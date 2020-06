Als zweites Bundesland nach Sachsen will Nordrhein-Westfalen seine Grundschulen wieder vollständig öffnen. Vom 15. Juni an sollen alle Kinder die Schule jeden Tag besuchen, kündigte das Schulministerium in Düsseldorf am Freitag an. "Wenn es um die Bildung unserer Kinder geht, zählt jeder Tag", sagte Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP). Wie in Sachsen, wo die Grundschulen seit dem 18. Mai wieder für alle Kinder geöffnet sind, verzichtet NRW auf Abstandsregeln. Um den Infektionsschutz zu gewährleisten, sollen stattdessen die Lerngruppen strikt voneinander ferngehalten werden. Die Lehrergewerkschaft VBE sprach von einem "Spiel mit dem Feuer".