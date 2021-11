Was uns im Winter droht

Trotz regionaler Unterschiede ist die Lage in Deutschland angespannt - und die Aussicht auf die kommenden Wochen eher trüb.

Von Werner Bartens

Die Corona-Lage ist bedrohlich, die Situation in den Kliniken angespannt. Freitag wurden vom Robert-Koch-Institut (RKI) 48 640 Neuinfektionen gemeldet. "Es ist fünf nach zwölf", warnte RKI-Präsident Lothar Wieler. Kliniken, besonders die Intensivstationen seien an der Kapazitätsgrenze, "die vierte Welle trifft uns jetzt mit voller Wucht". Anhand der fast 50 000 Neuinfektionen sei damit zu rechnen, dass 3000 Patienten ins Krankenhaus müssen und 200 sterben, so Wieler - "die Bilanz von einem Tag".