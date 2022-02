Was nützen die Impfungen in den Apotheken?

Sandra Fundel, Apothekerin in der Apotheke am Berliner Bahnhof Zoo, ist bereit für den ersten Piks.

Von Michaela Schwinn und Rainer Stadler

Schnelltests, Impfzertifikate, Masken und Desinfektionsmittel: Für viele waren und sind Apotheken eine wichtige Anlaufstelle während der Pandemie. Von diesem Dienstag an wollen einige Apothekerinnen und Apotheker nun eine weitere Aufgabe übernehmen: das Impfen gegen Covid-19. In Nordrhein-Westfalen startete die Aktion bereits am Montag. Aber wer darf die Spritze überhaupt setzen? Und wie bekommen Impfwillige in den Apotheken einen Termin?