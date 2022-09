Eine Testpflicht in mehr Bereichen, dazu eine strengere Maskenpflicht auch in Arztpraxen und Schulen - mit Ausnahmen für Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete: Der Bundestag hat das neue Infektionsschutzgesetz verabschiedet. Ein Überblick.

Von Kassian Stroh

Wie sich die Corona-Pandemie in den kommenden Monaten entwickeln wird, darüber rätseln auch die Experten. Doch weil sie eine schlimmere Lage nicht ausschließen, verschärft der Bund die Schutzmaßnahmen wieder deutlich. Mit den Stimmen der Ampelkoalition hat der Bundestag unter anderem beschlossen, die Maskenpflicht auszuweiten, womöglich auch auf die Schulen, und mehr Corona-Tests zu verlangen. Ist in einem Bundesland die "Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems oder der sonstigen kritischen Infrastruktur" gefährdet, kann dieses künftig auch schärfere Regeln wie Personen-Höchstzahlen bei Veranstaltungen erlassen. Der Bundesrat muss das Gesetz noch billigen, er wird sich voraussichtlich am Freitag kommender Woche damit befassen.

Was im Einzelnen geplant ist:

Wenn der Bundesrat zustimmt, wird es bundesweit vom 1. Oktober an in Fernzügen eine Maskenpflicht geben, so wie bisher auch - darüber hinaus auch eine FFP2-Maskenpflicht in Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeheimen. In stationären Einrichtungen wie eben Kliniken und Heimen gibt es zudem eine Testpflicht, von der frisch Geimpfte und Genesene ausgenommen werden - sowie die Patienten beziehungsweise Altenheimbewohner in ihren Zimmern. Diese sind auch von der Maskenpflicht ausgenommen, genauso wie Kinder unter sechs Jahren und Menschen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können.

Die Länder können darüber hinaus die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr verhängen. Das gilt auch für öffentlich zugängliche Innenräume - mit einer neuen und entscheidenden Ausnahme für Menschen, die einen negativen Corona-Test vorlegen, die in den vergangenen drei Monaten entweder gegen Corona geimpft wurden oder eine Covid-19-Erkrankung überstanden haben: Sie müssen in der Gastronomie sowie Freizeit-, Kultur- und Sporteinrichtungen keine Maske tragen.

Die Länder können auch eine Maskenpflicht in Schulen und Ausbildungseinrichtungen verhängen, aber erst ab der fünften Klasse. In Schulen, Kitas und Einrichtungen wie Flüchtlingsunterkünften oder Kinderheimen dürfen sie künftig eine Testpflicht anordnen.

Ist die "Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems oder der sonstigen kritischen Infrastruktur" konkret gefährdet, so kann der jeweilige Landtag noch weitergehende Maßnahmen beschließen: eine Maskenpflicht bei Veranstaltungen innen und auch außen, wenn dort der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten wird, verpflichtende Hygienekonzepte für alle möglichen Betriebe und Veranstaltungen, einen verpflichtenden Mindestabstand im öffentlichen Raum und auch eine Höchstzahl von Besuchern für Veranstaltungen in Innenräumen. Wann diese konkrete Gefahr besteht, ist im Gesetz nicht exakt geregelt, dort werden nur einige Indikatoren wie die Zahl der Neuinfektionen oder die Lage in den Krankenhäusern genannt.

Was hat sich in den vergangenen Tagen noch geändert?

Die Maskenpflicht in Flugzeugen, die die Bundesregierung geplant hatte, wurde nach Protesten aus der Branche aus dem Gesetzentwurf genommen; sollte sich die Corona-Lage verschärfen, könnte sie die Regierung aber trotzdem noch anordnen. Zugleich wurde bei den Beratungen im Bundestag die FFP2-Maskenpflicht auch in ambulanten medizinischen Einrichtungen wie Arztpraxen, Tageskliniken, Dialyseeinrichtungen und Rettungsdiensten eingeführt. Gestrichen wurde zugleich die Vorschrift, dass Kinder nach einer Covid-19-Erkrankung ein ärztliches Attest brauchen, um wieder in die Schule gehen zu können - hier reicht künftig ein negativer Test.

Warum kommt diese Neuregelung?

Die bisherigen Regelungen im Infektionsschutzgesetz (IfSG) ermöglichen nur noch wenige Einschränkungen - das hatte die Ampelkoalition im März vor allem auf Druck der FDP beschlossen. Diese Regelungen laufen nun zum 23. September aus. Seit Monaten haben die Länder den Bund gedrängt, eine Nachfolgeregelung zu treffen, um gegen Corona gewappnet zu sein. Darum haben Justizminister Marco Buschmann (FDP) und Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bis Anfang August gerungen. Die nun verabschiedeten Regelungen sind ein Kompromiss der beiden, den die Fraktionen der Ampelkoalition noch leicht verändert haben. Sie werden, wenn der Bundesrat zustimmt, am 1. Oktober in Kraft treten; damit keine Lücke entsteht, werden die bisherigen Regeln um eine Woche bis zum 30. September verlängert. Die neuen sollen dann bis zum 7. April 2023 gelten.

Wie wird der Kompromiss begründet?

"Wir werden die Lage im Griff haben", wie immer sie sich entwickele, versprach Lauterbach im Bundestag. "Wir ermöglichen es den Ländern, zielgenau je nach pandemischer Lage genau das anzubieten, was notwendig ist - nicht mehr, aber auch nicht weniger". Der Gesundheitsminister hatte für strengere Maßnahmen geworben, war dabei aber auf den Widerstand des Koalitionspartners FDP gestoßen. Als dessen Vertreter sagte Justizminister Buschmann, die Maßnahmen seien verhältnismäßig - und es obliege den Bundesländern zu entscheiden, welche in der jeweiligen Lage sinnvoll seien. Lockdowns, Betriebsschließungen oder Ausgangssperren werde es weiter nicht geben. Und er hoffe, "dass das der letzte Winter mit Corona-Schutzmaßnahmen war".

Was wird an den neuen Vorschriften kritisiert?

CDU und CSU halten es zwar für richtig, den Ländern mehr Instrumente an die Hand zu geben. Es sei aber falsch, nicht klar zu definieren, wann schärfere Regeln möglich werden, kritisierte der CDU-Gesundheitspolitiker Tino Sorge mit Blick auf die Regierungskoalition. "Sie machen es sich da zu einfach."

Debattiert wurde zuletzt auch über einige Details. Die Vertreter des öffentlichen Nahverkehrs etwa sind sauer, dass es hier weiter eine Maskenpflicht geben soll, während die Flugzeuge ausgenommen worden sind. Konzertveranstalter fürchten, dass für Veranstaltungen wieder Personenobergrenzen verhängt werden - das sei ein "Pulverfass". In den Ländern wurde zudem Kritik an den Maskenpflicht-Regeln laut. Diese nennt beispielsweise der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) "realitätsfremd": Niemand könne in einem Wirtshaus kontrollieren, wer frisch getestet sei oder nicht. Lauterbach will das durch eine Neuversion der Corona-Warn-App einfach möglich machen.