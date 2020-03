So pathetisch wie in dieser TV-Ansprache hat man die Kanzlerin noch selten erlebt. Aber kann sie die Bürger überzeugen, ihren Beitrag im Kampf gegen das Virus zu leisten? Auf dem Spiel stehen die Grundlagen unserer Demokratie.

Angela Merkel wollte so etwas nie tun. Eine Fernsehansprache in Notlage? Das hat sie immer abgelehnt, auch in schwersten Augenblicken. Da konnten die Banken in der Finanzkrise vor dem Zusammenbruch stehen und nach Milliardenhilfen rufen; da konnten die deutschen Unternehmen um Unterstützung betteln, weil die Weltwirtschaftskrise ungeahnte Gefahren heraufbeschworen hatte. Ja, da konnte die Aufnahme von Hunderttausenden Flüchtlingen an den Nerven von Bürgern, Politikern, Parteien, Behörden zerren - eine Ansprache ans Volk kam für diese Kanzlerin nie infrage.

Ein pathetischer Appell an die Bevölkerung, eine große symbolische Geste - all das ist Merkel immer fremd gewesen. Als Politikerin empfand sie es als eine zu eitle Geste; außerdem fragte sie sich, ob man damit überhaupt noch viele Menschen erreichen und also ihr Verhalten ändern könnte.

An all das muss man erinnern, damit klar wird, was die Fernsehansprache der Kanzlerin am Mittwochabend gewesen ist. Schon die Tatsache an sich war eine Sensation; und die Botschaft war unmissverständlich: Schlimmer kann es kaum mehr werden. Merkels Auftritt war die fast schon letzte Möglichkeit, die Menschen wachzurütteln. Er ist der stärkste Beleg dafür, dass die Kanzlerin die Bedrohung durch Covid-19 für existenziell hält - für Deutschland als Land, aber auch für jeden einzelnen Menschen. Deshalb ist es richtig und gut und unverzichtbar gewesen, dass die Kanzlerin sich zu diesem Auftritt durchrang.

Wer in den letzten Tagen gesehen hat, wie viele Menschen auf den Straßen, in den Parks, in den Supermärkten alle bisherigen Warnungen ignorant in den Wind schlagen, der hofft längst, dass die Regierung alles unternimmt, um diesen Leuten endlich den Ernst der Lage bewusst zu machen. Was bedeutet: Haltet Abstand, denn nur so können die besonders Gefährdeten geschützt werden. Schon die Schulschließungen sollten das bewirken. Dann folgte die massive Einschränkung des Geschäftslebens für die nicht lebenswichtigen Branchen. Geholfen hat das alles nicht, jedenfalls nicht so, wie es nötig wäre. Also sprang Merkel über ihren Schatten.

Merkel setzt auf die Vernunft der Menschen

Doch nicht nur das: Sie hat ihren Auftritt, anders als die allermeisten anderen Regierungschefs, nicht dazu genutzt, das Allerhärteste zu verkünden. Sie hat nicht mit der Ausgangssperre gedroht, wie das am Donnerstag Markus Söder getan hat. Sie ist vor die Kameras gegangen, um eine Ausgangssperre doch noch verhindern zu können. Merkel zeichnete zwar das Bild der größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg, aber sie hat nicht von Krieg geredet. Sie hat nicht ihre Macht zelebriert, sondern setzt nach wie vor auf die Vernunft der Menschen. Sie hat im Kern also das versucht, was sie seit Jahren zum Herzstück ihres eigenen Handelns gemacht hat: nicht den großen Zampano geben, sondern versuchen, mit Vernunft Gutes zu tun und Schlimmes zu verhindern.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail Alle Meldungen zur aktuellen Coronavirus-Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso

Ja, diese Kanzlerin hat in der Rede, die dereinst vielleicht als ihre wichtigste gelten könnte, nicht den martialischen Auftritt gewählt, sondern angesichts der Ängste, die viele derzeit bei der Preisgabe ihrer Grundfreiheiten umtreibt, das eigene Unbehagen und das dauernde Abwägen hervorgehoben. Für jene, die sich nach einer harten Hand sehnen, ist das zu wenig. Für Menschen aber, die in der aktuellen Not um ihre Demokratie fürchten, ist das eine wohltuende, eine wichtige, eine existenzielle Selbstbescheidung der Regierungschefin. Merkel hat ihre Zweifel an solchen Auftritten überwunden und ist sich trotzdem treu geblieben.

Mit einer Ausnahme freilich: Sie ist so pathetisch geworden, wie das öffentlich kaum jemand vorher von ihr erlebt hat. Sie hat an die Menschen appelliert, sie mögen der Wissenschaft glauben und nicht den Verschwörern. Sie hat an die Leute an "vorderster Linie" erinnert und damit den Blick auf jene gelenkt, die wie Pfleger und Kassiererinnen zu oft zu wenig Anerkennung bekommen, aber in der Krise zu entscheidenden Akteuren werden. Und sie hat all jenen ins Gewissen geredet, die vielleicht schon mit dem Gedanken liebäugeln, man solle nicht für die alten Menschen, die von dem Virus vor allem gefährdet werden, den ganzen Wohlstand des Landes aufs Spiel setzen. Anders ausgedrückt: Angela Merkel hat an Solidarität und sozialen Zusammenhalt erinnert, die in der Krise schnell bedroht sein könnten. Wer sieht, was in den manchmal gar nicht sozialen Netzwerken an Verharmlosungen, Falschbehauptungen und Verschwörungstheorien herum schwirrt, der weiß: Das war bitter nötig.