Von Angelika Slavik, Berlin

Wenn Karl Lauterbach in den vergangenen Wochen Journalisten traf, wünschte er ihnen zum Schluss gerne "eine schöne Sommerpause". Nachsatz: "Also für Sie, wir werden natürlich keine haben." Karl Lauterbach (SPD) hat in diesem Sommer keine Zeit für Urlaub, so wie er auch selten Zeit für ein freies Wochenende hat, seit er das Amt des Bundesgesundheitsministers übernommen hat. Er führt einen großen Kampf, und wie auch immer der ausgeht: Mangelnden Einsatz wird man ihm am Ende nicht vorwerfen können. Mangelndes Geschick? Das ist eine andere Frage.