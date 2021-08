Corona breitet sich in Deutschland wieder stark aus und bedroht vor allem ungeimpfte Menschen. Gleichzeitig gilt ab Montag weitgehend "3G": Zutritt zu öffentlichen Innenräumen wie Kliniken, Pflegeheime, Friseure, Hotels und Restaurants oder bei Großveranstaltungen gibt es bei hohem Infektionsgeschehen nur noch für Geimpfte, Genese oder negativ Getestete. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Samstag erstmals seit Mai wieder über 50. Am Sonntag hatten sich 54,5 pro 100 000 Menschen innerhalb sieben Tagen neu mit Corona infiziert. Menschen mit vollem Impfschutz erkranken dabei vergleichsweise selten und sehr selten schwer, wie eine Auswertung des Robert Koch-Instituts zeigt. Zwar gab es seit Februar mehr als 13 000 Infektionen trotz Impfung. Aber nur 2,4 Prozent der Corona-Intensivpatienten von 18 bis 59 Jahren waren zuletzt voll geimpft.