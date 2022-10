Von Sarah Kohler und Kassian Stroh

Das Coronavirus breitet sich aus, die Sieben-Tage-Inzidenz steigt bundesweit - angesichts dessen startet die Bundesregierung eine neue Werbekampagne. Sie heiße "Ich schütze mich", sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zum Start am Freitag. 84 Menschen erzählten darin über ihre Erfahrungen mit Corona, über Erkrankungen und Folgen. Dies sei "keine Angst-Kampagne", versicherte Lauterbach - es seien auch lustige Berichte dabei und Menschen zu sehen, denen es gut gehe. "Jeder ist echt", es seien keine Schauspieler oder Models engagiert worden.

Die Infektions- und Todeszahlen stiegen, die Intensivstationen füllten sich und es gebe keine Anzeichen dafür, dass die Herbst- und Winterwelle von selbst wieder abflachen werde, sagte Lauterbach. Er appellierte erneut an die Bundesländer, die Möglichkeiten des Infektionsschutzgesetzes zu nutzen, insbesondere vermehrt auf eine Maskenpflicht in Innenräumen zu setzen. Es sei besser jetzt "mit geringen Eingriffen" zu reagieren, "statt mit drastischen später".

Die neue Kampagne präsentierte Lauterbach mit der Autorin Margarete Stokowski, die an Long Covid erkrankt ist und sich selbst als "abschreckendes Beispiel" bezeichnete. Sie sei im Januar an Corona erkrankt, berichtete sie. Sie sei damals gerade zum dritten Mal geimpft gewesen, der akute Verlauf sei nicht schlimm gewesen - aber sie habe bis heute sehr schwere Symptome einer Long-Covid-Erkrankung und sei erst allmählich auf dem Weg der Besserung. Arbeiten könne sie derzeit nicht. Stokowski forderte ebenfalls eine weitgehende Maskenpflicht, auch im Freien sei diese sinnvoll. Denn es brauche nicht nur individuelle Aufklärung, sondern auch kollektiv verpflichtende Maßnahmen.

In Deutschland beziffert das Robert-Koch-Institut (RKI) die Zahl der am Donnerstag bekannt gewordenen Neuinfektionen auf gut 114 000, der bundesweite Inzidenzwert beträgt 760. Lauterbach geht nach eigenem Bekunden davon aus, dass die tatsächlichen Fallzahlen drei- bis viermal so hoch sind wie die offiziell registrierten. 165 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus zählt das Institut, damit sind insgesamt mehr als 150 000 Corona-Tote in Deutschland zu verzeichnen.

Nach mehr als zwei Jahren Pandemie werden auch die Langzeitfolgen der Krankheit immer sichtbarer. Long Covid ist als Krankheit noch nicht genau definiert und bisher kaum erforscht. Diese Folgekrankheit einer Corona-Infektion geht bei den meisten Betroffenen mit einer starken Müdigkeit und Erschöpfung einher, viele berichten von Konzentrationsbeschwerden; die Symptome sind jedoch nicht klar abgegrenzt. Betroffene und Fürsprecher kämpfen vor allem um mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung, da viele Betroffene noch immer nicht gehört werden.

Gleichzeitig schlagen die Krankenhäuser Alarm, die Zahl der Corona-Patienten steigt rasant an. "Wir sehen mit Sorge auf den Herbst und Winter, denn die Belegungszahlen in den Krankenhäusern haben extrem zugenommen und jeder Covid-positive Patient verursacht deutlich mehr Arbeit durch den höheren Infektionsschutz", sagt Gerald Gaß, der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Gerade im Großraum München schießen die Infektionszahlen nach dem Oktoberfest in die Höhe, das bayerische Gesundheitssystem meldet Engpässe.