Von Henrike Roßbach, Berlin

Alle Bürger, die 60 Jahre oder älter sind, sowie alle Corona-Risiko-Patienten, können sich in den Apotheken noch vor Weihnachten jeweils drei kostenlose FFP2-Masken abholen. Das kündigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch in Berlin an.

Diese "pragmatische Lösung" sei ausschließlich für die Festwochen gedacht und gelte bis Ende Dezember, so Spahn. Der Altersnachweis sei "leicht zu erbringen", zudem seien den Apotheken die chronisch Kranken unter ihren Kunden meist bekannt.

Fälschungssichere Gutscheine

Im neuen Jahr sollen dann weitere "partikelfiltrierende Halbmasken" verteilt werden, wie es in der entsprechenden Rechtsverordnung heißt, die nach dem Willen des Gesundheitsministeriums schon am Dienstag in Kraft treten soll. Allerdings sollen für die zweite Runde strengere Bedingungen gelten, um Missbrauch zu verhindern: Die Krankenkassen werden nach dem Jahreswechsel "zwei fälschungssichere Coupons für jeweils sechs Masken" verschicken. Diese Gutscheine können dann ebenfalls in den Apotheken eingelöst werden, allerdings nur innerhalb bestimmter Zeitfenster - um die Abgabe einer derart großen Menge Masken zu entzerren. Denn insgesamt fallen gut 27 Millionen Menschen in die Gruppe, die versorgt werden sollen. "Es geht um bis zu 400 Millionen FFP2-Masken", so Spahn. Kosten wird den Bund die Maskenaktion insgesamt rund 2,5 Milliarden Euro.

Für die zwei Sechserpacks im neuen Jahr ist eine Eigenbeteiligung von jeweils zwei Euro vorgesehen. Verteilt werden sollen vor allem Masken aus inländischer Produktion. Der Minister betonte, dass FFP2-Masken die Gefahr einer Ansteckung zwar "erheblich" senkten. Sie seien aber "kein Freifahrtschein", unachtsam zu sein.