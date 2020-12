Überall in Deutschland ist die Lage in den Krankenhäusern angespannt. Vor allem in Sachsen stehen Ärzte und Pflegepersonal wegen besonders hoher Infektionszahlen unter Druck.

Nach Berichten über Triage-Äußerungen eines Mediziners aus Zittau hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer auf die "geltenden ethischen und medizinrechtlichen Standards" verwiesen. Danach werde überall im Freistaat gearbeitet, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Dresden. Es gebe keine Covid-19-Regeln die davon abweichen würden. Der medizinischen Behandlung liege immer eine individuelle Abwägung zugrunde.

Der ärztliche Direktor des Oberlausitzer Bergland-Klinikums in Zittau, Matthias Mengel, soll laut eines Berichts des Nachrichtenportals T-online in einem Online-Bürgerforum am Dienstagabend von Triage-Entscheidungen gesprochen haben. Demnach habe das Krankenhaus nicht mehr genug Beatmungsbetten, weshalb Ärzte mehrfach hätten entscheiden müssen, welche Patienten Sauerstoff bekommen und welche nicht.

Sollten die Äußerungen stimmen, hätte zum ersten Mal in Deutschland ein Klinikdirektor bestätigt, dass Mediziner bei Engpässen entscheiden müssen, wer eine möglicherweise überlebenswichtige Behandlung bekommt. Der zuständige Träger des Krankenhauses, das Gesundheitszentrum des Landkreises Görlitz, bestätigte am Mittwoch lediglich, die Intensivmedizin in der Klinik stoße "an die Grenzen des Leistbaren".

Der Fachbegriff Triage stammt vom französischen Verb "trier", das "sortieren" oder "aussuchen" bedeutet. Im medizinischen Kontext bedeutet er, dass Patienten nach der Schwere ihrer Erkrankung oder anderen Kriterien eingeteilt werden und danach entschieden wird, wer zuerst behandelt wird.

Derzeit werde laut Mengel versucht, Patienten, die keine Versorgung bekommen können, in andere Kliniken zu verlegen. Jedoch sei die Situation in den Krankenhäusern Sachsens angespannt. Einige Häuser würden keine Patienten mehr aufnehmen, so Mengel. Über die Überlegungen, Patienten im großen Rahmen in andere Bundesländer wie Schleswig-Holstein zu fliegen, hatte auch der Deutschlandfunk berichtet.

Im Landkreis Görlitz, zu dem Zittau gehört, ist das Infektionsgeschehen derzeit sehr hoch. Hier lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag bei 645 je 100 000 Einwohner. Dem Kreis zufolge wurden Stand Dienstagnachmittag 263 Corona-Patienten stationär in den Kliniken des östlichsten deutschen Kreises behandelt, 25 davon intensivmedizinisch. Gestorben sind in dem Landkreis bisher 262 Corona-Patienten.

In Deutschland gibt es kein Gesetz zur Triage, das darüber bestimmt, wie Ärzte in Notfallsituationen entscheiden müssen, sondern lediglich Empfehlungen. Der Deutsche Ethikrat und die Bundesärztekammer etwa betonen, dass das Lebensalter aus Gründen der Gleichberechtigung keine Kategorie sein dürfe, nach der über den Zugang zu medizinischer Versorgung im Notfall entschieden wird. Stattdessen wird der Faktor der "Gebrechlichkeit" genannt. In Frankreich, Großbritannien, Belgien und Schweden gibt es die Handlungsempfehlung, jüngere Patienten bevorzugt zu behandeln.

Höchstwert: RKI registriert mehr als 950 Corona-Tote

Die Zahl der verzeichneten Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus ist sprunghaft gestiegen und hat einen neuen Höchststand erreicht. Binnen eines Tages übermittelten die deutschen Gesundheitsämter dem Robert-Koch-Institut (RKI) 952 neue Todesfälle, wie aus den RKI-Zahlen vom Mittwochmorgen hervorgeht. Außerdem sind 27 728 Neuinfektionen verzeichnet worden. Allerdings waren in den Daten von Dienstag keine Zahlen aus Sachsen enthalten gewesen, weswegen in den neuen Zahlen auch Nachmeldungen enthalten sein könnten, wie es hieß. Vergangenen Mittwoch (09.12.) waren 20 815 Neuinfektionen und 590 Todesfälle gemeldet worden. Die bisherigen Höchstwerte von 29 875 gemeldeten Fällen und 598 Toten waren am Freitag erreicht worden.

In der Tendenz war die Zahl der täglichen Todesfälle zuletzt nach oben gegangen, was nach dem steilen Anstieg bei den Neuinfektionen auch erwartet wurde. Am Dienstag lag die Zahl der neu gemeldeten Todesfälle bei 500 und somit auch ohne die fehlenden sächsischen Daten beim bis dahin dritthöchsten Wert seit Beginn der Pandemie. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg bis Mittwoch auf 23 427.

Die zur Lagebeurteilung entscheidende Sieben-Tage-Inzidenz - die gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - erreichte mit 179,8 ebenfalls einen neuen Höchststand. Am Dienstag lag dieser Wert bei 173,7. Die fehlenden Daten aus Sachsen beeinflussten den Wert nur geringfügig, hieß es vom RKI.

Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie 1 379 238 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 16.12., 00.00 Uhr). Nach Schätzungen sind rund 1 025 000 Menschen inzwischen genesen.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Montag bei 1,06 (Vortag: 1,12). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch 106 weitere Menschen anstecken. Am Dienstagabend gab das RKI den Wert mit 0,98 an, er sei aber aufgrund von noch ausstehenden Datenermittlungen nur eingeschränkt verwertbar. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor acht bis 16 Tagen ab. Erst wenn er für längere Zeit unter 1 liegt, flaut dieses ab.

Corona-Ausbruch in Amazon-Verteilerzentrum

Im Amazon-Verteilerzentrum in Garbsen bei Hannover sind mitten im Weihnachtsgeschäft etwa 60 Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet worden, teilte die Region Hannover dazu mit. Gesundheitsbehörde und Unternehmen stünden im Kontakt. Bei einer Vor-Ort-Begehung am Wochenende habe man sich ein Bild von der Situation gemacht. "Das weitere Vorgehen wird derzeit zwischen dem Gesundheitsamt der Region Hannover sowie der Leitung vor Ort abgestimmt", teilte die Region weiter mit. In einer Stellungnahme des Unternehmens hieß es, die Gesundheitsbehörden hätten die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen bestätigt.

Nach Konzernangaben sind im Weihnachtsgeschäft mehr als 900 Mitarbeiter am Standort Garbsen beschäftigt. Zunächst hatte die Hannoversche Allgemeine Zeitung über den Ausbruch berichtet.

Armin Laschet: Lockdown "durchhalten, bis das Ziel erreicht ist"

Der Lockdown in Deutschland muss nach Einschätzung des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) so lange dauern, bis die Zahl der Neuinfektionen deutlich reduziert ist. "Wir müssen so lange durchhalten, bis das Ziel erreicht ist, die Inzidenzen signifikant zu senken", sagte Laschet dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dabei stünden nicht die wirtschaftlichen Folgen der Beschränkungen im Vordergrund. "Der Gesundheitsschutz und der Schutz des Lebens haben Vorrang. Es geht um die Verhinderung eines nationalen Gesundheitsnotstands." Es müsse erreicht werden, dass die Gesundheitsämter wieder flächendeckend in der Lage sind, Kontakte von Infizierten nachzuverfolgen.

Bundesweiter Lockdown beginnt an diesem Mittwoch

In ganz Deutschland hat der harte Lockdown begonnen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Von diesem Mittwoch an gelten vorerst bis zum 10. Januar entsprechende Verordnungen in den Bundesländern. Einzelhandelsgeschäfte müssen schließen, Ausnahmen gelten nur für Läden, die den täglichen Bedarf decken. Schulen bleiben grundsätzlich zu oder die Präsenzpflicht ist ausgesetzt. Auch Friseurgeschäfte und andere Dienstleister im Bereich der Körperpflege dürfen nicht mehr öffnen.

Mit den harten Einschränkungen wollen Bund und Länder erreichen, dass die Welle der Neuansteckungen in Deutschland gebrochen wird. Ziel ist es, die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche auf maximal 50 zu bringen, um die Kontaktnachverfolgung wieder möglich zu machen.

Private Treffen sind von diesem Mittwoch an vorerst weiterhin auf den eigenen und einen weiteren Haushalt begrenzt. Es dürfen höchstens fünf Personen zusammenkommen. Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt. Nur vom 24. bis 26. Dezember gilt eine Sonderregelung. "Im engsten Familienkreis können Treffen mit 4 über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen (zzgl. Kinder bis 14 Jahre) möglich sein, auch wenn dies mehr als zwei Hausstände oder 5 Personen über 14 Jahre bedeutet", schreibt die Bundesregierung auf ihrer Webseite.

Die genaue Ausgestaltung ist Sache der Bundesländer, die das entsprechend in ihren jeweiligen Corona-Verordnungen regeln. Generell gilt: Die Schulen sind geschlossen oder die Präsenzpflicht ist ausgesetzt. Es wird eine Notfallbetreuung sichergestellt und Distanzlernen angeboten. Kitas bleiben ebenfalls geschlossen. Eine Notfallbetreuung ist möglich. Im Einzelhandel gelten Ausnahmen etwa für Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und Poststellen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich am Sonntag angesichts der schnell steigenden Infektionszahlen mit den Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer auf diese drastischen Schritte verständigt. Sie sind zunächst bis zum 10. Januar befristet. Am 5. Januar wollen Bund und Länder gemeinsam eine Bestandsaufnahme machen und über die weitere Marschroute beraten.

Spahn: Impfstart noch vor Jahreswechsel, Normalität im Sommer

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat mit Blick auf den Sommer eine Rücknahme der Maßnahmen in Aussicht gestellt. In einem Interview mit dem Fernsehsender RTL sagte er am Mittwoch, dass bis dahin jedoch Einschränkungen weiterhin nötig seien, auch wenn noch in diesem Jahr mit den Impfungen begonnen werden könne. "Ab dem Sommer können wir Zug um Zug in die Normalität zurückkehren", sagte der CDU-Politiker. Dann stünde genügend Impfstoff für alle, die sich impfen lassen wollen, bereit. Um die Ausbreitung des Virus zum Erliegen zu bringen, müssten ich 55 bis 65 Prozent der Bevölkerung impfen lassen, sagte der Gesundheitsminister.

Am Dienstag hatte sich Spahn vor Inkrafttreten des bundesweiten Lockdowns in Berlin zur "Corona-Lage vor Weihnachten" geäußert. Man setze alles daran, dass so bald wie möglich ein Impfstoff zugelassen wird, sagte Spahn. "Wir machen keine Notzulassung, sondern eine ordentliche Zulassung." Es gehe auch darum, Vertrauen in den Impfstoff zu gewinnen und zu erhalten. Spahn kündigte an, nicht den nationalen, sondern den europäischen Weg weitergehen zu wollen. Zuständig für die Zulassung sei die Europäische Arzneimittelbehörde EMA. "Noch vor dem Jahreswechsel wollen wir mit dem Impfen beginnen", sagte Spahn. Ein Impfstoff werde in der EU wohl noch vor Weihnachten zugelassen.

Die EMA will ihr Gutachten über die Zulassung des Corona-Impfstoffs der Unternehmen Biontech und Pfizer bereits am 21. Dezember vorlegen - acht Tage früher als zuletzt geplant. Das teilte die Behörde in Amsterdam am Dienstag nach Spahns Pressekonferenz mit. Die Zustimmung der EU-Kommission gilt als sicher. Der Impfstoff könnte so tatsächlich noch vor Weihnachten für die EU zugelassen sein.

Corona-Tests für Reiserückkehrer jetzt kostenpflichtig

Corona-Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten mit hohen Infektionszahlen im Ausland sind seit diesem Mittwoch nicht mehr kostenlos. Dieser im Sommer eingeführte Anspruch ist am Dienstag ausgelaufen, wie eine kürzlich verkündete Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums festlegt. Bisher konnten sich solche Urlauber gratis testen lassen, um eine bei der Rückkehr nach Deutschland verpflichtende Quarantäne zu verkürzen.

Damit werden die Regelungen weiter verschärft. Wer eine "vermeidbare Reise" in Risikogebiete macht, bekommt für die Zeit der Quarantäne auch schon keine Verdienstausfallentschädigung mehr. Ausgenommen sind "außergewöhnliche Umstände", etwa die Geburt eigener Kinder oder der Tod naher Angehöriger. Welche Länder für deutsche Urlauber als Risikogebiete gelten, ist auf einer Liste des bundeseigenen Robert Koch-Instituts (RKI) angegeben.