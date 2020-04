Das beim Neustart der Endlagersuche eingerichtete Nationale Begleitgremium verlangt, dass ein erster Zwischenbericht über mögliche Standortregionen nicht wie geplant bereits im Herbst publiziert wird. Die Veröffentlichung und die damit verbundene Einberufung einer "Fachkonferenz Teilgebiete" solle wegen der Corona-Krise um fünf bis sechs Monate verschoben werden, erklärte das Gremium am Montag. Die mit der Endlagersuche beauftragte Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) will in dem Zwischenbericht erstmals Gebiete benennen, die für den Bau eines Atommüllendlagers nicht infrage kommen. In der Vergangenheit wurde lediglich der Salzstock Gorleben auf seine Eignung untersucht. Das Begleitgremium soll bei der Endlagersuche zwischen der BGE, den beteiligten Behörden und Bürger vermitteln.