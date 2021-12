Von Cerstin Gammelin, Berlin

Was Olaf Scholz wichtig ist, kann man daran erkennen, wie oft er es wiederholt. Am Dienstagabend, nach der Schalte von Bund und Ländern, war es dem Bundeskanzler von der SPD besonders wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Ampel-Koalition bei allen Corona-Entscheidungen "den Ratschlägen des wissenschaftlichen Expertenforums" folge. Es ist das Gremium, das er zum Amtsantritt im Kanzleramt gebildet hat und das auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach berät. Er sei froh, sagte Scholz, dass der Expertenrat am Wochenende "so klare und einvernehmliche" Ratschläge abgegeben habe.