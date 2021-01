Merkel und die Ministerpräsidenten tagten mehr als sieben Stunden - das sah man ihnen in der anschließenden Pressekonferenz auch an.

Von Nico Fried und Mike Szymanski, Berlin

Kurz vor Schluss spricht Angela Merkel ganz direkt darüber, wie sie das mit den Schulen sieht. "Das ist schon eine große Anstrengung", räumt die Kanzlerin ein. "Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen."

Nachdem sich Merkel mit den Ministerpräsidenten darauf verständigt hat, die Schulen weiter geschlossen zu halten, könnten es für viele Kinder und Jugendliche, die seit Mitte Dezember zuhause sind, bis zu acht Wochen werden, in denen sie kein Klassenzimmer von innen sehen. Erst irgendwann im Februar soll sich das ändern - und auch nur vielleicht. Andererseits, sagt Angela Merkel, wenn man Verhältnisse wie in London bekäme, "dann sprechen wir überhaupt nicht mehr von Schulen, sondern nur noch über Krankenwagen und überfüllte Krankenhäuser."

London ist eine Art Bergamo des neuen Jahres geworden

Es ist 22 Uhr am Dienstagabend. Wieder war es so ein zäher Kampf. Wieder haben die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten mehr als sieben Stunden per Videokonferenz getagt. Die Mutation des Coronavirus, B.1.1.7, sie beherrscht jetzt alle Debatten. Und London, wo die Infektionszahlen wahrscheinlich wegen des neuen Virustyps zuletzt explosionsartig angestiegen sind, ist so eine Art Bergamo des neuen Jahres geworden: Ein abschreckendes Beispiel, um klar zu machen, was man um jeden Preis verhindern will.

Alle Einschränkungen, die schon gelten, werden noch einmal verlängert. Dazu kommt: Die Maskenpflicht wird verschärft, in Geschäften und in Bussen und Bahnen ist nur noch medizinischer Mund-Nasen-Schutz erlaubt. Es sei "hart, was wir jetzt den Menschen noch einmal zumuten müssen", sagt die Kanzlerin. Aber für sie und die Ministerpräsidenten habe das Prinzip der Vorsorge Vorrang. "Dem haben wir heute Rechnung getragen."

Vorsorge. Mehrere Male wiederholt Merkel dieses Wort in der Pressekonferenz. Wochen- ja monatelang hat man immer auf die Infektionszahlen geschaut, auf die Kurven, auf R-Werte und die Belegung der Krankenhäuser. Es war eine Art Nachsorge, weil all diese Zahlen genau genommen das zurückliegende Infektionsgeschehen abbildeten. Jetzt plötzlich geht der Blick nach vorne, genau genommen ins Nichts.

Jetzt bekämpft man einen Gegner, der noch gar nicht richtig da ist. Denn die neue Virus-Variante, die so viel ansteckender sein soll, ist zwar in Deutschland schon nachgewiesen worden, aber nur in einzelnen Fällen. Und genau so soll es bleiben.

Der Umgang mit Schulen und Kitas war das größte Problem in der Videokonferenz, mal wieder. Das ist eines der heikelsten Themen, eine besonders schwierige Entscheidung. Die vielen Interessen, die hier hineinspielen, die guten Gründe für Restriktionen, aber auch die nachvollziehbaren Besorgnisse, stehen symbolisch für die komplizierten Abwägungen der Politik in dieser Krise.

Einige Ministerpräsidenten wollten Lockerungen für Grundschulen

Die Kanzlerin sagt, es gebe "ernst zu nehmende Hinweise", dass sich die Mutation des Virus auch unter Kindern und Jugendlichen stärker verbreite als die erste Variante. Deshalb wird der Beschluss vom 13. Dezember verlängert, wonach Schulen und Kitas grundsätzlich geschlossen bleiben sollen, mindestens aber die Präsenzpflicht entfällt. Ergänzt wird dieser Satz um die Formulierung, dass dieser Beschluss nun "restriktiv" umgesetzt werden solle. Es ist nur ein Wort. Doch es ging hoch her, bis es am Ende im Text stand.

"Die Frage ist: Gehen wir auf Nummer sicher oder Nummer unsicher?" So formuliert Merkel am Nachmittag die Alternative, als in der Videokonferenz das erste Mal Punkt 5 aufgerufen wird: die Schulen. Wenn es nach ihr und Helge Braun geht, dem Arzt und Kanzleramtschef, sollen sie in Regionen mit mehr als 50 Infektionen auf 100.000 Einwohnern in sieben Tagen geschlossen bleiben. "Das ist uns wichtig", sagt Merkel. Es gehört für sie zum "Prinzip Vorsorge".

Mehrere Ministerpräsidenten, vor allem von der SPD, widersprechen. Man nehme die Mutation auch ernst, sagt zum Beispiel Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil. Aber man müsse auch mögliche Schäden für die Kinder im Auge behalten, die nicht zur Schule gehen könnten. Auch auf der Unions-Seite gibt es solche Stimmen, die vor allem eine Lockerung bei den Grundschulen zum Ziel haben.

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier warnt, vor allem die Schwächsten seien von den Folgen der Schließungen betroffen. Klare Unterstützung bekommt Merkel in dieser Phase nur von Bayerns Regierungschef Markus Söder.

Auch beim Thema Home-Office gibt es Streit

Die Kanzlerin wirbt auch mit Blick auf die Schulen noch einmal für eine Kraftanstrengung, zumindest für ein paar Wochen, damit man dann auch zu Lockerungen kommen könne. "Wir alle löschen täglich das Feuer", sagt sie mit Blick auf besonders belastete Gruppen der Bevölkerung, "wir alle sind erschöpft".

Eigentlich sollen die Schulen ja schon seit dem 15. Dezember "grundsätzlich geschlossen" sein. Die Kanzlerin findet jedoch, dass die bisherigen Beschlüsse von einigen Ländern zu leichtfertig interpretiert worden seien - zu viele Ausnahmen. "Wir haben sehr, sehr viel Vielfalt bei den Schulen in Deutschland", moniert sie.

Nach einer ersten ergebnislosen Runde verschiebt man das Thema zunächst auf das Ende der Sitzung. Lange Zeit wird nun darüber beraten, wie man die Zahl der Arbeitnehmer im Home-Office erhöhen könne. Es gibt den nächsten Streit. Merkel findet, dass Arbeitsminister Hubertus Heil immer neue Forderungen an die Wirtschaft stelle. Die SPD findet, dass die Unionsseite die Arbeitgeber zu leicht aus der Verantwortung lasse. Heil erklärt seinen Vorschlag noch einmal, damit Merkel "nicht noch bösgläubiger" werde, wie er sagt. Die Kanzlerin antwortet: "Das werde ich aber."

Die Situation eskaliert, als Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Michaela Schwesig sagt, man könne nicht die Möglichkeiten für Kinder immer weiter einschränken, aber in der Arbeitswelt nichts verändern. Darauf soll Merkel gesagt haben, sie lasse sich nicht anhängen, Kinder zu quälen oder Arbeitnehmerrechte zu missachten. So berichtet es die Bild-Zeitung.

Teilnehmer bestätigen, dass die Kanzlerin sehr ungehalten geworden sei. Andere Ministerpräsidenten schalten sich ein, Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz bemüht sich um Entspannung und appelliert, dass alle wieder einen anderen Ton anschlagen sollten. Schwesig versucht es darauf hin mit einem Scherz: Es sei Zeit, wird sie zitiert, dass die Gaststätten wieder öffneten, damit man zur Entspannung mal ein Glas Wein zusammen trinken könne.

Doch die Schlacht ist noch nicht geschlagen. Am Abend wird das Thema Schule ein zweites Mal aufgerufen. Wieder geht es um eine mögliche Öffnung der Grundschulen. Markus Söder warnt: Wenn eine solche Formulierung aufgenommen werde, "dann blockiere ich den ganzen Beschluss". Dem schließt sich Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther an. Wenn einige Länder damit beginnen würden, die Grundschulen zu öffnen, kämen die anderen "massiv unter Druck".

Kurz nach 20 Uhr: Sitzungsunterbrechung. Merkel, Söder und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, amtierender Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, die sich im Kanzleramt aufhalten, ziehen sich in das Büro von Helge Braun zurück, Vizekanzler Olaf Scholz wird zugeschaltet.

Dann die Einigung. Die Präsenzpflicht bleibt ausgesetzt, Schulen bleiben "grundsätzlich geschlossen, "restriktive Umsetzung", bis Mitte Februar. Man habe "lange gerungen", berichtet die Kanzlerin freimütig in der Pressekonferenz. Doch sie glaube, "es hat sich gelohnt". Keine Stunde später geht der erste Ministerpräsident schon wieder einen Sonderweg. Wenn es die Infektionszahlen zuließen, sagt Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann, werde man die Grundschulen vom 1. Februar an schrittweise öffnen.