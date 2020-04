Italien lockert ab dem 4. Mai eine Reihe von Corona-Beschränkungen und erlaubt den Bürgern zum Beispiel wieder mehr Sport im Freien und mehr Bewegungsmöglichkeiten in der eigenen Region. Das kündigte Ministerpräsident Giuseppe Conte per Video-Pressekonferenz am Sonntagabend in Rom an. Auch die Wirtschaft könne in mehreren Etappen wieder starten. Einzelhändler sollen ab dem 18. Mai wieder öffnen dürfen. Friseure können ab dem 1. Juni ihre Arbeit wieder aufnehmen. Den Gesamtplan zur schrittweisen Öffnung des Landes bezeichnet die Regierung als "Phase zwei". In einem Interview kündigte Conte an, dass die Schulen im September wieder öffnen sollen. Zugleich lobte er, der Fernunterricht der Schüler habe sich bewährt. Italien registrierte bis Samstag mehr als 26 000 Corona-Tote.