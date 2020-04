Menschen in ganz Deutschland müssen sich künftig an das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Öffentlichkeit gewöhnen: Am Mittwoch kündigte als letztes Bundesland auch Bremen eine Maskenpflicht an. Sie solle am Freitag beschlossen werden und von Montag an für den Nahverkehr und das Einkaufen gelten. Zuvor hatten am Mittwoch fünf andere Landesregierungen ähnlich entschieden. In ganz Deutschland müssen sich Menschen damit künftig vermummen, wenn sie Busse oder Bahnen benutzen, fast überall wenn sie einkaufen gehen. Einzig in Berlin gilt die Maskenpflicht nur im öffentlichen Nahverkehr, nicht aber in Läden.

Der Schutz über Mund und Nase soll die Gefahr verringern, dass man seine Mitmenschen ansteckt. Auch selbstgenähte Stoffmasken oder über das Gesicht gezogene Schals und Tücher sind erlaubt. Verschiedene Politiker riefen sogar dazu auf, keine medizinischen Atemschutzmasken zu kaufen, da diese dringend in den Kliniken benötigt werden.

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) rät, sich vor dem Anziehen die Hände gründlich mit Seife zu waschen. Erreger, die man eventuell an den Händen trägt, können so nicht die Innenseite der Maske kontaminieren. Auch nach dem Ausziehen der Maske sei es ratsam, sich die Hände zu waschen. Darum soll diese sinnvollerweise auch erst zu Hause und nicht direkt nach Verlassen des Geschäfts abgelegt werden. Die Maske sollte Mund und Nase abdecken und eng an den Wangen anliegen, damit möglichst wenig Luft an den Seiten eindringen kann. Wenn der Stoff durchfeuchtet ist, sollte die Maske abgesetzt oder ausgetauscht werden. Einfache Stoffmasken können bei mindestens 60 Grad in der Waschmaschine gewaschen werden. Alternativ kann man die Maske auch heiß bügeln oder in den 70 Grad warmen Ofen legen.