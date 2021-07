Von Angelika Slavik, Berlin

Es ist ja nicht so, als wäre der Sommer eine unbeschwerte Zeit. Der Mensch hat auch da so seine Probleme, vergessene Sonnencreme, überteuerter Bootsverleih, das Kind will Pommes, es gibt aber keine - aus all diesem Chaos ist Urlaubsgefühl gemacht, so war es schon immer, auch vor der Pandemie. In diesem Jahr gehört zum Sommer aber auch eine Entscheidung: Geht man geimpft oder ungeimpft in den Herbst - und was wird das für den eigenen Alltag bedeuten?