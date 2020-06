Am Mittwoch um die Mittagszeit lässt sich endlich mal einer blicken, der was wissen könnte. Hubertus Heil, der Sozialminister von der SPD, hat die neue Arbeitslosenstatistik zu kommentieren. Allein deren besorgniserregende Zahlen machen deutlich, wie wichtig das Konjunkturprogramm ist, über das Union und SPD zur selben Zeit im Kanzleramt verhandeln. Folglich wird Hubertus Heil auch gleich gefragt, wie der Stand der Dinge sei. Immerhin haben die Spitzen der Koalition am Dienstag schon neun Stunden gemeinsam getagt, zudem am selben Tag und auch am Mittwoch mehrere Male die Vertreter der jeweiligen Parteien unter sich.

Aber Hubertus Heil sagt nichts. Dafür kann es zwei Gründe geben. Der erste: Heil ist aus Schaden klug geworden. Denn vor einigen Monaten ließ er einmal eine Einigung über neue Regeln für die Kurzarbeit via Twitter verbreiten, obwohl die Sitzung des Koalitionsausschusses noch lief. Das hat Teilnehmer vor allem auf Seiten der Union verärgert. Denn bei diesen Sitzungen gilt neben der Vertraulichkeit auch die Regel, dass nichts endgültig verhandelt ist, bevor nicht alles verhandelt ist.

Schon am Dienstag hatte es bei den Gesprächen erkennbar gehakt

Der zweite Grund für Heils Verschwiegenheit könnte sein, dass es tatsächlich noch keine Ergebnisse zu berichten gibt. Zu zahlreich sind die verschiedenen Vorschläge, zu komplex die Fragen nach dem Verhältnis von Kosten und Wirksamkeit. Denn eines ist bekannt: Auf einer großen Liste wurden mehr als 70 Ideen, Vorschläge und Projekte aller Beteiligten zusammengetragen und am Dienstag in einem ersten Durchgang auch allesamt einmal Punkt für Punkt diskutiert. Schon da soll es bei manchen Themen ziemlich lange gehakt haben, zum Beispiel bei den Hilfen für kleine und mittlere Betriebe mit weniger als 250 Mitarbeitern. Die Kosten für alle Wünsche würden sich zusammengerechnet auf weit mehr als 100 Milliarden Euro belaufen, heißt es. Diese Grenze aber will wohl niemand überspringen, nicht einmal die grundsätzlich durchaus ausgabenfreudige SPD-Parteispitze - allem Geben und Nehmen, allen in einer Koalition stets üblichen Tausch- und Kompensationsgeschäften zum Trotz.

Hubertus Heil jedenfalls sagt nichts über die Gespräche, an denen neben Kanzlerin Angela Merkel und ihrem Vize Olaf Scholz die Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer, Markus Söder, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, die Fraktionschefs Ralph Brinkhaus und Rolf Mützenich sowie für die CSU-Landesgruppe Alexander Dobrindt teilnehmen. Selbst auf die Frage, ob er als Fachminister - wie das durchaus üblich ist - an einem der beiden Tage zeitweise hinzu gebeten wurde, verweigert Heil eine klare Antwort - obwohl es sogar Fernsehbilder gibt, auf denen man den Minister sieht, wie er das Kanzleramt verlässt und nach seinem Dienstwagen Ausschau hält.

Am Dienstag dauerte die erste Sitzungsrunde etwa neun Stunden. Am Mittwoch tagt morgens zunächst das Kabinett. Davor trifft sich die Kanzlerin stets mit ihrem jeweiligen Vizekanzler, wovon Olaf Scholz in Merkels knapp 15 Regierungsjahren immerhin schon der sechste ist. An diesem Tag könnte das Treffen zu zweit eine Gelegenheit gewesen sein, vertraulich zu sprechen, rote Linien abzuklären, Kompromisse zu testen. Aber allein können Merkel und Scholz so ein Programm nicht beschließen. Scholz muss Rücksicht auf die Ministerpräsidenten der SPD nehmen, vor allem aber auf seine Partei- und Fraktionsspitze. Er muss als Bundesfinanzminister aufs Geld schauen, aber als SPD-Politiker auch auf seine Chancen für eine Kanzlerkandidatur. Daran könnte es auch liegen, dass nach einer Unterbrechung zum getrennten Mittagessen um 13 Uhr die Verhandlungen auch um 15 Uhr noch nicht weitergehen. Gesprächsbedarf überall. Und die Kanzlerin hat sich wegen anderer Verpflichtungen zwischendurch auch noch entschuldigt.

Mit Markus Söder wartet im großen Konferenzsaal des Kanzleramts ein potenzieller Gegner von Scholz, wobei sich die beiden in sehr unterschiedlicher Ausgangslage befinden: Während Scholz gerne will, aber die Partei noch überzeugen muss, tut der CSU-Vorsitzende immer so, als wolle er gar nicht, während viele in der Union ihn wohl gerne nähmen.

Hubertus Heil hat schon gesagt, dass er nicht kandidiert. Mit 47 ist er einer der jüngeren Minister. Aber in Sachen Koalitionsausschuss hätte er viel zu erzählen. Schon als junger SPD-Generalsekretär nahm er in der ersten großen Koalition Merkels an den Treffen teil. Heil weiß, dass sich Verhandlungen mit zweistelliger Stundenzahl bei Merkel von Beginn an durch alle Regierungsjahre gezogen haben.

Söder, Scholz und Heil waren schon beim allerersten Koalitionsausschuss dabei

Zweimal binnen weniger Monate tagten die Koalitionäre gleich im Regierungsjahr 2006 vom frühen Abend an und einigten sich erst, als die Morgendämmerung den Himmel über Berlin einfärbte. Edmund Stoiber und Kurt Beck hießen damals die Vorsitzenden von CSU und SPD. Söder war wie Heil als Generalsekretär dabei, Scholz als parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion. Heute müssten die drei in diesen Ämtern draußen bleiben, weil die Runden deutlich verkleinert wurden.

Vor 14 Jahren geschah im Übrigen, was die Koalitionäre diesmal unbedingt vermeiden müssen: Eine erste Einigung über die Gesundheitsreform aus dem Juli 2006 war nach kurzer Zeit wieder so strittig, dass man sich im Oktober noch einmal darüber beugen musste. Das wäre diesmal fatal, denn ein Konjunkturprogramm muss auf Anhieb sitzen, wenn es nicht nur viel Geld kosten, aber wenig Wirkung entfalten soll.

Vier Ts nennt Hubertus Heil für ein sinnvolles Konjunkturprogramm, vier Ts, die englische Worte bezeichnen: Timely muss so ein Programm kommen, also zum richtigen Zeitpunkt. Den sieht die Koalition jetzt gekommen, weil ein Großteil der Beschränkungen dieser Tage fällt. Temporary, also befristet, müssen die Maßnahmen sein, um die Spendierfreudigkeit der Bürger sofort zu mobilisieren. Targeted, mithin zielgerichtet, sollen die Hilfen sein und transformative, also fortschrittlich. Doch allein damit, dass man sie ins Deutsche übersetzen kann, geht auch am zweiten Verhandlungstag für viele Stunden noch keine Einigung darüber einher, was die vier Ts denn nun konkret bedeuten sollen.