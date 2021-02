In Deutschland derzeit ein Ladenhüter: der Astra-Zeneca-Impfstoff, hier in einer Klinik in der irischen Stadt Dublin.

Von Christian Endt, Christina Kunkel und Sören Müller-Hansen, München

Ein Impftermin schon übermorgen? Oder doch lieber erst nach dem Wochenende? Und die Uhrzeit? Ja, da wäre man auch noch flexibel. Was zu schön klingt, um wahr zu sein in Zeiten, in denen doch immer von knappen Impfstoffdosen und Impfwilligen berichtet wird, die an besetzten Hotlines und abgestürzten Online-Buchungsportalen verzweifeln, ist das zumindest beim Impfzentrum am Flughafen Berlin-Tegel gerade Realität. Dort werden aktuell ausschließlich Menschen aus der Priorisierungsgruppe 1 geimpft - allerdings nur, wenn die Betroffenen unter 65 Jahre alt sind. Denn für diese Gruppe, zu der hauptsächlich Beschäftigte an Krankenhäusern und in der Altenpflege gehören, wird im Impfzentrum auf dem ehemaligen Flughafengelände nur das Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers Astra Zeneca angeboten.