Die deutschen Kommunen sind 2020 nur dank umfangreicher Hilfen von Bund und Ländern vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gekommen. In den Jahren 2021 bis 2024 drohen ihnen nun aber hohe Defizite, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie der Bertelsmann-Stiftung hervorgeht. Diese rechnet wegen steigender Ausgaben und weiterhin niedrigerer Steuereinnahmen von 2021 bis 2024 mit Defiziten im Gesamtumfang von 23 Milliarden Euro. 2020 kamen die Haushalte der Kommunen zum sechsten Mal in Folge zu einem Überschuss. Ohne Hilfen wären sie jedoch in ein Rekordminus gerutscht. Den finanziellen Schaden der Corona-Krise schätzt die Studie auf mindestens 17 Milliarden Euro. Der Präsident des Deutschen Städtetags, Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), forderte Bund und Länder auf, die Gewerbesteuerausfälle durch Corona auch 2021 und 2022 auszugleichen.