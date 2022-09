Bei den parlamentarischen Beratungen über die Corona-Regeln für den Herbst zeichnen sich Änderungen ab. Die zunächst bundesweit im Infektionsschutzgesetz vorgesehene Maskenpflicht in Flugzeugen soll gestrichen werden. Zugleich soll im Gesetz bundesweit festgelegt werden, dass außer in Fernzügen, Kliniken und Pflegeheimen auch in Arztpraxen FFP2-Masken zu tragen sind. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte: "Impfen und Masken bleiben der beste Schutz gegen die erwartete Omikron-Welle. Deswegen setzen wir beides ein." Auch in Arztpraxen solle daher Maske getragen werden. "Solange die Pandemielage es erlaubt, wird dagegen im Flieger die Maskenpflicht fallen. Empfohlen bleibt die Maske aber auch dort." Für ein Ende der Maskenpflicht in Flugzeugen hatte sich die FDP in der Ampelkoalition starkgemacht.