Von Henrike Roßbach, Berlin

Kinder leiden unter Corona - allerdings sehr viel häufiger unter den Begleitumständen der Pandemie als unter dem Virus selbst. So in etwa lässt sich zusammenfassen, was Experten der Kinder- und Jugendmedizin am Donnerstag zum aktuellen Stand in Sachen Kinder und Corona zu Protokoll gegeben haben. "Wir haben es mit einem gravierenden Problem bei der sekundären Krankheitslast zu tun", sagte Jörg Dötsch, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ), in einer Videokonferenz.