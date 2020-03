Die Schulen schließen? Es ist keine zwei Wochen her, da hatten die Kultusminister es noch abgelehnt - ehe schon am Tag darauf ein Bundesland nach dem nächsten wegen der Corona-Krise die Schulen zumachte, zunächst bis nach Ostern. Die Debatte hat sich schnell weitergedreht: Können überhaupt noch Prüfungen geschrieben werden? Kann das Abitur wie geplant stattfinden?

Nun ist Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) vorgeprescht: Nach ihrem Willen sollen in diesem Schuljahr keine Abschlussprüfungen mehr geschrieben werden. Die Abitur-Klausuren sollen ausfallen, das Zeugnis auf Basis der Noten vergeben werden, die die Schülerinnen und Schüler in den Oberstufenhalbjahren gesammelt haben. "In der derzeitigen Situation und der besonderen Herausforderung nicht nur für unser Schulsystem, sondern auch jeden Einzelnen von uns, halte ich diese Entscheidung für geboten", sagte Prien. Das schwarz-grün-gelbe Landeskabinett in Kiel soll am Mittwoch über den Vorschlag beraten, die oppositionelle SPD hatte sich zuvor gegen eine Abitur-Absage ausgesprochen. Auch in Berlin wird über eine Absage des Abis nachgedacht. Es sei sehr gut möglich, dass die Länder in diesem Jahr einen alternativen Weg zum Abitur verabreden müssen, sagte Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD). Da in Berlin die Sommerferien schon im Juni beginnen, gebe es wenig Spielraum für eine Verschiebung.

Einige Bundesländer haben die Prüfungen bislang verschoben. Am Freitag hatte das Kultusministerium in Baden-Württemberg mitgeteilt, dass alle zentralen Abschlussprüfungen später stattfinden sollen. Zuvor hatten schon Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen die Prüfungen verlegt. Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) will dem Beispiel Schleswig-Holsteins nicht folgen: "Unser Ziel ist es, die Abiturprüfungen nach dem neuen Fahrplan ab dem 20. Mai durchzuführen", sagte er. "Für den Fall, dass dies aufgrund aktuell noch nicht absehbarer kurzfristiger Entwicklungen nicht möglich sein sollte, gibt es verschiedene alternative Lösungen." Andere Länder wollten ihre Termine zunächst beibehalten. Hamburg will das nun nach der Ankündigung aus Kiel überdenken. Schulsenator Ties Rabe (SPD) nannte Alleingänge in einer so wichtigen Frage "nicht vernünftig".