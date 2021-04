Von Michael Bauchmüller und Cerstin Gammelin, Berlin

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Bundestag nachdrücklich aufgefordert, die neuen bundeseinheitlich verbindlichen Corona-Regeln zügig zu verabschieden. "Die Lage ist ernst, wir müssen sie ernst nehmen", sagte Merkel am Dienstag nach einem vorgezogenen Treffen des Bundeskabinetts, bei dem die Minister den entsprechend geänderten Gesetzentwurf verabschiedet hatten. Eile sei geboten, warnte die Kanzlerin. "Wenn wir warten, bis alle Intensivbetten belegt sind, wäre es zu spät."

Wichtigste Änderung des Gesetzes ist eine automatisch greifende Notbremse. Sie soll künftig gezogen werden, wenn in einem Landkreis an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Zahl der Neuinfektionen 100 pro 100 000 Einwohner pro Woche überschreitet. Dann gelten ab dem übernächsten Tag zusätzlich konkrete Einschränkungen, die von Ausgangssperren bis zu Schulschließungen reichen können. Die Notbremse sei ein "ebenso wichtiger wie dringender Beschluss", sagte Merkel. Künftig sei es nicht mehr Auslegungssache, ob ein Landkreis schärfere Beschränkungen einführe oder nicht. Das passiere "automatisch". Unklarheiten seien damit vorbei.

Die große Koalition hatte sich entschlossen, das Infektionsschutzgesetz zu ergänzen, um in der Pandemiebekämpfung effektiver und stringenter zu werden. Weil die bei den Treffen der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen verabschiedeten Regeln in den einzelnen Bundesländern bislang unterschiedlich ausgelegt worden waren, konnte die Pandemie nicht wie geplant eindämmt werden. "Damit wir die Welle brechen können, reichen die bisherigen Maßnahmen alleine nicht mehr aus." Die dritte Welle habe das Land "fest im Griff", warnte Merkel unter Verweis auf Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Die Inzidenz, also die Anzahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche, war am Dienstag erneut massiv gestiegen, auf nun 140,9.

Das Land Berlin hat beschlossen, dass Geimpfte einige Freiheiten zurückbekommen

Im Entwurf des geänderten Infektionsschutzgesetzes ist auch die Möglichkeit "besonderer Regelungen" für Geimpfte vorgesehen. Das Land Berlin hat bereits am Dienstag beschlossen, dass Geimpfte einige Freiheiten zurückbekommen und künftig wie Menschen mit einem negativen Corona-Test behandelt werden sollen.

Obwohl die Kanzlerin zur Eile mahnte, dürfte es mindestens zehn Tage dauern, bis das ergänzte Infektionsschutzgesetz Bundestag und Bundesrat passiert haben wird. Die Opposition ist mit den bundeseinheitlichen Regeln in Teilen unzufrieden. FDP-Chef Christian Lindner sagte, die Abhängigkeit etwa von einer Inzidenz von 100 sei "nicht geeignet", um Regelungen automatisch für einen ganzen Landkreis zu erlassen. Die FDP bezeichnete Ausgangssperren als "untaugliches Mittel" und sprach von insgesamt "schwerwiegenden Bedenken". Die AfD lehnte die Änderungen komplett als "verfassungswidrig" ab.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sagte, die abschließende Beratung des Bundestags über die Notbremse könne voraussichtlich erst am Freitag kommender Woche stattfinden; eine schnellere Verabschiedung habe die Opposition verhindert, die einer Verkürzung der Beratungsfrist nicht zustimme. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) zeigte sich zuversichtlich, das "umfängliche Gesetz" juristisch sauber zu beschließen. Das Gesetz muss auch den Bundesrat passieren, dazu könnte ebenfalls für den Freitag kommender Woche eine Sondersitzung einberufen werden.