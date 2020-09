Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) haben gemeinsam mit Klaus Cichutek, dem Chef des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) eine Pressekonferenz zum Kampf gegen die Corona-Pandemie gegeben. Konkret ging es um die Verteilung der Gelder des 750-Millionen-Euro-Impfstoffförderprogramms des Bundes sowie um den Stand der Covid-19-Forschung.

Karliczek sprach von großen Fortschritten bei der Forschung und Entwicklung. Es gehe "unglaublich schnell", sagte sie, das "gibt uns immer wieder Mut". Allerdings sei man nach wie vor "nicht am Ziel". Die Ministerin sprach davon, dass es " Mitte nächsten Jahres" einen Impfstoff gegen das Covid-19-Virus geben könne. Spahn sagte, in seinem Ressort gehe man davon aus, dass man - "Stand heute" - "in den ersten Monaten des nächsten Jahres" ein Mittel vorliege. Gleichzeitig betonte der Gesundheitsminister, dass es bei der Impfstoffforschung immer Rückschläge geben könne.

Der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek, sagte, der Verlauf der Phase 3 sei entscheidend für die Zulassung eines Impfstoffs. Er sei optimistisch, dass es schon im nächsten Jahr zur Zulassung eines Covid-Impfstoffes komme könne. Das müsse aber nicht so sein.

Spahn hob die bei der Pandemiebekämpfung in diesem Maße noch nie dagewesene internationale Zusammenarbeit hervor und lobte ebenfalls das Tempo der Forschung. Es sehe so aus, als sei man dabei, "so schnell wie noch nie in der Menschheitsgeschichte einen Impffstoff zu entwickeln".

Förderung aus dem 750 Millionen Euro schweren Programm erhalten das Tübinger Biotechunternehmen Curevac (230 Millionen Euro) sowie die Mainzer Firma Biontech (375 Millionen Euro). Auch das Dessauer Unternehmen IDT Biologika dürfte Karliczek zufolge gefördert werden. Die Gespräche seien zwar noch nicht abgeschlossen, aber die Ministerin gab sich zuversichtlich.

Ein vierter eingereichter Förderantrag kommt nicht zum Zug, sagte PEI-Chef Klaus Cichutek. Er habe "die Kriterien nicht erfüllt". Um welches Unternehmen es sich handelt, wollte Cichutek aus Vertraulichkeitsgründen nicht sagen.

"Wo Freiwilligkeit zum Ziel führt, braucht es keine Verpflichtung"

Spahn und Karliczek betonten, dass die Sicherheit des Impfstoffs höchste Priorität habe. "Auch wenn die Welt auf einem Impfstoff wartet, riskante Abkürzungen werden wir nicht nehmen", sagte Karliczek.

Spahn wies darauf hin, dass auch nach Entwicklung eines Corona-Mittels die Pandemie noch nicht eingedämmt sei. Es würde Monate dauern. "In zwei Wochen ist es nicht getan," so der Gesundheitsminister. Aber man könne bei denjenigen Anfangen, die besonders gefährdet sind, beginnen: Kranke, Senioren und Menschen, die einem höheren Risiko ausgesetzt sind wie Ärzte und Krankenpfleger.

Spahn sprach davon, dass es eine "Freiwilligenimpfung" geben werde. Um eine sogenannte "Herdenimmunität" zu erreichen, brauche man etwa 65 Prozent der Bevölkerung. "Wo Freiwilligkeit zum Ziel führt, braucht es keine Verpflichtung", sagte Spahn.