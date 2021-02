Jakob Spencker, Mitarbeiter des Klinikums Stuttgart, der die mobilen Impfteams an einem der zentralen Impfzentren koordiniert. Am Anfang ist er noch selbst ab und zu mitgefahren.

Kaum ein Bundesland kommt beim Impfen so zäh voran wie Baden-Württemberg. Das liegt an der Strategie - zumindest zum Teil.

Von Claudia Henzler, Stuttgart

Morgens um acht beginnt Jakob Spencker mit einer Bestandsaufnahme: Etwa zwei Dutzend Frauen und Männer sitzen noch etwas müde an den Tischen, die aus einer leer stehenden Garderobe im Untergeschoss der Stuttgarter Liederhalle einen Besprechungsraum machen. Wer gehört zum Pflege- und Assistenzpersonal, fragt Spencker. Und wie viele Approbationen sind im Raum? Als bei der zweiten Frage sieben Arme nach oben gehen, nickt er zufrieden. Der junge Arzt arbeitet normalerweise am Klinikum Stuttgart, momentan aber koordiniert er am zentralen Impfzentrum, das vom Klinikum betrieben wird, die mobilen Impfteams. Deren Auftrag ist es, die Pflegeheime der Umgebung aufzusuchen.

Baden-Württembergs Impfstrategie sieht vor, dass die Bewohner von Pflegeheimen besonders schnell gegen das Coronavirus immun werden. Damit sollen verheerende Masseninfektionen mit vielen Todesfällen, wie sie im vergangenen Jahr in etlichen Häusern in Deutschland zu beklagen waren, verhindert werden. Eine Folge dieser Strategie ist, dass Baden-Württemberg bisher einen deutlich geringeren Anteil an medizinischem Personal geimpft hat als etwa Bayern. Dort haben große Kliniken selbst Impfstoff bekommen, weshalb deren Mitarbeiter nicht auf die Impfzentren angewiesen sind. Da sich eine Klinikbelegschaft schneller durchimpfen lässt als ein Dutzend Pflegeheime, in denen viele Bewohner gar nicht selbst in medizinische Behandlungen einwilligen können, ist die Impfquote im Südwesten vergleichsweise gering.

Allein bei dem Impfzentrum, an dem Jakob Spencker arbeitet, sind an sieben Tagen in der Woche sieben Teams im Einsatz. Jedes besteht aus einem Arzt, zwei Assistenten und einem Mitarbeiter des Johanniter Hilfsdiensts. Die personelle Besetzung ändert sich dabei quasi täglich. Es arbeiten pensionierte Krankenschwestern mit, die etwas gegen die Pandemie tun wollen, Krankenpflegeschüler und anderweitig medizinisch Ausgebildete. Außerdem viele niedergelassene Ärzte, die diese Aufgabe freiwillig und zusätzlich zum normalen Praxisbetrieb übernehmen. Manche stellen sich ein- bis zweimal im Monat zur Verfügung, andere mehrmals in der Woche.

Jedes Team schafft dort pro Tag etwa 50 bis 70 Impfungen. Unter dem Strich treffen sich also jeden Morgen 28 Leute, unterziehen sich einem Schnelltest und schwärmen aus, um nicht mal 500 Menschen mit dem Impfstoff versorgen zu können. Ein großer zeitlicher und personeller Aufwand, der politisch so gewollt ist.

"Limitierender Faktor ist der Impfstoff"

Während sich wegen des Impfstoffmangels auch in Baden-Württemberg viele alte Menschen, die nicht in Pflegeheimen wohnen, aber über 80 und damit impfberechtigt sind, die Finger wund wählen, um einen Termin zu ergattern, kommt das Land bei den Pflegeeinrichtungen gut voran. Laut Sozialministerium haben von den etwa 100 000 Menschen, die in Pflegeheimen leben, inzwischen 48 Prozent die erste Impfung erhalten. Nachdem vor zwei Wochen zusätzlich zu den zentralen Impfzentren auch die Kreisimpfzentren in Betrieb gegangen sind, habe die Geschwindigkeit zugenommen. "Wir gehen davon aus, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen, die eine Impfung möchten, bis Mitte Februar die Erstimpfung erhalten haben werden", sagt ein Ministeriumssprecher. Mitte März sollten alle von ihnen den vollständigen Impfschutz haben.

In der Stuttgarter Liederhalle wurden seit dem Start Ende Dezember 25 000 Impfdosen an Menschen verabreicht, die sich selbst einen Termin organisiert haben. Zusätzlich wurden in Pflegeheimen gut 10 000 Impfungen durchgeführt. Möglich wäre natürlich viel mehr, allein die Liederhalle ist auf die Immunisierung von etwa 2500 Menschen pro Tag ausgelegt. "Limitierender Faktor ist der Impfstoff", sagt Spencker.

Die Einsatzbesprechung ist fast zu Ende. Die Assistenzkräfte sind schon in die "Apotheke" des Impfzentrums gegangen - einen Kellerraum, in dem Mitarbeiter des Klinikums allen Neuzugängen zeigen, wie sie später den Impfstoff zubereiten und die Spritzen aufziehen müssen. Die Teams bekommen das empfindliche Vakzin von Biontech/Pfizer aufgetaut in einer Kühlbox mit - in diesem Zustand ist es etwa fünf bis sechs Tage haltbar. In jedem Fläschchen befinden sich 0,45 Milliliter Konzentrat, das am Einsatzort mithilfe einer Spritze und ohne zu schütteln mit Kochsalzlösung verdünnt werden muss. Anschließend können dann aus jeder Ampulle sechs Einmalspritzen aufgezogen werden. Dabei muss sich das Team sehr genau überlegen, wie viele Spritzen in der nächsten Stunde tatsächlich gebraucht werden: Denn ist die Ampulle einmal geöffnet, wird das Vakzin schnell unbrauchbar.

Den Ärzten teilt Spencker noch eine neue Empfehlung der Ständigen Impfkommission mit: Nach einer Covid-Infektion soll frühestens nach sechs Monaten geimpft werden, und dann auch nur einmal. Dann geht es los. Mit je einer Kühlbox im Gepäck eilen die Mitglieder der Impfteams so energisch die Treppen hoch und zu den Mannschaftswagen der Johanniter, als ginge es zu einem Notfalleinsatz.