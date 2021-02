Bundespolizisten kontrollieren am Grenzübergang zwischen Kufstein in Tirol und Kiefersfelden in Bayern Reisende, die aus Österreich kommen.

Der Verkehr aus Tirol, Tschechien und der Slowakei soll "auf das unbedingt nötige Maß" heruntergefahren werden, kündigte das Bundesinnenministerium an. Geplant sind auch stationäre Grenzkontrollen. Nun gibt es Ärger mit der EU-Kommission.

Von Constanze von Bullion, Berlin

Nach der Ankündigung der Bundesregierung, Einreisen aus Tschechien, der Slowakei und Tirol herunterzufahren, um das Land vor Corona-Mutanten zu schützen, gibt es Ärger mit Brüssel. Die EU-Kommission forderte Deutschland auf, Ausnahmen unter anderem für Pendler zu gewähren. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zeigte sich sichtlich verärgert.

"Der Gesundheitsschutz hat oberste Priorität - da helfen Ermahnungen aus Brüssel nicht weiter", sagte er am Freitag. Die in Deutschland ergriffenen Maßnahmen hätten das Infektionsgeschehen gebremst. In einigen Nachbarstaaten sei dagegen eine "besorgniserregende Entwicklung bei den Virus-Mutationen" zu beobachten. Die Aufforderung der Kommission, mehr Ausnahmen zuzulassen, weise er "entschieden zurück". Deutschland werde nicht "tatenlos zusehen, wie die Virus-Mutation zu uns rüber schwappt". Grenzkontrollen im Herzen Europas seien schmerzhaft, aber derzeit unumgänglich. Auch stimme Deutschland alle Schritte mit seinen Nachbarn ab.

Nach Tschechien und Tirol hatte die Bundesregierung am Freitag auch die Slowakei auf die Liste der Virusmutationsgebiete gesetzt. Mit Großbritannien, Irland, Portugal, Südafrika und Brasilien sind damit bereits acht Staaten von strikten Einreisebeschränkungen betroffen, darunter fünf EU-Staaten. Es handle sich um "Maßnahmen, die das absolut Notwendige tun, aber sicher auch nicht mehr", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Man spreche "nicht von Abschottung" gegen EU-Nachbarn, betonte der Sprecher des Bundesinnenministeriums. Vielmehr werde der grenzüberschreitende Verkehr aus diesen Regionen "auf das unbedingt nötige Maß beschränkt".

Von Sonntag an soll die Corona-Schutzverordnung auf Tschechien, die Slowakei und Tirol ausgedehnt werden. Sie untersagt es Fluggesellschaften, der Bahn oder Busunternehmen, Passagiere aus Virusmutationsgebieten nach Deutschland zu befördern. Die Deutsche Bahn kündigte bereits an, den Fernverkehr nach Tirol und Tschechien am Wochenende einzustellen. Ausgenommen von solchen Beschränkungen waren bisher Transporteure von Gütern und medizinisches Personal, Menschen mit Wohnsitz oder Aufenthaltsrecht in Deutschland sowie Vertreter internationaler Organisationen.

Inwieweit diese Ausnahmen auch für Tschechien, die Slowakei und Tirol gelten, wurde am Freitagabend in der Bundesregierung abgestimmt. Seehofer hatte Ausnahmen für Pflegepersonal vorgeschlagen. Insgesamt würden die Ausnahmen aber "sehr eng begrenzt", hieß es im Bundesinnenministerium. Es gehe "um eine erhebliche Infektionsgefahr".

Für Pendler soll es "praxisnahe Lösungen" geben

Im bayerischen Landkreis Tirschenreuth seien bei 30 Prozent der sequenzierten Corona-Tests eine Mutation festgestellt worden, im benachbarten Landkreis Wunsiedel 25 Prozent, sagte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Bei Pendlern aus Tschechien zeigten in Tirschenreuth 40 Prozent die Mutation, in Wunsiedel sogar 73 Prozent. Damit Pendler nicht bei jedem Grenzübertritt einen negativen Corona-Test vorlegen müssen, würden "praxisnahe Lösungen" gesucht.

Anders als von Seehofer kürzlich angekündigt sind keine Stichproben vorgesehen, sondern stationäre Kontrollen des Autoverkehrs durch die Bundespolizei. Bisher gab es sie nur an der bayerisch-österreichischen Grenze, nun folgt der tschechische Übergang. Der EU-Kommission werde diese Entscheidung per Notifizierungsschreiben mitgeteilt, sagte Seehofers Sprecher am Freitagmittag. Man habe sich auch "sehr umfangreich abgestimmt" mit den betroffenen Nachbarländern.

Die Entscheidung darüber, welche Länder die Bundesregierung zum Virusvariantengebiet erklärt, trifft eine Arbeitsgruppe aus Vertretern des Bundesinnenministerium, des Gesundheitsministeriums und des Auswärtigen Amts. Sie berücksichtige nicht nur das Infektionsgeschehen sowie die Häufung von Virus-Mutationen, sagte der Sprecher des Bundesinnenministeriums. Wichtig sei auch die Frage, welche Maßnahmen das jeweilige Land gegen die Ausbreitung der Pandemie getroffen habe. Man habe "im Moment keine konkreten Überlegungen", die Einreisebeschränkungen auf weitere Nachbarländer auszudehnen.

Allerdings schlossen auch die Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg und dem Saarland verschärfte Grenzkontrollen nicht mehr aus. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sprach sich dagegen aus.