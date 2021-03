Von Nico Fried, Cerstin Gammelin und Angelika Slavik, Berlin

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie haben Bund und Länder am Montag scharfe Maßnahmen diskutiert, die das Infektionsgeschehen eindämmen sollen. Für Aufregung sorgte dabei eine Beschlussvorlage aus dem Bundeskanzleramt, in der von möglichen Ausgangsbeschränkungen die Rede ist. In Landkreisen mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 100 sollte demnach bis fünf Uhr morgens eine Ausgangssperre gelten, "sofern dem nicht gewichtige Gründe entgegenstehen". Die Anfangsuhrzeit einer solchen Regelung blieb in dem Entwurf offen. Es ist allerdings unklar, ob diese Maßnahme tatsächlich umgesetzt werden wird, stieß der Vorschlag doch auf einigen Widerstand. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) etwa ließ schon vor Beginn der Beratungen am Nachmittag über einen Sprecher ausrichten, dass es eine generelle Ausgangssperre mit ihm "nicht geben" werde. Auch aus der Opposition erntete der Vorstoß Kritik: FDP-Chef Christian Lindner twitterte, eine solche Freiheitseinschränkung sei "zu scharf". SPD-Politiker Karl Lauterbach dagegen sagte, eine Ausgangssperre sei zwar das letzte Mittel, aber eine Infektionswelle mit der neuen Virus-Mutante B.1.1.7 könne diesen Schritt notwendig machen.

Bei der Videokonferenz, die bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht beendet war, gab es auch Streit um den Osterurlaub: Die Regierungschefs der drei Küstenländer Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig Holstein und Niedersachsen wollten trotz hoher Corona-Zahlen Bürgern einen "kontaktarmen" Urlaub über Ostern ermöglichen. Zulässig wären demnach Aufenthalte innerhalb des eigenen Bundeslandes etwa in Ferienwohnungen, Ferienhäusern oder Wohnmobilen. Eine Mehrheit für diesen Vorschlag zeichnete sich aber zunächst nicht ab. Verwandtenbesuche sollten laut Beschlussvorlage über Ostern aber ermöglicht werden: So würden als Ausnahme der sonst geltenden Kontaktbeschränkungen Treffen mit bis zu vier Personen, die nicht im eigenen Haushalt leben, zugelassen - auch wenn das ein Zusammentreffen von mehr als zwei Haushalten und mehr als fünf Erwachsenen bedeute. Kinder unter 14 Jahren würden dabei nicht mitgezählt. Konkrete Beschlüsse wurden bis Montagabend erwartet.

Indes macht sich die Corona-Politik auch im Haushalt immer mehr bemerkbar: Das Bundesfinanzministerium bestätigte am Montag, dass Finanzminister Olaf Scholz (SPD) im laufenden Jahr weitere gut 60 Milliarden Euro braucht, um die - Stand heute - absehbaren Kosten decken zu können. Zusammen mit den bereits geplanten 180 Milliarden Euro an neuen Krediten wird Scholz in diesem Jahr gut 240 Milliarden Euro neue Schulden machen. Rechnet man die 130 Milliarden Euro aus dem Jahr 2020 hinzu, wird sich der Bund bis Ende des Jahres mit etwa 370 Milliarden Euro verschuldet haben. Zum Vergleich: Diese Summe entspricht einem Bundeshaushalt aus Vor-Corona-Zeit.

Am Mittwoch wird Scholz den Nachtragshaushalt zusammen mit den Eckwerten für den Haushalt 2022 und der weiteren Planung bis 2025 ins Kabinett einbringen. Der Kanzlerkandidat der SPD will die pandemiebedingten Zusatzausgaben, vor allem Wirtschaftshilfen, über die kommenden Jahre auslaufen lassen. Danach müsste der (nächste) Finanzminister 2022 noch einmal 81 Milliarden Euro leihen, um alle Verpflichtungen zahlen zu können. Dafür soll erneut - wie 2020 und 2021 - die Ausnahmeregel von der Schuldenbremse gezogen werden. Die in der Verfassung verankerte Schuldenbremse begrenzt die Nettokreditaufnahme im Vergleich zum Bruttosozialprodukt. Ab 2023 soll die Regel normal gelten - falls es der nächsten Bundesregierung gelingt, die absehbaren Finanzlücken 2024 und 2025 zu schließen.

Der Bundeshaushalt 2022 und die Finanzplanung der Jahre bis 2025 werden erst nach der Bundestagswahl von dem neu gewählten Bundestag verabschiedet werden. Die von Scholz vorgelegten Planungen sind lediglich Vorschläge; Mittel für geplante Reformen wie die der Pflege sind nicht eingeplant. Erstmals seit Ausbruch der Pandemie wird die Bonität Deutschlands an den Märkten geringfügig schlechter bewertet, die Ausgaben für Zinsen steigen in diesem Jahr um 4,5 Milliarden Euro. Bisher hatte der Bund für ausgegebene Staatsanleihen eine Gebühr kassieren können.