Beschäftigte in Kliniken oder Pflege müssen vom 15. März an gegen das Coronavirus immunisiert sein - diese Vorschrift hat das Bundesverfassungsgericht vorerst gebilligt.

Von Wolfgang Janisch und Kassian Stroh

Die Corona-Impfpflicht für Pflege- und Klinikpersonal kann kommen. Das Bundesverfassungsgericht hat Eilanträge mehrerer Kläger abgewiesen, die - überwiegend ungeimpft - in solchen Einrichtungen arbeiten. Seine Entscheidung veröffentlichte es am Freitag. Die sogenannte berufsbezogene Impfpflicht tritt am 15. März in Kraft; manche Bundesländer - allen voran Bayern - drohen aber damit, sie erst einmal auszusetzen.

Zwar gab das Gericht formale Bedenken an der konkreten Fassung der Impfpflicht zu erkennen. Ganz grundsätzlich bestünden aber gegen eine einrichtungsbezogene Impfpflicht "als solche" zum jetzigen Zeitpunkt keine durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken. Der mögliche formale Fehler im Gesetz rechtfertigt aus Sicht des Gerichts nicht, es vorläufig auszusetzen.

Denn die Nachteile eines einstweiligen Verzichts auf die Impfpflicht wären erheblich: Alte und kranke Menschen mit geschwächtem Immunsystem wären dadurch einer deutlich größeren Gefahr ausgesetzt, schwer oder gar tödlich zu erkranken. Nach Einschätzung der Fachleute sei davon auszugehen, dass Impfungen einen relevanten, wenngleich mit der Zeit deutlich nachlassenden Schutz vor einer Infektion bewirkten - auch mit Blick auf die Omikron-Variante des Coronavirus.

Sinn der Teilimpfpflicht ist es, Menschen zu schützen, die ein hohes Risiko haben, schwer an Covid-19 zu erkranken - also zum Beispiel Alte. Sie gilt für Beschäftigte in Kliniken und Arztpraxen, in Pflegeheimen, Rettungs- oder Pflegediensten, aber auch für Hebammen oder Physiotherapeuten. Sie alle müssen dem Gesetz zufolge bis zum 15. März 2022 nachweisen, dass sie geimpft oder kürzlich genesen sind. Ausnahmen sind möglich für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Fehlt der Nachweis, untersucht das Gesundheitsamt die Angelegenheit und kann dem oder der Betroffenen verbieten, die Tätigkeit weiter auszuüben.

Gegen die berufsbezogene Impfpflicht sind in Karlsruhe Dutzende Verfassungsbeschwerden eingereicht worden. Über mehrere Eilanträge haben die Richter nun entschieden. Die Hauptverfahren, in denen das Gesetz umfassend geprüft wird, stehen noch aus. Im Eilverfahren wird nur abgewogen, welche Folgen schlimmer wären: Die Teilimpfpflicht in Kraft zu lassen, obwohl sich am Ende die Verfassungsbeschwerde als berechtigt erweist? Oder die Teilimpfpflicht außer Kraft zu setzen, wenn sie sich später als verfassungsgemäß herausstellt?

Unabhängig vom Ausgang des Verfahrens gibt es heftigen politischen Streit über die Umsetzung der Teilimpfpflicht: Viele Länder verlangen vom Bund - bisher vergeblich - einheitliche Regelungen für den Gesetzesvollzug, für den aber eigentlich sie zuständig sind. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat daher angekündigt, in Bayern das Gesetz erst einmal auszusetzen. Unterstützung bekommt er dabei von der CDU; die von SPD, Grünen und FDP getragene Bundesregierung kritisiert seine Ankündigung schwer.