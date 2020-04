Scheuer will Maskenpflicht auch in ICE und IC

In Bussen und Bahnen des Nahverkehrs, wie hier in Essen, gilt ab heute schon eine Maskenpflicht. Verkehrsminister Scheuer will sie auch in Fernverkehrszügen.

Mund-Nasen-Masken sollen neben dem Nahverkehr auch in ICE und IC Pflicht werden. Dafür werde er sich beim Bund-Länder-Treffen in dieser Woche einsetzen, sagt Verkehrsminister Andreas Scheuer. Es wäre ein Systembruch, wenn die bundesweite Maskenpflicht im Nahverkehr in Fernverkehrszügen nicht gelten würde. Er glaube auch, dass die Bürger dazu bereit seien.

Wichtig sei, dass im Bahnverkehr etwa in Italien und Frankreich nicht andere Regeln gelten als in Deutschland, sagte Scheuer. Die Bahn sei mit den Unternehmen der anderen Länder im Gespräch, auch die Bundesregierung stimme sich in Vorbereitung einer Besprechung der EU-Verkehrsminister an diesem Mittwoch mit anderen Ländern ab. Es müsse darüber nachgedacht werden, ob das offene deutsche Bahnsystem ohne Reservierungspflicht beibehalten werden könne, sagte Scheuer, ohne sich in der Frage bereits festzulegen. Damit sei Deutschland immer gut gefahren, es gelte aber auch, Hygiene und Gesundheitsschutz zu beachten, sagte Scheuer. Es sei eine Frage, wie Passagierströme vor allen Dingen an großen Bahnhöfen organisiert würden. Ein geschlossenes System würde bedeuten, dass Kunden einen Platz in einem bestimmten Zug buchen müssen - so wie im Flugzeug.

Vom heutigen Montag an gilt in fast allen Bundesländern eine Maskenpflicht in Läden (außer in Berlin) und dem öffentlichen Nahverkehr. Schleswig-Holstein zieht am Mittwoch für beide Bereiche nach. In Nordrhein-Westfalen etwa kommen Wochenmärkte, Haltestellen, Bahnhöfe, Taxis, Arztpraxen, Post, Bank und Tankstellen hinzu - in Berlin hingegen gilt die Pflicht nur in Bussen und Bahnen. Akzeptiert werden auch Schals oder Tücher. Meist gilt die Pflicht ab einem Alter von sechs Jahren, und nicht für kranke Menschen oder oft auch nicht für Kassiererinnen.

Wer in Bayern keinen Mund-Nasen-Schutz trägt, muss 150 Euro Bußgeld zahlen. Für Ladenbesitzer, die nicht sicherstellen, dass ihr Personal Masken trägt, werden sogar 5000 Euro Bußgeld fällig. Die meisten anderen Bundesländer sind weniger streng. In Nordrhein-Westfalen können die Ordnungsämter der Kommunen selbst über die Höhe des Bußgeldes entscheiden. Sachsen-Anhalt und Berlin wollen die Einhaltung der Maskenpflicht nicht kontrollieren. Die meisten anderen Bundesländer wollen sich erst einmal anschauen, ob die Maskenpflicht eingehalten wird und gegebenenfalls noch Strafen beschließen.

Schulstart in weiteren Bundesländern

In den meisten Bundesländern, in denen die Schüler noch nicht zumindest teilweise in die Schulen zurückgekehrt sind, wird heute der Unterricht stufenweise wiederaufgenommen. Lediglich in Baden-Württemberg und dem Saarland kehren die Schüler erst am kommenden Montag in die Schulen zurück.

In den meisten Bundesländern sind bisher hauptsächlich Abschlussklassen für Prüfungen und die Vorbereitung darauf in die Schulen zurückgekommen. Ab heute gilt die Regelung auch für Schüler in Bayern, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Thüringen. Auch in Berlin, Brandenburg und Hamburg, wo vergangene Woche bereits Abiturprüfungen geschrieben wurden, gehen von diesem Montag an Schüler der Abschlussklassen wieder zur Schule.

In den Schulen gelten dann besondere Hygienepläne. Darin enthalten sind etwa geteilte Klassen, gestaffelte Pausen, zeitversetzter Unterricht, größere Abstände zwischen den Tischen oder verschärfte Putzvorgaben. Das Tragen von Masken oder eines einfachen Mund-Nasen-Schutzes wird auf den Fluren und in den Pausen empfohlen, ist aber im Unterricht nicht Pflicht. Die Kultusmisterkonferenz schaltet sich am Nachmittag zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Weiterhin geschlossen bleiben Krippen und Kindergärten. Mancherorts wird aber die Notbetreuung ausgeweitet.

Schäuble will Schutz vor Leben nicht absolut setzen

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat angesichts der Einschränkungen vieler Grundrechte davor gewarnt, dem Schutz von Leben in der Corona-Krise alles unterzuordnen. "Wenn ich höre, alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen: Das ist in dieser Absolutheit nicht richtig", sagte der CDU-Politiker in einem Interview des Tagesspiegels.

"Wenn es überhaupt einen absoluten Wert in unserem Grundgesetz gibt, dann ist das die Würde des Menschen. Die ist unantastbar. Aber sie schließt nicht aus, dass wir sterben müssen", betonte Schäuble. Der Staat müsse für alle die bestmögliche gesundheitliche Versorgung gewährleisten. "Aber Menschen werden weiter auch an Corona sterben." Seine eigene Angst als Zugehöriger zur Hochrisikogruppe sei begrenzt.

Schäuble warnte, bald könnte ein Kipppunkt bei der Stimmung in der Bevölkerung erreicht sein. "Es wird schwieriger, je länger es dauert." Der Weg zurück aus dem Stillstand sei schwieriger als der Weg hinein. Man müsse vorsichtig "Schritt für Schritt" vorgehen und Lockerungen gegebenenfalls auch wieder zurücknehmen. Die Entscheidung darüber dürfe aber nicht allein den Virologen überlassen werden, sondern die Politik müsse "auch die gewaltigen ökonomischen, sozialen, psychologischen und sonstigen Auswirkungen" abwägen. "Zwei Jahre lang einfach alles stillzulegen, auch das hätte fürchterliche Folgen."

Corona-App soll Daten doch dezentral speichern

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Im Streit um eine Corona-App will die Bundesregierung Datenschützer nun doch mit einem dezentralen Ansatz überzeugen. Dazu solle der Einsatz einer konsequent dezentralen Softwarearchitektur vorangetrieben werden, sagten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Kanzleramtschef Helge Braun der Welt am Sonntag.

Braun bestätigte das auch dem ARD-Hauptstadtstudio. Man werde "eine dezentrale Architektur vorantreiben, die die Kontakte nur auf den Geräten speichert und damit Vertrauen schafft". Linus Neumann vom Chaos Computer Club begrüßt den Richtungswechsel. "Ich halte das für eine sehr gute Entscheidung", sagte er der ARD.

Seit Wochen bemüht sich die Bundesregierung um die Einführung einer Corona-App zur Nachverfolgung von Infizierten und Ansteckungen. Ein entscheidender Streitpunkt ist die Frage, wo die Daten gespeichert werden. Während das bisher favorisierte Pepp-PT-Projekt in Deutschland eine zentrale Lösung verfolgt, also einen Abgleich der Daten über einen zentral verwalteten Server, gewann zuletzt das dezentrale Projekt DP-3T Anhänger. Dabei müssen deutlich mehr Daten übermittelt werden, weil der Abgleich der Informationen direkt vom Smartphone vorgenommen wird.

Die Behörden führen derzeit mit Google und Apple Gespräche über eine entsprechende App, die helfen soll, die Ansteckungen einzudämmen, wenn die Ausgehbeschränkungen gelockert werden. Sie soll erfassen, welche Smartphones einander nahegekommen sind - und Nutzer warnen, wenn sich später herausstellt, dass sie sich neben infizierten Personen aufgehalten hatten.

Ganzes Hochhaus wird auf Corona getestet

Ungewöhnlicher Einsatz in Grevenbroich bei Düsseldorf: Weil zwei an Corona erkrankte Familien nicht in ihren Wohnungen bleiben wollten, werden jetzt alle 450 Bewohner eines Hochhauses getestet. 115 Mitarbeiter von Gesundheitsamt und Rotem Kreuz begannen am Sonntag mit den Tests, wie ein Sprecher des Rhein-Kreises Neuss sagte.

Zuvor war angekündigt worden, dass das Ordnungsamt das Gebäude umzäunen und die Ein- und Ausgänge kontrollieren werde. Das Gesundheitsamt nimmt dann die Tests vor. Das Rote Kreuz unterstützt bei der Aktion.

Laut dem Kreissprecher hatten die Mitglieder der Familien - darunter sowohl Erwachsene als auch Kinder - weiter Kontakt mit Nachbarn, unter anderem vor dem Komplex. Der Test der anderen Hochhaus-Bewohner sei zunächst freiwillig. Wer sich allerdings nicht testen lässt, werde vorsorglich in Quarantäne bleiben müssen. Bis die Testergebnisse nach etwa zwei Tagen da seien, müssten ohnehin alle Bewohner im Hochhaus bleiben. Die Zäune und die Kontrolle blieben bis dahin bestehen, so der Kreissprecher. Die erkrankten Familien wurden laut Rheinischer Post inzwischen vom Gesundheitsamt woanders untergebracht. Dort sei auch sichergestellt, dass die acht Personen in der Quarantäne blieben.

Grünen-Politiker fordern Konsumgutschein für alle

Mit Gutscheinen über 250 Euro für jeden Bürger will eine Gruppe von Grünen-Abgeordnteten den Einzelhandel unterstützen. Die Gutscheine sollen nur im stationären Handel, für stationäre Dienstleistungen oder in der Gastronomie eingelöst werden können. Das geht aus einem am Samstag vorgestellten Positionspapier hervor, an dem auch der Grünen-Fraktionschef im Bundestag, Anton Hofreiter, mitgearbeitet hat. Zuvor hatte der Spiegel darüber berichtet.

Die Gutscheine sollen nur in Geschäften eingelöst werden können, die vom Shutdown betroffen waren - also nicht im Lebensmittelhandel und bei Drogerien. Sobald die Lage es zulasse, sei ein zielgerichtetes Instrument nötig, um die Nachfrage im lokalen Handel anzukurbeln, heißt es in dem Papier. Der Gutschein solle ein Jahr gültig sein.

Vor ihrem kleinen Parteitag am kommenden Samstag erheben die Grünen noch eine Reihe weiterer Forderungen, um die ökonomischen und sozialen Folgen der Corona-Krise besser zu bekämpfen. "Vom jetzt aufgespannten Schutzschirm werden zu viele noch nicht erfasst", schreiben die Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Konkret verlangt die Partei demnach ein Kurzarbeitergeld für Solo-Selbständige in Höhe von 55 Prozent des jeweiligen Steuergewinns der vergangenen Jahre - maximal 1500 Euro. Bislang fällt diese Personengruppe sofort in Hartz IV. Außerdem soll es für Eltern, die wegen fehlender Kinderbetreuung nicht arbeiten können, ein Corona-Elterngeld geben und für Hartz-IV-Empfänger einen krisenbedingten Sonderbedarf von 100 Euro für Erwachsene und 60 Euro für Kinder.

Saarland verteilt fünf Millionen Masken

Vor dem Start der Maskenpflicht im Saarland lässt die Landesregierung am Wochenende fünf Millionen Masken an die Kommunen verteilen. Sie sollen zum Start der Pflicht an diesem Montag in allen saarländischen Städten und Gemeinden entweder per Einwurf in den Briefkasten oder in Ausgabestellen zu ihren Trägern finden, wie die Landesregierung am Samstagabend mitteilte.

"Die Alltagsmaske ist für uns alle die ständige Erinnerung, dass Corona leider nicht vorbei ist", sagte Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD). Allen Bürgerinnen und Bürgern stehen jeweils fünf Masken zur Verfügung. Das Saarland hat nur knapp eine Million Einwohner.

Demonstrationen in Berlin und Stuttgart

Trotz eines Verbots von Demonstrationen haben sich am Samstag in Berlin vor der Volksbühne etwa 1000 Menschen versammelt, um gegen die Corona-Einschränkungen zu protestieren - zeitweise dicht an dicht beieinander stehend. Die Polizei war mit 200 Kräften im Einsatz und stellte Absperrungen um den Platz auf, weil derartige Kundgebungen derzeit nicht erlaubt sind und die Beamten verhindern wollten, dass der Platz zu voll wird. Die Polizei forderte die Teilnehmer mehrfach über Lautsprecher auf, den Ort zu verlassen. Einzelne Menschen wurden festgenommen. Nach und nach zerstreute sich am Nachmittag die Menge. Unter die Protestierer mischten sich bekannte Rechtspopulisten, AfD-Politiker und Verschwörungstheoretiker.

Auch auf dem Stuttgarter Schlossplatz demonstrierten einige Hundert Menschen und forderten die Einhaltung der Grundrechte wie Versammlungsfreiheit und Glaubensfreiheit. Die Kundgebung fand bereits zum dritten Mal statt. Nach einem ersten Verbot der Stadt hatte die Initiative vor einer Woche trotzdem demonstrieren dürfen, weil das Bundesverfassungsgericht einem Eilantrag gegen das Verbot stattgegeben hatte.

Spahn fordert besser nachvollziehbare Lockerungen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn plädiert für pragmatische Lockerungen von Beschränkungen in der Corona-Krise. "Partys oder Volksfeste bergen ein extrem hohes Risiko", sagte der CDU-Politiker der Funke-Mediengruppe. Wer dagegen mit dem nötigen Abstand zu anderen in einem Geschäft einkaufen gehen oder sich beim Sport im Fitnessstudio fit halten wolle, solle das tun können. Wichtig sei es, bei den nächsten Schritten mehr über allgemeine Abstands- und Hygieneregeln als über Quadratmeter-Zahlen zu reden. "Je nachvollziehbarer die Regelungen sind, desto eher werden sie akzeptiert und gelebt", mahnte Spahn.

In puncto Kitas und Schulen werde die Akzeptanz der Bürger für die Einschränkungen gerade deutlich strapaziert, sagte der Minister. Die Zumutungen für Kinder, berufstätige Eltern und Alleinerziehende seien sehr groß. Auch habe er den Eindruck, dass die Länder nicht einheitlich vorgingen.

Sollte irgendwann ein Impfstoff gegen das Coronavirus vorliegen, rechnet Spahn mit einer begrenzten Verfügbarkeit. Daher werde es bei der Vergabe zu einer Priorisierung bestimmter Berufs- und Bevölkerungsgruppen kommen müssen. Die Impfkommission beim Robert-Koch-Institut solle dazu Empfehlungen erarbeiten. Der Minister will ferner ein neues Versorgungskonzept für Kliniken einführen. Demnach sollen künftig wieder 75 Prozent des Klinikbetriebs für Nicht-Corona-Behandlungen zur Verfügung stehen und 25 Prozent weiter für Corona-Patienten freigehalten werden.