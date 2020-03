Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Montag ihren bislang schwersten Dienst verrichtet. Sie hat dem Ernst einer nie dagewesenen Lage Stimme und Gesicht gegeben. Merkel sprach von Maßnahmen, die so einschneidend sind, dass es sie in der Geschichte der Bundesrepublik nicht nur noch nicht gegeben hat, nein: Solche Maßnahmen waren bislang unvorstellbar. Nun kommt es darauf an, dass die Menschen ihr Land überhaupt noch wiedererkennen.

Merkel hat die notwendige Verantwortung übernommen, indem sie gleich einer Notarin alle mit den Ländern vereinbarten Maßnahmen verlas, die vom Schließen vieler Geschäfte über das Quasi-Verbot von Urlaubsreisen bis zur Sperrung von Spielplätzen reichen. Sie hat aber auch Verantwortung abgegeben, indem sie den Primat der Wissenschaft betonte. So richtig es ist, dass die Politik im Kampf gegen die Corona-Pandemie dem Rat der Experten zu folgen hat, so sehr bleibt doch jede der dramatischen Entscheidungen eine politische. Und auch die Aufgabe, die Menschen von der Notwendigkeit jedes einzelnen Einschnitts zu überzeugen, bleibt vor allem eine der Politik.

Angela Merkels Platz in der Geschichte hängt nun nicht mehr am Euro, auch nicht an der Migration. Am Ende wird zählen, wie Deutschland die Corona-Pandemie überstanden hat.