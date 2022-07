Von Christina Berndt und Kassian Stroh

Welche Corona-Schutzmaßnahmen haben wie viel gebracht? Mehr als zwei Jahre nach Beginn der Pandemie kommt der von Bundesregierung und Bundestag eingesetzte deutsche Sachverständigenausschuss in dieser Frage zu keinem eindeutigen Ergebnis. Lockdowns etwa seien zu Beginn einer Pandemie "sinnvoll", um die Ausbreitung des Erregers einzudämmen; dieser Effekt verliere sich aber schnell, heißt es im Abschlussbericht, den das Gremium am Mittag vorstellt und der der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Ob Schulschließungen wirksam seien, sei offen. Der zunächst hohe Nutzen von 2-G- und 3-G-Zugangsregeln lasse bei den derzeitigen Virusvarianten mit der Zeit deutlich nach. Auch eine Maskenpflicht empfehlen die Experten nicht generell - in Innenräumen seien Masken aber sehr wirksam.

Das 18-köpfige Gremium war eingesetzt worden, um die Corona-Maßnahmen zu evaluieren und damit der Politik auch Empfehlungen für die Zukunft an die Hand zu geben. Dies ist nicht zuletzt deshalb von Belang, da die bisherigen Corona-Schutzmaßnahmen Ende September auslaufen. Vor allem die FDP bremst in der Berliner Ampelkoalition und hat stets darauf gepocht, zuerst einmal die Empfehlungen der Sachverständigenkommission abzuwarten, bevor man über weitere Corona-Maßnahmen rede. Deren Arbeit aber war umstritten, der bekannte Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité etwa verließ im April die Runde.

Aus der Zusammenfassung der Studie ergibt sich nun weder eine klare Bestätigung der deutschen Corona-Politik, die über lange Zeit schwere Einschränkungen von Grundrechten nach sich zog, noch eine nachträgliche Ablehnung. "Die genaue Wirksamkeit von Schulschließungen auf die Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus ist trotz biologischer Plausibilität und zahlreicher Studien weiterhin offen", heißt es im Bericht beispielsweise - auch weil man den Effekt von einzelnen Maßnahmen hier nicht prüfen könne.

Zu den Zugangsbeschränkungen für Nicht-Geimpfte etwa zu Veranstaltungen oder in Geschäften schreiben die Experten: Der Effekt von 2-G- oder 3-G-Maßnahmen sei in den in den ersten Wochen nach der Boosterimpfung oder der Genesung hoch. "Der Schutz vor einer Infektion lässt mit der Zeit jedoch deutlich nach." Deshalb empfehlen sie: Sollte sich die Politik wieder einmal zu solchen Zugangsbeschränkungen gezwungen sehen, so solle sie bei den derzeitigen Varianten und Impfstoffen in jedem Fall eine Testpflicht auch für Geimpfte einführen.

Auch die Maskenpflicht beurteilen die Experten differenziert: Sie könne "ein wirksames Instrument in der Pandemiebekämpfung" sein. Entscheidend sei aber, dass Masken richtig getragen würden - und das müsse in der Öffentlichkeit viel deutlicher betont werden als bisher geschehen. "Eine schlechtsitzende und nicht enganliegende Maske hat jedoch einen verminderten bis keinen Effekt." Ob die Schutzwirkung von FFP2-Masken gegenüber medizinischen Masken (OP-Masken) wirklich besser sei, könne man nicht sagen.

Nach Einschätzung der Experten hat der Abschlussbericht allerdings nur eine eingeschränkte Aussagekraft. Es fehlten Daten und eine fachübergreifende begleitende Forschung, um die Wirkung einzelner Regelungen genau untersuchen zu können, schreiben sie. Außerdem habe die Kommission zu wenig Zeit gehabt und zu wenig Personal bekommen, um eine "umfassende Evaluierung" vornehmen zu können.