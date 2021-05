Von Arne Perras

Tote an den Ufern des Ganges zu verbrennen und ihre Asche über den Fluss zu verstreuen - das gehört seit Jahrhunderten zum Alltag in Indiens heiliger Stadt Varanasi. Familien mit ihren Verstorbenen kommen oft von weither, Hindus glauben, dass sie schneller ins Nirwana kommen, wenn ihre Asche hier im Wasser landet. "Aber was jetzt passiert, ist etwas völlig anderes", sagt Gaurav Kapoor, der in Varanasi lebt. Nun kommen die Feuermacher kaum nach.