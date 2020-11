Kommentar von Christina Berndt

So groß die Dunkelheit auch ist, welche die Pandemie über das Leben vieler Menschen gelegt hat: Es gab von Anfang an ein Licht am Ende des Corona-Tunnels - und dieses Licht war die Hoffnung auf einen Impfstoff. Es klang immer so einfach. Wenn es den Impfstoff erst gibt, können sich die Menschen gegen das Virus schützen und ihr geliebtes altes Leben aus der Zeit vor der Pandemie weiterleben.