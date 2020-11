Bundesaußenminister Heiko Maas hat sich zum zweiten Mal binnen weniger Wochen wegen eines Kontakts mit einem Corona-Infizierten in Quarantäne begeben. Ein erster Corona-Test sei am Mittwoch aber negativ gewesen, teilte das Auswärtige Amt mit. Maas werde sich erneut in einem Haus in Brandenburg isolieren. Der Kontakt fand bereits am Montagabend mit einem "ausländischen Delegationsteilnehmer" statt. Auch Staatsminister Michael Roth sei dabei gewesen. Von dem positiven Test der Kontaktperson sei das Auswärtige Amt erst am Mittwoch informiert worden. Am Morgen nahm Maas noch an einer Kabinettssitzung teil. Er war schon einmal im September in Quarantäne, weil einer seiner Personenschützer infiziert war.