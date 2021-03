Essay von Mareen Linnartz

Ein paar Wortmeldungen von Politikern aus den vergangenen Tagen: Die "Eigenverantwortung jedes Einzelnen", auf die komme es jetzt an, findet Michael Müller, Regierender Bürgermeister von Berlin, so als wäre das die vergangenen Wochen und Monate nicht schon so gewesen, so, als müsse man alles tausendmal sagen. Denn, ergänzt Stephan Weil, niedersächsischer Ministerpräsident, "weitere Einschränkungen" werden natürlich notwendig sein, sollten die eigenverantwortungslosen Bürger die "neuen Möglichkeiten exzessiv" ausreizen und dann, wer nicht hören kann, muss fühlen, wieder die "Infektionszahlen steigen".