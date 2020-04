Sie ist mit Corona ins Bett gegangen und mit Corona aufgestanden, um Viertel nach fünf. Sie hat im Auto auf der Fahrt von Braunschweig ins Ministerium nach Hannover die ersten Telefonate in Sachen Corona geführt. Carola Reimann sagt: "Das ist der erste und der letzte Gedanke." Die Krise jagt sie durch den Tag. Man hat sie um acht Uhr morgens an den Hörer bekommen, da klingt ihre Stimme schon ein wenig gehetzt. Immerhin schlafe sie noch gut, sagt sie, "ein echtes Geschenk in diesem Job und in diesen Tagen besonders".