mit etwa 1 780 200 an.

Steinmeier plant zentrale Gedenkfeier für Opfer der Corona-Pandemie nach Ostern

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier plant nach Ostern in Berlin eine zentrale Gedenkfeier für die Toten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in Deutschland. Gemeinsam mit anderen Verfassungsorganen will Steinmeier "ein Zeichen setzen, dass wir als Gesellschaft gemeinsam trauern, dass wir die Toten und das Leid der Hinterbliebenen nicht vergessen." Das teilte das Bundespräsidialamt am Freitag in Berlin mit.

Bis zu einer Gedenkfeier rief der Bundespräsident zur Aktion #lichtfenster auf. Als Zeichen des gemeinsamen Gedenkens sollen Bürgerinnen und Bürger von diesem Freitag an ein Licht ins Fenster stellen und ein Bild davon mit dem Hashtag #lichtfenster in den sozialen Medien zu teilen. Auch im Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten, werde gut sichtbar ein Licht im zentralen Fenster über dem Portal leuchten. "Wir stellen ein Licht ins Fenster, weil wir wissen: Überall in unserem Land leiden Menschen", erklärte er. Die Toten der Corona-Pandemie seien keine bloße Statistik. "Jede Zahl steht für einen geliebten Menschen, der uns unendlich fehlt", sagte das Staatsoberhaupt. Das Licht im Fenster solle für Wärme und Mitgefühl in einer dunklen Zeit stehen, sagte Steinmeier. Viele müssten um Angehörige trauern. Viel zu viele kämpften auf den Intensivstationen und in den Pflegeheimen um ihr Überleben. Viel zu viele müssten um geliebte Menschen bangen.

Lambrecht: Grundrechte-Einschränkungen für Geimpfte möglichst aufheben

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht will coronabedingte Einschränkungen von Grundrechten für Geimpfte aufheben. "Es geht hier nicht um Privilegien, sondern um die Rücknahme von Grundrechtsbeschränkungen", sagt die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Wenn sicher feststeht, dass von Geimpften keine Gefahr für andere ausgeht, fällt ein wichtiges Begründungselement für den Grundrechtseingriff weg." Umgekehrt gelte aber auch: "Solange nicht wissenschaftlich sicher belegt ist, dass die Impfung auch vor einer Weitergabe des Virus schützt, kommt eine unterschiedliche Behandlung von Geimpften gegenüber Nichtgeimpften nicht in Frage."

Außenminister Heiko Maas (SPD) hatte die Debatte zuletzt erneut eröffnet mit der Aussage, "Geimpfte sollten wieder ihre Grundrechte ausüben dürfen." Betreiber von derzeit geschlossenen Restaurants, Kinos, Theatern oder Museen hätten ein Recht darauf, ihre Betriebe wieder zu betreiben, wenn es dafür eine Möglichkeit gebe. Maas hatte sowohl Zustimmung als auch Kritik geerntet.

Lambrecht betonte, es mache theoretisch "einen großen Unterschied, ob der Staat Grundrechte einschränken muss oder ob Private Angebote für bestimmte Personengruppen machen möchten". Wenn zum Beispiel die Restaurants wieder öffnen dürften und ein Restaurantinhaber dann ein Angebot nur für Geimpfte machen wolle, "wird man ihm dies nach geltender Rechtslage schwerlich untersagen können". In der Praxis werde das aber zunächst nicht viel ändern, so Lambrecht weiter. Anfangs werde es nicht genügend geimpfte Personen geben, so dass sich solche Unterscheidungen für die Wirtschaft noch nicht lohnen würden. Und je weiter die Impfungen voranschritten, desto eher würden alle Bürger zur Normalität zurückkehren: "Wir sprechen hier also nur über einen relativ kurzen Übergangszeitraum." Die Ministerin mahnte daher, aus juristischer Sicht müsse man "die Dinge differenzierter betrachten, als dies in der bisherigen Diskussion häufig geschehen" sei. Es sei eine Vielzahl von Fallkonstellationen denkbar, die jeweils unterschiedlich zu bewerten seien.

Innenministerium fürchtet Radikalisierung der "Querdenker"-Szene

Die Bundesregierung befürchtet eine weitere Radikalisierung der Corona-Leugner-Szene, die sich selbst als "Querdenker" bezeichnet. Das geht aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Grünen hervor, über die das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet.

"Seit Beginn der Corona-Krise versuchen rechtsextreme Akteure aktiv, den bei Demonstrationsteilnehmenden aus dem esoterischen oder verschwörungsideologischen Milieu bestehenden Unmut über die Maßnahmen zum Infektionsschutz und über Einschränkungen des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens zu nutzen", heißt es darin. Es sei nicht ausgeschlossen, dass Esoteriker und Verschwörungsideologen sich radikales Gedankengut aneignen.