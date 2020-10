Kanzlerin Merkel strebt in einer Videokonferenz mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zusätzliche Corona-Vereinbarungen an.

Von Nico Fried, Kristiana Ludwig, Berlin, und Andreas Glas

Deutschland steht wegen der steigenden Infektionszahlen in der Corona-Pandemie vor weiteren Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) strebt an diesem Mittwoch in einer Videokonferenz mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zusätzliche Vereinbarungen an, um die Zahl der Kontakte und damit das Ansteckungsrisiko zu vermindern.

Die Kanzlerin setzt dabei dem Vernehmen nach vor allem auf bereits bewährte Instrumente aus dem Frühjahr. Dies würde zum einen bedeuten, dass Veranstaltungen weiter eingeschränkt oder auch verboten würden. Zum anderen könnten Begegnungen im privaten Rahmen auf eine begrenzte Anzahl Angehöriger aus nur zwei Haushalten reduziert werden. Hinzukommen könnten auch Schließungen von Restaurants und Bars, wie die Bild-Zeitung berichtete. Allerdings sollen das übrige wirtschaftliche Leben sowie der Schulbetrieb so wenig wie möglich beeinträchtigt werden.

Die Kanzlerin hatte die Videokonferenz mit den Regierungschefs der Länder wegen der steigenden Infektionszahlen kurzfristig vorgezogen. Am Dienstag sagte sie: "Wir wissen, wie wir uns schützen können." Deshalb könne man "zielgerichteter vorgehen". Wichtigstes Ziel der Bundesregierung bleibt es, bei möglichst allen Infizierten in ausreichendem Maße über die Gesundheitsämter die Kontakte nachverfolgen zu können, um Infektionsketten zu durchbrechen. Dazu soll von der Bundeswehr wie auch aus Bundesbehörden weiteres Personal rekrutiert werden.

Die Gesundheitsämter meldeten nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Dienstag 11 409 neue Corona-Fälle binnen eines Tages. Am Dienstag vor einer Woche hatte die Zahl noch bei 6868 gelegen. "Aktuell ist eine zunehmende Beschleunigung der Übertragungen in der Bevölkerung in Deutschland zu beobachten", heißt es im aktuellen Lagebericht des Robert-Koch-Instituts.

Der Anstieg wird laut RKI insbesondere durch private Treffen und Veranstaltungen verursacht. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte, Deutschland habe es mit einem exponentiellen Wachstum zu tun. Die Zahl der Neuinfektionen steige jeden Tag um rund 70 bis 75 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. "Und das bedeutet: Wir werden wahrscheinlich schon Ende dieser Woche 20 000 Neuinfektionen am Tag haben."

Völlig offen war allerdings am Dienstag noch, inwieweit die Länder dem Bund folgen werden. Zuletzt hatte es immer wieder Beschlüsse der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin gegeben, an die sich manche Landesregierungen nicht gebunden fühlten. Besonders konfus entwickelte sich die Lage beim sogenannten Beherbergungsverbot, aber auch die verbindliche Teilnehmerbegrenzung bei Feiern in privaten Räumen war von mehreren großen Bundesländern nicht mitgetragen worden.

In Thüringen kündigte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Dienstag bereits an, dass er "einer Lockdown-Beschlussfassung" in der Konferenz "nicht zustimmen werde". Die Vorschläge des Bundes würden den Ländern zu kurzfristig vorgelegt, argumentierte er: Die weitreichenden Eingriffe erforderten dagegen eine parlamentarische Debatte.

Günther will Kontaktverbote verschärfen

Der schleswig-holsteinische Regierungschef Daniel Günther (CDU) will unterdessen die Kontaktverbote verschärfen. Am Dienstag kündigte an, in seinem Land "sehr konsequent die Zahl 10" durchzusetzen. Egal in welchem Zusammenhang dürfe diese Gruppengröße in den kommenden drei Wochen nicht überschritten werden.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sprach sich am Dienstag für harte und rasche Einschränkungen aus. "Lieber schneller und konsequent als verzögert und verlängert", sagte Söder nach der Sitzung seines Kabinetts in München. Die Konferenz der Ministerpräsidenten dürfe nicht erneut "etwas beschließen, das zwei Wochen später wieder überholt ist". Um die Infektionszahlen zu drücken, kann sich Söder bundesweit noch schärfere Maßnahmen vorstellen als derzeit in Bayern. "Wir müssen jetzt liefern", sagte er. Er stelle sich auf eine schwierige Sitzung am Mittwoch ein: "Klar ist, es wird nicht einfach. Und klar ist, es wird auch nicht schön." Sollten Einschränkungen nötig werden, sollten Schulen und Kitas als Letzte schließen und nach einem möglichen Lockdown als Erste wieder aufmachen, sagte Söder.

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) forderte, dass zusätzliche Maßnahmen "deutschlandweit möglichst einheitlich getroffen werden und allgemein verständlich sein" sollten. In diesen Wochen entscheide sich, ob Deutschland weiter vergleichsweise gut durch die Pandemie komme. "Wir haben es selbst in der Hand", sagte Scholz.

Überlegungen einzelner Politiker und Wissenschaftler, einen auf ein oder zwei Wochen befristeten harten Lockdown zu beschließen, um das Virus quasi auszutrocknen, treffen in der Bundesregierung auf keine Unterstützung. Sie gelten in der Realität als wenig praktikabel und sozial nicht wünschenswert. Zuletzt hatte der stellvertretende CDU-Vorsitzende Thomas Strobl einen entsprechenden Vorschlag für einen siebentägigen Lockdown gemacht.