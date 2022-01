Wer lässt sich impfen? Schlange vor einem Impfzentrum in Groß-Gerau.

Lassen sich Menschen mit Migrationshintergrund seltener gegen Covid impfen? In solchen Fragen steckt politischer Sprengstoff. Welche Erkenntnisse Daten aus Deutschland und Österreich wirklich zum Thema liefern.

Von Jan Bielicki

Wenn hoch emotionale Themen wie Impfen und Migration zusammenkommen, kann der Ton auch zwischen Koalitionspartnern rau werden. "Das ist rassistisch, Frau Giffey!", musste sich Berlins Bürgermeisterin von der Grünen Jugend der Stadt per Twitter belehren lassen. Anlass der harschen Kritik: Franziska Giffey hatte angekündigt, mit der Impfkampagne nun verstärkt Menschen anzusprechen, "die wir bisher auch in deutscher Sprache nicht so gut erreichen". Dazu hatte die Sozialdemokratin angedeutet, wen sie damit meinte: "Die Frage der Inanspruchnahme des Impfens ist auch eine integrationspolitische Frage."