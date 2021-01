Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, fordert die Bundesregierung und die EU-Kommission dazu auf, darauf zu drängen, dass die vertraglich zugesicherten Impfstoff-Liefermengen und Liefertermine eingehalten werden.

"Für den breiten Einsatz in den Praxen brauchen wir Impfstoffe, die unkompliziert zu transportieren und ohne spezielle Kühltechnik gelagert werden können", zitiert die Rheinische Post den Mediziner in einem Vorabbericht. "Diese Voraussetzungen scheint das Vakzin von Astra Zeneca zu erfüllen. Solche Impfstoffe sind unerlässlich, um das Ziel der Herdenimmunität bis zum Sommer zu erreichen."

Die Ursachen der jetzt bekannt gewordenen Lieferschwierigkeiten müssten deshalb umfassend geklärt und so schnell wie möglich behoben werden. Vor allem die besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen und die Beschäftigten in Kliniken und Pflegeinrichtungen müssten geimpft sein, bevor sich die erstmals in Großbritannien aufgetauchte Virusvariante weiter in Deutschland ausbreite. "Da zählt buchstäblich jeder Tag."

13 202 Corona-Neuinfektionen und 982 neue Todesfälle gemeldet

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) 13 202 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Am Vortag hatte das RKI mit 6408 nicht einmal halb so viele Neuinfektionen gemeldet. Außerdem wurden 982 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie das RKI am Mittwochmorgen bekannt gab. Vergangenen Mittwoch hatte das RKI 15 974 Neuinfektionen und 1148 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Mittwochmorgen bei 101,0. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die Zahl schwankte danach und sinkt seit einigen Tagen wieder.

Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie 2 161 279 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 27.01., 00.00 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte noch deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 53 972. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 1 866 000 an.

Merkel offenbar gegen touristische Reisen - aber ohne Verbot

Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht Deutschland in der Corona-Pandemie derzeit auf einem guten Weg, will aber touristische Reisen zurückfahren. Sie sei nicht für ein Reiseverbot, widersprach Merkel in der Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion am Dienstag entsprechenden Medienberichten, wie die Nachrichtenagentur Reuters aus Teilnehmerkreisen erfuhr. "Es sollten aber möglichst keine touristischen Reisen stattfinden", fügte sie demnach hinzu.

Es gehe allein darum, das Risiko der Einschleppung hochansteckender Virus-Mutanten zu reduzieren. Man sei wegen der sinkenden Corona-Infektionszahlen auf dem besten Wege, bald wieder Infektionsketten nachvollziehen zu können, sagte Merkel weiter.

Zuvor hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gesagt, dass man eine massive Einschränkung des Flugverkehrs nach Deutschland und schärfere Grenzkontrollen prüfen müsse. "Die Gefährdung, die von den zahlreichen Virus-Mutationen ausgeht, verlangt von uns, dass wir auch drastische Maßnahmen prüfen und in der Bundesregierung diskutieren", sagte der CSU-Politiker der Bild-Zeitung.

Dazu gehörten deutlich schärfere Grenzkontrollen, besonders an den Grenzen zu Hochrisikogebieten, aber auch die Reduzierung des Flugverkehrs nach Deutschland auf "nahezu null". Er nannte Israel als Vorbild bei den Anstrengungen, die Einschleppung der Virus-Mutanten nach Möglichkeit zu verhindern. Diese Position wird in Regierungskreisen aber als unrealistisch bezeichnet, weil Deutschland in der Mitte Europas liegt.

Der Deutsche Reiseverband wandte sich dagegen, das Reisen fast vollständig einzuschränken. Touristische Reisen seien schon jetzt durch die Beschränkungen in der Pandemie fast vollständig zum Erliegen gekommen. Auch der Geschäftsreisesektor liege am Boden. Die Bundesregierung solle daher die "dramatischen Defizite" beim Impfen beheben und vernünftige Testkonzepte vorlegen. Zudem solle sich die Regierung "dringend darauf besinnen, dass Reisefreiheit ein Grundrecht ist - kein politisch zu gewährendes Privileg", teilte der Verband mit.

Auch FDP-Parteivize Wolfgang Kubicki hat die Bundesregierung vor einer drastischen Einschränkung des Reiseverkehrs in der Corona-Pandemie gewarnt. "Es helfen in der aktuellen Situation keine Flug- oder Reiseverbote, zumal ohnehin jeder Tests durchlaufen muss, sondern deutlich schnelleres Impfen", sagte Kubicki den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Das ist der verlässlichste und einzige Weg aus dieser Pandemie." Diese Bundesregierung verschleiere ihr Versagen und ersetze wirkliche Lösungen durch Symbolpolitik, meinte Kubicki.

Hintergrund der Debatte ist, dass bei Reisenden auch in Deutschland hochansteckende Coronavirus-Mutanten festgestellt worden waren. Die Mutationen waren zuvor etwa in Großbritannien, Südafrika und Brasilien festgestellt worden.

RKI: Zwei Prozent der Bevölkerung gegen Corona geimpft

Etwa einen Monat nach dem Start der Corona-Impfkampagne haben zwei Prozent der Einwohner in Deutschland die erste Dosis erhalten. Das geht aus Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Dienstag hervor. Demnach wurde nun mehr als 1,6 Millionen Menschen das Mittel einmal verabreicht.

Je nach Bundesland variiert die Impfquote weiterhin deutlich: In Mecklenburg-Vorpommern haben 3,2 Prozent die erste Dosis bekommen, in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen je 1,6 Prozent. Bei den meisten Geimpften handelt es sich laut RKI-Statistik um Pflegeheimbewohner, alte Menschen und Personal in Krankenhäusern und Altenheimen. Mehr als 283 000 Menschen haben die zweite Dosis bekommen, die etwa drei Wochen nach der ersten gespritzt werden soll.

Corona-Warn-App bekommt neue Funktion

Die Corona-Warn-App bekommt ein wichtiges Feature, das sich Kritiker lange gewünscht hatten. In einem integrierten Covid-Dashboard sollen wichtige Kennzahlen der Pandemie angezeigt werden. Nach dem Update auf die Version 1.11, das im Laufe dieser Woche freigegeben wird, sollen die aktuellen Zahlen zu Neuinfektionen, der Sieben-Tage-Inzidenz und dem Sieben-Tage-R-Wert direkt in der App zu sehen sein.

Das könnte mehr Menschen dazu bringen, die Corona-App zu installieren, sie regelmäßig zu öffnen und ihre Testergebnisse hochzuladen. Nutzerinnen und Nutzer sehen künftig auch in der App, wie viele Menschen ihr Testergebnis geteilt haben. Kontaktpersonen können nur dann gewarnt werden, wenn Erkrankte ihren anonymen Diagnoseschlüssel freigeben. Bislang entscheiden sich nur rund 60 Prozent der positiv Getesteten dafür.

Die Identität der Getesteten bleibt nach wie vor geheim. Niemand muss befürchten, dass die Nutzung der App persönliche Daten offenlegt oder gar einen Rückschluss auf das Testergebnis zulässt. Seit Monaten fordern Politikerinnen und Politiker, den Datenschutz der App aufzuweichen. Allerdings machen sie dabei meist keine konkreten Vorschläge und erklären nicht, welche zusätzlichen Funktionen dann möglich wären.

Die App wurde mehr als 25 Millionen Mal heruntergeladen, etwa 23 Millionen Menschen nutzen sie. Etwa 220 000 Infizierte haben ihre Daten bereits anonym in der App geteilt. Seit Oktober entspricht das konstant einem Anteil von zehn bis 15 Prozent aller Erkrankten. Im Februar soll ein Update auf Version 1.12 die App kompatibel für die älteren iPhone-Modelle 5 und 6 machen. Dann könnten sie anderthalb bis zwei Millionen Menschen zusätzlich installieren.