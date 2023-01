In Deutschland müssen demnächst die Krankenkassen für Corona-Impfstoffe bezahlen. Ein Blick in die USA zeigt: Die Verhandlungen könnten hart werden.

Von Markus Grill und Klaus Ott, Berlin

Viel Zeit bleibt nicht mehr beim Kampf gegen das Coronavirus. Bis Ende März, also in weniger als zehn Wochen, sollen die Krankenkassen mit den Ärztevereinigungen und den Landesgesundheitsbehörden Impfverträge abschließen. Denn bereits vom 8. April an sollen sich die gesetzlichen Krankenkassen anstelle des Staates vollständig darum kümmern, dass weiter gegen Covid-19 geimpft wird.