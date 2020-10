Von Kristiana Ludwig und Robert Roßmann, Berlin

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten haben am Mittwoch stundenlang über weitreichende Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie verhandelt. Die Gespräche waren auch am Abend noch nicht abgeschlossen, in einigen Punkten zeichnete sich Teilnehmerangaben zufolge aber bereits eine Verständigung ab. Angeblich sollen in Städten und Landkreisen mit sehr hohen Corona-Zahlen künftig nur noch maximal zehn Personen aus zwei Haushalten privat zusammenkommen dürfen. Außerdem soll für die dortige Gastronomie eine Sperrstunde um 23 Uhr eingeführt werden. Der Schwellenwert, der diese Maßnahmen auslösen soll, liegt bei wöchentlich 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner. Bereits bei einem Wert von 35 Neuinfektionen solle eine verschärfte Maskenpflicht gelten, hieß es. Sie solle überall da gelten, wo Menschen dichter oder länger zusammenkommen.

Die Kanzlerin und die Regierungschefs der Bundesländer waren um 14 Uhr zusammengekommen. Die Gespräche verliefen bei einigen Themen ziemlich kontrovers, das Treffen dauerte deshalb länger als erwartet. Merkels Regierungssprecher Steffen Seibert hatte bereits vor Beginn "schwierige" Beratungen angekündigt.

Seibert sagte, noch könne die Verbreitung des Virus wieder eingedämmt werden. Aber dafür müsse man "konsequent handeln". Die Bundeskanzlerin werde sich deshalb für Ergebnisse einsetzen, die "dem Ernst der Lage und der Dringlichkeit der Aufgabe angemessen" seien. Wie unterschiedlich die Positionen der Länder vor dem Treffen waren, konnte man an einer weiteren Bemerkung Seiberts erkennen. Er sagte, einheitliche Regeln der Bundesländer seien "wünschenswert", aber Einheitlichkeit sei "kein Selbstzweck". Es sei "nicht gesichert, dass alle Teilnehmer heute zu gleichen Überzeugungen kommen werden".

In der Beschlussvorlage für das Treffen hieß es, Ziel allen staatlichen Handelns in den kommenden Wochen müsse es bleiben, "die Infektionsdynamik in Deutschland unter Kontrolle zu behalten". Denn höhere Infektionszahlen würden "erst die Kontaktnachverfolgung unmöglich machen, was zur Beschleunigung des Infektionsgeschehens führen würde". Und eine derartige Beschleunigung "würde dann zur Verknappung der Testkapazitäten führen mit weiteren negativen Effekten auf die Infektionskontrolle".

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) gibt es in Deutschland inzwischen so viele Neuinfektionen innerhalb eines Tages wie seit Mitte April nicht mehr. RKI-Präsident Lothar Wieler wies aber darauf hin, dass die Gesellschaft heute "viel mehr Erfahrung und Wissen über dieses Virus" habe als noch im Frühjahr. Damals habe es, im Gegensatz zu heute, auch noch an Schutzkleidung gefehlt. Er gehe davon aus, dass man in Deutschland das exponentielle Wachstum noch unterdrücken könne: "Aber dafür müssen wir uns auch anstrengen." Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte, mittlerweile seien wieder mehr ältere Menschen von einer Corona-Infektion betroffen, auf ihren Schutz müsse größeres Augenmerk gelegt werden.