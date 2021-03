Von Paul Munzinger

Was es bedeutet, in Zeiten der Pandemie jung zu sein? Emily Sawatzki fallen dazu drei Dinge ein: Es ist anstrengend, es ist langweilig und man hat ständig das Gefühl, etwas zu verpassen. Sawatzki ist 19, im Sommer macht sie an einem Berufskolleg in Recklinghausen ihr Abitur. Der Abiball wurde abgesagt, so wie das Praktikum in Spanien, das sie letztes Jahr machen wollte. Das Highlight ihres Alltags ist zur Zeit Einkaufen. Im Wintersemester will Sawatzki mit dem Studium anfangen, Psychologie in Münster. Richtig darauf freuen kann sie sich nicht. Kann schon sein, dass ein normales Uni-Leben dann wieder möglich ist, mit Partys und WG-Leben. Kann aber auch sein, dass es ihr so geht wie Lea Leidig.