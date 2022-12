Corona:In diesen Ländern ist die Maskenpflicht schon Geschichte

In diesen Ländern ist die Maskenpflicht schon Geschichte

Politiker in Deutschland fordern ein Ende der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen. In anderen Länder gilt sie nicht mehr.

Deutschland debattiert über eine Aufhebung der Corona-Schutzmaßnahmen. Im Fokus: die Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und Gesundheitseinrichtungen. Wie handhaben andere Länder das Thema?

Deutschlands Politiker diskutieren leidenschaftlich darüber, ob nach drei Jahren Pandemie die letzten staatlichen Corona-Beschränkungen fallen können. Im Fokus steht dabei die Maskenpflicht - die in vielen Staaten Europas längst Geschichte ist.

CDU-Generalsekretär Mario Czaja hat die Bundesregierung im Redaktionsnetzwerk Deutschland gar zu einer Aufhebung aller Pandemiemaßnahmen aufgefordert. Czaja warf Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vor, verantwortlich zu sein für Deutschlands von "unseriösen Horrorszenarien getriebenen Sonderweg" beim Thema Corona. Andere Länder seien schon vor Monaten zur Normalität zurückgekehrt. Um welche handelt es sich?

Keinerlei staatliche Corona-Auflagen gibt es etwa in ganz Skandinavien, Großbritannien, Frankreich sowie in Tschechien, der Türkei und Rumänien, wie eine dpa-Umfrage ergab.

Eine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen gibt es dagegen noch in Spanien, Griechenland, Zypern sowie regional in einigen Großstädten wie Wien und Sofia.

Nur noch in Gesundheitseinrichtungen gilt eine Maskenpflicht unter anderem in Israel, Polen, Ungarn, Österreich, Serbien, dem Baltikum sowie in Portugal, Spanien und der Slowakei.

In Deutschland hatte die FDP als Teil der Regierungskoalition die zuständigen Bundesländer aufgefordert, die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs sofort abzuschaffen. Für Fernzüge und Fernbusse bundesweit ist bis zum 7. April eine FFP2-Maskenpflicht festgeschrieben. Für den Nahverkehr haben Bayern und Sachsen-Anhalt die Maskenpflicht bereits gekippt, in Schleswig-Holstein läuft sie zum Jahresende aus. Andere Bundesländer zögern hier noch.

Bayern, Hessen, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz haben sich außerdem schon von der Isolationspflicht bei positivem Test verabschiedet.

Die Debatte über die Abschaffung aller Corona-Beschränkungen war neu aufgeflammt, nachdem der Virologe Christian Drosten in einem Interview mit dem Tagesspiegel unter anderem gesagt hatte, nach seiner Einschätzung sei die Pandemie vorbei. Als Reaktion hatte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) gefordert, "die letzten Corona-Schutzmaßnahmen" zu beenden.

Kanzler Olaf Scholz (SPD) sprach sich am Mittwoch indirekt gegen ein sofortiges Maßnahmen-Ende aus. Er stellte sich damit an die Seite von Gesundheitsminister Lauterbach, der die Forderungen aus der FDP bereits zurückgewiesen hatte.