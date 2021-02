In Sachsen-Anhalt soll gegen die vom Bund festgelegte Reihenfolge beim Impfen gegen das Corona-Virus verstoßen worden sein. So haben im Landkreis Stendal mehr als 300 Polizisten schon ihre Impfung erhalten, ebenso der Oberbürgermeister von Halle, Bernd Wiegand (parteilos) und zehn seiner Stadträte. Auch der Landrat von Wittenberg, Jürgen Dannenberg, und sein Stellvertreter sollen schon geimpft worden sein. Derzeit sollen in Deutschland nur Menschen geimpft werden (), die zur höchsten Priorität gehören. Neben Menschen über 80 Jahren, Bewohnern in Alten- und Pflegeheimen sind das Pflegekräfte und medizinisches Personal oder Patienten, die ein hohes Risiko für einen schweren Verlauf haben. Die Landesregierung forderte die Verantwortlichen auf, sich zu erklären. "Ich habe keinerlei Verständnis, wenn bundesweit festgelegte Impfreihenfolgen missachtet werden", sagte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD).